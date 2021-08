50 Rundheuballen brennen – Polizei ermittelt in alle Richtungen

Groß-Umstadt (ots) – Folgemeldung – Nachdem am Sonntagnachmittag (1.8.) mehrere Heuballen im Bereich der Feldgemarkung zwischen Groß-Umstadt und dem Groß-Umstädter Ortsteil Semd brannten, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

Wie sich im Rahmen der Ermittlungen rausstellte, wurden bei dem Brand über 100 Heuballen beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte bereits am Samstag, den 31. Juli, ein Heuballen im dortigen Bereich. Ob die Brände im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt wird der Schaden auf über 3.500 Euro geschätzt. Eine Brandstiftung kann nach jetzigem Stand nicht ausgeschlossen werden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

(ots) – Erstmeldung – Seit dem späten Sonntagnachmittag (01.08.) brennt in der Feldgemarkung zwischen Groß-Umstadt und dem Groß-Umstädter Ortsteil Semd ein Heuballenlager. Die um kurz nach 16:00 Uhr alarmierten Feuerwehren aus Groß-Umstadt, den Ortsteilen Semd und Richen sowie aus Wiebelsbach sind aktuell noch im Einsatz.

Während ca. 50 der 100 dort gelagerten Rundheuballen vor den Flammen bewahrt werden konnten, werden die ca. 50 vom Feuer betroffenen Rundheuballen kontrolliert abbrennen lassen. Laut Angaben der Zentralen Leitstelle Dieburg werden die Arbeiten vor Ort noch mehrere Stunden andauern. Unterstützung erhalten die Feuerwehrkräfte vom THW Groß-Umstadt und Bensheim, sowie dem DRK Groß-Umstadt.

Bislang wurde bei den Löscharbeiten niemand verletzt. Der entstandene Schaden dürfte im unteren bis mittleren, vierstelligen Bereich liegen. Über die Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

22-Jährige bei Arbeitsunfall verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Mühltal-Traisa (ots) – Bei einem Arbeitsunfall am Montagmittag (2.8.) wurde eine 22-Jährige in der Bernhardtstraße verletzt. Gegen 15 Uhr wurde die Rettungsleitstelle und die Polizei über den Vorfall informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge zog sich die 22 Jahre alte Frau aus dem Odenwaldkreis im Rahmen von Dacharbeiten die Verletzungen zu.

Hierbei soll sich nach jetzigem Stand bei der Benutzung einer Druckluft-Nagelpistole eine Klammer gelöst und unglücklicherweise in ihrem Bein festgesetzt haben. Die 22-Jährige wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Neben Feuerwehr,Rettungsdienst und Polizei war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Für die weitere Klärung und die Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde das Amt für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt informiert.

69-jähriger Autofahrer nach Unfall gestorben – Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots) – Bei einem Unfall, der sich am Mittwochvormittag (28.7.) in der Sterngasse zugetragen hat, ist ein 69-jähriger Autofahrer verstorben. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 69-Jährige gegen 11 Uhr mit seinem schwarzen Hyundai in Richtung Donaustraße, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam und in einem Grundstückszaun zum Stehen kam.

Sofort begaben sichRettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zum Unfallort. Der 69 Jahre alte Fahrer musste bereits an der Unfallstelle von den Rettungskräften reanimiert werden. Er verstarb jedoch kurze Zeit später im Krankenhaus.

Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte möglicherweise eine medizinische Ursache für den Unfall des Seniors verantwortlich sein. Die Ermittlungen dauern an. Für die Unfallaufnahme war die Straße im dortigen Bereich circa drei Stunden voll gesperrt. Am Wagen und am Zaun entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Griesheim nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06155/8385-0 zu erreichen.

Kriminelle erbeuten roten Abbruchhammer

Babenhausen (ots) – Einen roten Abbruchhammer machten sich bislang Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (31.7.) und Sonntagmorgen (1.8.) in der Siemensstraße zur Beute. Die Baumaschine war zum Zeitpunkt des Diebstahls neben einem Bagger auf einer dortigen Grünfläche in der Nähe eines Supermarkts abgelegt.

