Ettlingen – Rauschgift in Wohnung aufgefunden – 40-Jähriger in Haft

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Knapp zwei Kilogramm Marihuana, zwölf Gramm Kokain und mehrere hundert Euro

mutmaßliches Dealgeld konnten Polizeibeamte am Freitagabend bei der Durchsuchung

einer Wohnung in Ettlingen sicherstellen.

Aufgrund einer vorausgegangenen Familienstreitigkeit begaben sich Polizeibeamte

am Freitagabend gegen 21:15 Uhr zu der Wohnung. Im Verlauf der

Sachverhaltsabklärung teilte die Wohnungsinhaberin mit, dass sich in der Wohnung

Betäubungsmittel befänden, mit denen ihr Lebensgefährte einen entsprechenden

Betäubungsmittelhandel betreibe. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung

unter Zuhilfenahme eines Polizeidiensthundes stellten die Beamten die genannten

Beweismittel sicher.

Der mutmaßliche Dealer, ein 40-jähriger serbischer Staatsangehöriger, wurde

vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am

Sonntag dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl

erließ.

Karlsruhe – 36-Jähriger in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Sonntag ein 36-jähriger

syrischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht

vorgeführt, der Haftbefehl gegen den Mann erließ.

Dem Beschuldigten wird Brandstiftung vorgeworfen. Er soll sich am Sonntagmorgen

in einer Kleingartenanlage im Fliederweg zunächst durch Einschlagen eines

Fensters unbefugt Zutritt zu einer Gartenhütte verschafft und diese im weiteren

Verlauf mit einem nicht näher bekannten Brandmittel in Brand gesetzt haben. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 50.000 Euro.

Bretten – Verkehrsunfall mit schwerverletztem Zweiradfahrer

Karlsruhe – Am Samstagmorgen, gegen 09.30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße

293 zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Zweiradfahrer schwer verletzt wurde. Der

71-jährige Fahrer eines Daelim Leichtkraftrads fuhr auf der Bundesstraße 293 von

Dürrenbüchig in Richtung Bretten. Hier kollidiert er mit dem Ford eines

81-jährigen Fahrers, der aus einem Feldweg auf die Bundesstraße nach links

einfahren wollte und mutmaßlich den Kleinkraftradfahrer übersah. Nach der

Kollision prallte der 71-Jährige gegen die Windschutzscheibe des Fords bevor er

auf die Fahrbahn stürzte. Herbeigeeilte Rettungskräfte brachten den

schwerverletzten Zweiradfahrer in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach

derzeitigen Erkenntnissen jedoch nicht. Der geschätzte Gesamtsachschaden an den

beiden Fahrzeugen beziffert sich auf insgesamt etwa 3.500 Euro.

Karlsruhe – Schwerer Raub in der Karlsruher-Oststadt

Karlsruhe – Zu einem schweren Raub kam es am Sonntagabend in der

Karlsruher Oststadt, bei dem ein 40 Jahre alter Mann schwer verletzt wurde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es gegen 19:25 Uhr auf der Degenfeldstraße

zu einem körperlichen Angriff, in dessen Verlauf zwei bislang unbekannte Täter

den Geschädigten zunächst niederstreckten, dann körperlich mit einem Messer

angingen und daraufhin sein Handy entwendeten. Anschließend gingen die bislang

Unbekannten fußläufig flüchtig. Durch den Vorfall erlitt der Mann mehrere

Schnittverletzungen im Kopfbereich, sowie eine Nasenbeinfraktur und musste mit

dem alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die weiteren Ermittlungen hierzu hat die Kriminalpolizei Karlsruhe übernommen.

Ettlingen – Alkoholisiert Unfall verursacht, geflüchtet und Widerstand geleistet

Karlsruhe – In der Nacht auf Sonntag kam es in Ettlingen zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein offensichtlich alkoholisierter Autofahrer eine

Verkehrsinsel überfuhr und dabei erheblichen Schaden anrichtete. Trotz

anschließender Flucht konnte der Verursacher kurz darauf kontrolliert werden,

wobei sich der aggressive Mann gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr

setzte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 29-jährige Fahrer eines Mercedes

gegen 01:30 Uhr die Schillerstraße und wollte vom dortigen Kreisverkehr aus in

die Karlsruher Straße fahren. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung fuhr er

dabei jedoch über eine dortige Verkehrsinsel und kollidierte frontal mit einer

darauf befindlichen Straßenlaterne, die durch die Wucht des Aufpralls mehrere

Meter weit weggeschleudert wurde.

