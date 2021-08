Mannheim / A656: Unfall mit mehr als 1,8 Promille verursacht

Mannheim – Am Sonntag um kurz nach 17 Uhr verlor im Auffahrtsbereich der

A6 von Mannheim kommend in Richtung Frankfurt eine alkoholisierte 56-jährige

Mercedes-Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto, kollidierte mit der Leitplanke

und kam mit ihrem völlig beschädigten Fahrzeug 80 Meter weiter zum Stehen. Ein

Atemalkoholtest ergab, dass die Fahrerin einen Wert von 1,82 Promille hatte. An

der Leitplanke sowie dem Auto entstand ein Gesamtschaden von mehr als 10.000

Euro. Ein Abschleppunternehmen musste das demolierte Fahrzeug abschleppen. Der

Unfallfahrerin wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen sowie deren

Führerschein beschlagnahmt.

Mannheim-Innenstadt: Zwei sich entgegenkommende Radfahrerinnen miteinander kollidiert – beide verletzt

Mannheim – In der Unterführung der Kurpfalzbrücke kollidierten gegen 06:00

Uhr zwei sich entgegenkommenden Radfahrerinnen, stürzten und verletzten sich

hierbei. Die beiden Radlerinnen verhakten sich mit ihren Lenkern, sodass sie die

Kontrolle über ihre Räder verloren. Beide Unfallbeteiligten mussten mit dem

Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Mannheim-Innenstadt: 17-Jähriger mit Drogen erwischt

Mannheim-Innenstadt – Am Samstagabend erwischten Polizeibeamte im

Stadtteil Jungbusch einen 17-Jährigen mit rund 15 Gramm Marihuana. Der

Jugendliche hielt sich gegen 23.30 Uhr zusammen mit zwei weiteren Personen an

der Teufelsbrücke in der Straße „Verbindungskanal linkes Ufer“ auf. Eine

Polizeistreife wurde auf die Personengruppe aufgrund deutlichen Marihuanageruchs

aufmerksam und kontrollierte das Trio. Dabei wurde bereits ein Joint

aufgefunden. Bei der eingehenden Durchsuchung des 17-Jährigen entdeckten die

Ordnungshüter in dessen Unterhose versteckt mehrere Tütchen mit verkaufsfertig

verpacktem Marihuana. In seiner Bauchtasche hatte der Jugendliche zudem

mutmaßliches Dealgeld in szenetypischer Stückelung bei sich. Bei der

Durchsuchung seines Zimmers in der elterlichen Wohnung wurde eine weitere

Kleinmenge Marihuana sowie ein sogenannter Crusher mit Rauschgiftanhaftungen

aufgefunden und sichergestellt. Das Rauschgift, der Crusher und das Bargeld

wurden beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige wieder auf

freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Drogenbesitzes und des Verdachts

des Drogenhandels ermittelt.

Mannheim-Schönau: Vollbrand eines Hauses im Kornitzer Weg – Polizei sucht Zeugen – Pressemeldung Nr. 2

Mannheim-Schönau – Am Samstagnachmittag geriet im Stadtteil Schönau ein

leerstehendes Haus. Gegen 14.30 Uhr bemerkte eine Passantin schwarze Rauchwolken

und verständigte Polizei und Feuerwehr. Beim Eintreffen der Feuerwehr und einer

Polizeistreife bei dem Anwesen in der Kattowitzer Zeile, Ecke Kornitzer Weg

stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Vollbrand. Den Brandbekämpfern gelang

es, ein Übergreifen des Feuers auf Nachbarhäuser zu verhindern und den Brand zu

löschen. Der Dachstuhl des Hauses brannte vollständig aus, das Anwesen ist

einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar. Personen kamen nach derzeitigem

Sachstand nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch

nicht beziffern.

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats des Kriminalkommissariats Mannheim

bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bezüglich der Brandursache dauern

an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444

zu melden.