Wie die Kriminellen den roten Abbruchhammer entwenden konnten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kommissariat 41 der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und sucht nach möglichen Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Darmstadt

Ermittlungserfolg nach mehreren Überfällen auf Spargelstand

Darmstadt/Südhessen/Obernburg (ots) – Nach insgesamt 3 Überfällen auf einen Spargelstand in der Kranichsteiner Straße, die sich bereits im April zugetragen haben, konnte das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt und das Kommissariat 21 in Erbach einen Ermittlungserfolg verzeichnen und einen 30 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen.

Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens durchsuchten Beamtinnen und Beamte am vergangenen Donnerstag (29.7.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt die Wohnung des Tatverdächtigen und stellten Beweismaterial sicher. Aufgrund eines Hinweises der Polizeiinspektion Obernburg, geriet der 30-Jährige aus dem Odenwaldkreis in das Visier der Darmstädter Kriminalpolizei.

Neben den drei Raubstraftaten auf den Spargelstand in Darmstadt, steht der 30 Jahre alte Tatverdächtige nach derzeitigem Kenntnisstand im Verdacht unter anderem Einbrüche in Getränkemärkte im bayrischen Obernburg und in Südhessen sowie einen weiteren Raub auf einen Spargelstand in Babenhausen begangen zu haben. Die Ermittlungen hierzu und einer möglichen 24-jährigen Komplizin dauern weiterhin an.

Wegen des dringenden Tatverdachts wurde der 30-Jährige am Freitag (30.7.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter des Amtsgerichts Darmstadts vorgeführt. Dieser schickte den Mann im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

Groß-Gerau

Polizei kontrolliert getunte Autos – Sportauspuff viel zu laut – Gefälschte Plakette am Nummernschild

Südhessen/Gernsheim (ots) – Fehlende Eintragungen von Rad-/Reifenkombinationen sowie zu laute Fahrzeuge waren unter anderem Gründe für Beanstandungen im Rahmen einer Kontrolle getunter Fahrzeuge in der Nacht zum Samstag (31.07.), in der Zeit zwischen 20.00 und 3.00 Uhr am Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim, am Hafenbereich und der NATO-Straße in Gernsheim und am Europaplatz in Heppenheim. Ein besonderes Augenmerk legten die Polizisten hierbei auf technische Veränderungen an den Fahrzeugen.

An der Hafenspitze in Gernsheim nahmen die Ordnungshüter einen Audi-Fahrer genauer unter die Lupe. Bei einer Geräuschpegelmessung zeigte das Messgerät über 104 Dezibel an. Zulässig wären maxmal 91 Dezibel gewesen. Dies bedeutet ein etwa dreimal so lautes Geräuschverhalten. Für die Sportauspuffanlage lag zwar eine Eintragung vor, jedoch vermuteten die Polizisten eine nachträgliche Manipulation und stellten das Fahrzeug zwecks Prüfung durch einen Sachverständigen an Ort und Stelle sicher.

Ebenfalls in Gernsheim entdeckten die Kontrolleure an einem Fahrzeug eine gefälschte Plakette einer Kfz-Prüfstelle auf dem Kennzeichen sowie einen gefälschten Stempel in den Fahrzeugpapieren. Die Polizei stellte die Nummernschilder und das Dokument sicher. Den Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.

Insgesamt kontrollierten Spezialisten der Verkehrsinspektion sowie weitere Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen 24 Autos, 2 Leichtkrafträder und 34 Personen. Bei insgesamt vier kontrollierten Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen. Die Fahrzeugbesitzer erwarten nun Bußgelder und Punkte in Flensburg.

Vier Kontrollierte erhielten Mängelanzeigen, mittels derer sie nun zeitnah die Behebung der Beanstandungen bei der Polizei nachweisen müssen.

Autofahrerin mit 3,4 Promille und ohne Führerschein am Steuer

Mörfelden-Walldorf (ots) – Eine 39 Jahre alte Autofahrerin stoppten Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf am Sonntagmittag (01.08.) auf dem Vitrollesring. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass die 39-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Test zeigte anschließend rund 3,4 Promille an.