Trotz der erheblichen Schäden setzte der 29-Jährige seine Fahrt zunächst fort,

kam aber offenbar kurz darauf zu Fuß zurück, um Fahrzeugteile, insbesondere das

Kennzeichen des Fahrzeugs, einzusammeln. Als wenig später die alarmierten

Beamten des Polizeireviers Ettlingen am Unfallort eintrafen, befanden sich

mehrere Personen vor Ort, ein Verursacher gab sich jedoch nicht zu erkennen.

Infolge der weiteren Ermittlungen wurden die Polizisten schließlich auf den

augenscheinlich alkoholisierten Beschuldigten aufmerksam, der sich noch immer in

der Nähe aufhielt. Bei seiner Befragung machte er widersprüchliche Angaben und

direkt in einem Gebüsch neben ihm fanden die Beamten ein Kfz-Kennzeichen sowie

weitere Fahrzeugteile.

Als er daraufhin als Unfallverursacher belehrt wurde, verhielt er sich zunehmend

aggressiv und versuchte die polizeilichen Maßnahmen zu stören. Als er daraufhin

vorläufig festgenommen werden sollte, setzte er sich massiv gegen die Beamten

zur Wehr. Nachdem der 29-Jährige überwältigt werden konnte, fanden die Beamten

bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes einen Mercedes-Autoschlüssel. Das

zugehörige Fahrzeug mit entsprechenden Unfallspuren konnte letztlich auf einem

nahegelegenen Parkplatz entdeckt werden. Im Fahrzeug konnte das Mobiltelefon

sowie der Geldbeutel des 29-Jährigen neben diversen leeren Bierflaschen

aufgefunden werden.

Der Unfallverursacher musste die Beamten schließlich zur Blutentnahme auf die

Dienststelle begleiten. Beim Transport zum Polizeirevier beleidigte der

29-Jährige die eingesetzten Beamten aufs Übelste. Den Führerschein des Mannes

konnten die Beamten nicht einbehalten, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

ist.

Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der 29-Jährige wieder auf freien Fuß

gesetzt. Er wird sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen.

Karlsruhe – Mobiltelefon durch Trickdiebstahl in Restaurant entwendet

Karlsruhe – Am Samstagabend kam es in einem Restaurant in der Karlsruher

Innenstadt zu einem Trickdiebstahl durch eine bislang unbekannte Frau, die um

Geld bettelte und dabei unbemerkt ein Mobiltelefon vom Tisch entwendete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen saß die 21-jährige Geschädigte am frühen Abend

an einem Tisch im Außenbereich eines Restaurants in der Waldstraße. Gegen 17:15

Uhr kam eine unbekannte Frau zu den Tischen und legte den Gästen eine laminierte

Seite vor, auf der um Geld gebettelt wurde. Als die Täterin kurz darauf die

Seite vom Tisch der Geschädigten wieder an sich nahm, entwendete sie dabei

zunächst unbemerkt das auf dem Tisch liegende Mobiltelefon. Das Fehlen ihres

Mobiltelefons merkte die 21-Jährige erst wenige Minuten später, als sich die

Täterin bereits von der Örtlichkeit entfernt hatte.

Trotz der umgehend von der verständigten Polizei eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen konnte die Täterin im näheren Bereich nicht mehr angetroffen

werden.

Beim Entwendeten Mobiltelefon handelte es sich um ein goldenes iPhone 12 Pro Max

im Wert von etwa 1.200 Euro.

Die Bettlerin wurde als etwa 40-50 Jahre alt, circa 160 cm groß und korpulent

beschrieben. Sie hatte lange, dunkle Haare sowie ein südländisches Aussehen und

trug zur Tatzeit ein helles, enganliegendes Oberteil und eine kurze, beige Hose.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Bruchsal-Polizei sucht dringend Zeugen nach Verkehrsunfall

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Unfallbeteiligten

widersprüchliche Angaben machten, kam es am Freitagnachmittag in Bruchsal. Dabei

wurde ein 19 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt. Der hierbei entstandene

Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand stand ein 55 Jahre alter Lkw-Fahrer, gegen 12:25

Uhr, an einer Rotlicht zeigenden Ampel im Kreuzungsbereich Stuttgarter Straße

Ecke Brettener Straße. Als ein 19 Jahre alter Motorradfahrer den stehenden Lkw

überholen wollte, zog dieser plötzlich sein Gespann nach links. In der Folge

kollidierte die Zugmaschine mit dem stehenden Zweirad.