Mannheim-Rheinau: Auto während der Fahrt in Brand geraten

Mannheim-Rheinau – Am frühen Montagmorgen geriet im Stadtteil Rheinau der

Mercedes eines 58-jährigen Mannes während der Fahrt in Brand. Der Mann war gegen

4.30 Uhr mit dem Auto in der Stolzeneckstraße unterwegs. Als er in die

Madenburgstraße einbog, bemerkte er ein Leuchten im Motorraum. Er setzte seinen

Weg zunächst fort, als schließlich jedoch Flammen aus dem Motorraum schlugen und

es anfing, stark zu rauchen, stoppte er sein Fahrzeug in einer Kurve, in

möglichst weitem Abstand zu anderen Fahrzeugen und Gebäuden und verständigte die

Feuerwehr. Beim Eintreffen einer ebenfalls zum Brandort beorderten

Polizeistreife stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein

Übergreifen der Flammen auf Gebäude und weitere Fahrzeuge verhindern und den

Brand rasch löschen. Dennoch wurde ein in der Nähe abgestellter Mini durch die

entstehende Hitzeentwicklung an Scheinwerfern und Stoßstange beschädigt. Der

Mercedes hingegen brannte vollständig aus. Inwiefern auch der Fahrbahnbelag in

Mitleidenschaft gezogen wurde, ist derzeit noch unklar. Der entstandene

Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten war

der Brandort weiträumig abgesperrt.

Mannheim: Kundgebung auf dem Friedensplatz am 15.05.2021; Bilanz der Ermittlungsgruppe „Friedensplatz“ – Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mannheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim

Mannheim – Anlässlich einer Kundgebung auf dem Friedensplatz war das

Polizeipräsidium Mannheim mit Unterstützung anderer Polizeipräsidien am

15.05.2021 mit mehreren Hundert Beamten im Großeinsatz. Die angemeldete

Demonstration musste letztlich gegen 17:30 Uhr von der Versammlungsbehörde der

Stadt Mannheim aufgelöst werden, da Versammlungsauflagen wiederholt missachtet

wurden und die Kundgebung zunehmend einen unfriedlichen Verlauf nahm.

Unmittelbar nach der Auflösung verübten Versammlungsteilnehmer Straftaten, die

sich unter anderem gegen die eingesetzten Polizeibeamten richteten. Darüber

hinaus bildeten sich zwei nicht genehmigte Aufzüge in der Augustaanlage sowie

nahe des Marktplatzes in der Mannheimer Innenstadt, welche durch eine hohe

Anzahl von Einsatzkräften festgesetzt wurden. Dabei wurde die Identität von 358

Personen festgestellt.

Zur Aufklärung der Geschehnisse richtete das Polizeipräsidium Mannheim noch am

Abend des 15.05.2021 unter der Leitung des Dezernats Staatsschutz mit

Spezialisten aus den Bereichen Multimedia-Forensik, Cybercrime und

Kriminaltechnik die 12-köpfige Ermittlungsgruppe „Friedensplatz“ ein. Im

Ergebnis konnten im Zuge der umfangreichen und akribischen Ermittlungsarbeit

letztlich 26 Tatverdächtige identifiziert werden, denen nachfolgende Straftaten

vorgeworfen werden:

1x schwerer Landfriedensbruch, wobei der Tatverdächtige außerdem

wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs

gegen Vollstreckungsbeamte sowie gefährlicher Körperverletzung zur

Anzeige gelangte

wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie gefährlicher Körperverletzung zur Anzeige gelangte 4x gefährliche Körperverletzung, wobei ein Tatverdächtiger

außerdem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen

Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt wurde

außerdem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt wurde 2x Körperverletzung

3x Beleidigung, wobei ein Tatverdächtiger außerdem wegen

Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz angezeigt wurde

Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz angezeigt wurde 1x Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

8x Volksverhetzung, wobei die Ermittlungen hierzu noch andauern

2x Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer

Staaten (davon ein Versuch), die Ermittlungen dauern derzeit an

Staaten (davon ein Versuch), die Ermittlungen dauern derzeit an 1x Missbrauch von Ausweispapieren

1x Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Zusätzlich wurden zwei Sachbeschädigungen an Dienstfahrzeugen der Polizei

begangen. Die Täter hierzu konnten bislang nicht ermittelt werden. Die

Ermittlungen werden fortgeführt.

Darüber hinaus wurden gegen 346 Personen Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der

Teilnahme an den nicht genehmigten Aufzügen bei der Bußgeldstelle der Stadt

Mannheim vorgelegt.