Zudem zeigten sich Anzeichen, die darauf hindeuteten, dass die Frau vor Fahrtantritt auch noch andere Drogen konsumiert haben dürfte. Einen Führerschein konnte sie den Polizisten ebenfalls nicht vorweisen. Sie wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Wagenlenkerin erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Am Mittwoch 28.07.2021 kam es zwischen 19-21:30 Uhr in Ginsheim-Gustavsburg in der Straße In der Nachtweid in Höhe der Hausnummer 18 zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich beim Ein-/Ausparken einen dort parkenden grauen VW Passat Kombi.

An diesem entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebten sich bei der Polizeistation Bischofsheim zu melden.

Kreis Bergstraße

Trickdieb bestiehlt gehbehinderte Seniorin

Viernheim (ots) – Auf perfide Art und Weise wurde am Samstag (31.07.) einer gehbehinderten Seniorin das Goldarmband im Wert von etwa 800 Euro gestohlen. Der Dieb hatte die Frau wohl im Vorfeld in einer Bäckerei in der August-Bebel-Straße beobachtet. Im Bereich der Alexander-von-Humboldtschule wurde die Seniorin zwischen 13 Uhr und 14.15 Uhr von dem Unbekannten angesprochen, der ihr zugleich einen Blumenstrauß auf den Rolllator legte.

Im Gespräch hatte der Fremde mehrmals Körperkontakt zu der Frau, den er offensichtlich dafür genutzt hat, das Armband vom Gelenk zu lösen. Die Bestohlene merkte noch, dass ihr Goldarmband auf den Boden gefallen war, konnte jedoch nicht verhindern, dass der Dieb blitzschnell das Schmuckstück griff und sich in Richtung des Schulgeländes am Franconvilleplatz entfernte.

Täterbeschreibung:

Der Gesuchte dürfte zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Er hat kurze blonder Haare, die laut Zeugin zu einem kleinen Hahnenkamm gekämmt waren. Der Mann habe gebrochen Deutsch gesprochen und neben er blauen Jeanshose ein weißes T-Shirt sowie grau/weiße Turnschuhe getragen.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim ist auf Suche nach Zeugen, die den Vorfall zwischen 13 Uhr und 14.15 Uhr beobachtet haben oder Hinweise zu einer Person geben können, zu der die Beschreibung passt. Telefonisch sind die Ermittler unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu erreichen

Erfolglose Einbrecher – Wer hat was beobachtet?

Bensheim (ots) – In der Rodensteinstraße, Nähe der Bundesstraße 47 versuchten Kriminelle am frühen Montag (02.08.) bei einem Juwelier einzubrechen. Mit Werkzeug wurde an der Tür gehebelt. Auch wurde erfolglos versucht, die gesicherte Glasscheibe einzuschlagen. Die Tür blieb zu und der Einbruchsalarm ausgelöst. Ohne das Geschäft betreten zu haben, verscfhwanden die Unbekannten wieder.

Die Ermittlungen zu dem Einbruchsversuch werden von der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim weitergeführt. Wer gegen 2.35 Uhr Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06252 / 706-0.

Odenwaldkreis

Haus nach Brand nicht bewohnbar

Brensbach (ots) – In einem Haus im Ortsteil Höllerbach ist am Samstagabend (31.07.) ein Feuer ausgebrochen. Durch die enorme Hitzeentwicklung platze unter anderem der Putz von den Wänden.

Nach bisherigen Ermittlungen dürfte der Brand durch den 71 Jahre alten Hausbewohner, der leblos im Nebengebäude aufgefunden wurde, selbst ausgelöst worden sein. Der Mann bewohnte alleine das Haus.

Die Hintergründe zu der Tat dürften im privaten Umfeld zu finden sein. Für die Löscharbeiten waren seit 23.20 Uhr die Wehren aus Brensbach und Reichelsheim im Einsatz. Der Gebäudeschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 150.000 Euro.