Trotz der Kollision setzte der Lkw anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um

den leicht verletzten Motorradfahrer und dessen Schaden zu kümmern. Der junge

Fahrer setzte seine Fahrt ebenfalls fort und konnte kurze Zeit später den

Flüchtigen überholen. Diese versuchte dies zu verhindern, indem er mit seinem

Sattelzug teilweise auf die Gegenfahrbahn fuhr.

An der nachfolgenden Einmündung B 35 / L 618 signalisierte die Ampel erneut

Rotlicht. Dies nutzte der Motorradfahrer aus, begab sich zu Fuß zu dem dahinter

wartenden Sattelzug und machte diesen auf die Kollision mit seinem Krad

aufmerksam. Daraufhin soll er von dem 55-Jährigen massiv beleidigt worden sein.

In der Folge setze sich der junge Fahrer auf sein Motorrad und brachte den

Vorfall beim zuständigen Polizeirevier zur Anzeige.

Aufgrund der widersprüchlichen Angaben der Unfallbeteiligten ist das

Polizeirevier Bruchsal nun auf der Suche nach Zeugen die Angaben zum Vorfall

machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07251-7260 zu

melden.

Motiv unklar – Körperliche Auseinandersetzung am Hauptbahnhof

Karlsruhe – Am Samstagabend ist es im Karlsruhe Hauptbahnhof zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Die genauen

Hintergründe sind Gegenstand der Ermittlungen.

Nach ersten Befragungen gerieten gegen 21:00 Uhr eine vierköpfige Personengruppe

und ein 32-jähriger Mann am Bahnsteig zu den Gleisen 11 und 12 aneinander.

Zunächst als verbaler Konflikt, entwickelte sich die Auseinandersetzung kurz

darauf in einen körperlichen Disput. Der 32-jährige Deutsche schlug hierbei

einem 16-jährigen Syrer mit der Faust ins Gesicht. Als er von dem 16-Jährigen

abließ, warf der junge Mann mit einer Flasche nach dem 32-Jährigen. Die Flasche

zerbrach auf dem Bahnsteig, verletzte dabei jedoch niemanden. Nach Bewertung

durch den Rettungsdienst verursachte der Faustschlag eine Prellung im Gesicht

des jungen Mannes. Eine weitere medizinische Betreuung war bei keinem der

Beteiligten erforderlich. Im Raum steht nun eine wechselseitige

Körperverletzung, aufgrund derer nun die Bundespolizei ermittelt.

Ettlingen – Falsche Rolex geraubt

Karlsruhe – Am Freitagabend kam es in der Pforzheimer Straße in Ettlingen

zu einem Raubdelikt. Demnach sei der 19-jährige Geschädigte gegen 20.40 Uhr in

Höhe der Autohäuser auf eine fünfköpfige Personengruppe getroffen. Eine

männliche Person aus der Gruppe hätte ihn angesprochen und zunächst nach dem

Mobiltelefon gefragt. Im Verlauf sei der Unbekannte dem 19-Jährigen gefolgt und

hätte nach seinem Arm gegriffen. Trotz Gegenwehr schaffte es der unbekannte

Täter die Uhr des Geschädigten zu entreißen und anschließend zu flüchten. Laut

Angaben des 19-Jährigen handelte es sich um eine gefälschte Rolex-Uhr im Wert

von etwa 30 Euro. Er beschrieb den Täter als geschätzt 1,80 Meter groß, zwischen

17 und 18 Jahre alt mit schwarzen Haaren und Vollbart. Die vier Begleitpersonen

hätten sich nicht am Tatgeschehen beteiligt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Karlsruhe unter der

Telefonnummer 0721 6665555 entgegen.

Bruchsal – Mehrfamilienhaus in Brand geraten

Karlsruhe – Am Sonntag gegen 05:30 Uhr meldeten die Nachbarn eines

dreistöckigen Mehrfamilienhauses in der Werner-von-Siemens-Straße in Bruchsal

einen Brand. Sämtliche Anwohner einschließlich einer Katze konnten von der

Feuerwehr unverletzt aus dem Gebäude gebracht werden. Auch das Feuer bekam die

Feuerwehr rasch in den Griff.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert

werden. Das Gebäude ist vermutlich für mehrere Tage nicht bewohnbar. Nach

aktuellem Stand der Ermittlungen ist die Brandursache auf einen technischen

Defekt im Heizungsraum zurückzuführen.

Karlsruhe – Auf dem Schlossvorplatz angegriffen

Karlsruhe – Am Samstag gegen 02:30 Uhr ereignete sich auf dem Karlsruher

Schlossvorplatz eine gefährliche Körperverletzung. Ein 30-Jähriger wurde von

vier bislang unbekannten Männern angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Eine in

der Nähe befindliche Polizeistreife wurde auf die Situation aufmerksam und

näherte sich der Tatörtlichkeit. Die Tatverdächtigen ergriffen daraufhin die

Flucht in Richtung Marktplatz.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666-3311, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Ein Verletzter nach Brand einer Dachgeschosswohnung

Karlsruhe – Zu einem Brand einer Dachgeschosswohnung im Karlsruher

Stadtteil Neureut kam es am Sonntag kurz vor 12 Uhr. Dabei wurde der 63 Jahre

alter Wohnungsinhaber verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein

Krankenhaus gebracht werden. Wie hoch der durch das Feuer entstandene

Sachschaden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Kurz vor 12 Uhr brach das Feuer im rückwärtigen Bereich der Dachgeschosswohnung

im Föhrenweg aus. Durch die alarmierte Feuerwehr, die mit insgesamt 12

Fahrzeugen und 53 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte ein Übergreifen der

Flammen auf ein Nachbargebäude verhindert werden. Gegen 12:30 Uhr war der Brand

gelöscht. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr könnte eventuell ein alter

Röhrenfernseher oder auch ein Teelicht für den Brandausbruch ursächlich sein.

Der 63-Jährige erleidet eine leichte Rauchgasintoxikation sowie Verbrennungen im

Gesicht und am Kopf und musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden.

Die Wohnungseigentümer der Erdgeschosswohnung blieben glücklicherweise

unverletzt. Die Dachgeschosswohnung des 63-Jährigen ist aktuell unbewohnbar.

Pfinztal, Söllingen – Fernseher in Brand geraten

Karlsruhe – Aufgrund eines plötzlichen Stromausfalls bemerkten die

Bewohner eines Einfamilienhauses in der Königsbacher Straße gegen 22.30 Uhr,

dass der laufenden Fernseher im Wohnzimmer in Brand geraten war. Die beiden

Bewohner, die sich zuvor nicht im Wohnzimmer aufgehalten hatten, konnten das

Haus glücklicherweise unverletzt verlassen. Um jedoch eine Rauchgasintoxikation

auszuschließen, wurden sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die

Feuerwehr Pfinztal, die mit 30 Einsatzkräften angerückt war, konnte den Brand

rasch löschen und so ein Übergreifen auf andere Räumlichkeiten verhindern. Der

entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 30.000 bis 40.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Drei Personen bei Unfall leicht verletzt.

Karlsruhe – Am Samstag, den 31.07.2021, gegen 04.10 Uhr erreignete sich an

der Kreuzung Fritz-Erler-Straße / Markgrafenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem

drei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen der

Verkehrspolizei Karlsruhe wollte ein 25-jähriger PKW-Fahrer mit einem VW Golf

auf der Markgrafenstraße fahrend, die Fritz-Erler-Straße überqueren. Hierbei

mißachtete er die Vorfahrt eines auf der Fritz-Erler-Straße in RiKarlsruhe, Oberreut – Brand in Keller eines

Mehrfamilienhauses

Karlsruhe – Gegen 15:15 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einem

Mehrfamilienhaus in der Eugen-Geck-Straße in Oberreut gemeldet. Bisherigen

Erkenntnissen zufolge brach der Brand im Bereich eines Kinderwagens, der im

Keller unter einem Sicherungskasten abgestellter war, aus. Da das Feuer durch

die hinzugeeilten Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte,

bestand keine Gefahr für die Bewohner des Hauses. Sie mussten jedoch während der

Einsatzmaßnahmen in ihren Wohnungen verbleiben. Bislang kann nicht

ausgeschlossen werden, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde, weshalb die

Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat. Der entstandene Sachschaden

beziffert sich derzeit auf geschätzte 30.000 Euro.chtung

Kriegsstraße fahrenden 33-jährigen VW-Scirocco-Fahrers. Der Scirocco stieß mit

den Golf in Höhe des rechten Hinterrades zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde

der Golf nach links gedreht, prallte gegen den Bordstein und stellte sich auf.

Im weiteren Verlauf kollidierte der Golf noch mit einer Säule, überschlug sich

und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer des Scirocco wurde ebenso leicht

leicht wie eine 19-jährige Mitfahrerin und ein 32-jähriger Mitfahrer. Die beiden

Mitfahrer wurden zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliegert. An

den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand Totalschaden in

Höhe von 37.000 EUR.

