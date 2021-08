Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis: Auto zerkratzt – Zeugen gesucht

Nußloch – Am Sonntag zwischen 01 Uhr und 11 Uhr zerkratze ein bislang

unbekannter Täter in der Straße Am Rainacker neben dem Friedhof die Fahrerseite

eines dort geparkten BMWs. Zeugen die die Tat beobachtet oder verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Spiegel von Autos abgetreten und unbekannte Person verletzt – Zeugen gesucht!

Edingen-Neckarhausen – In der Freiherr-von-Drais-Straße kam es am frühen

Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen

mehreren Personen, bei welcher nach derzeitigem Ermittlungsstand ein bislang

unbekanntes Opfer verletzt wurde. Weiterhin beschädigte ein 21-jähriger

Beteiligter mehrere dort abgestellte Autos. Zeugen sowie weitere Geschädigte,

insbesondere die verletzte Person, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06213/9305-0 beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.

St. Leon-Rot: Einbruch in Firmenhalle; landwirtschaftliche Maschinen und Geräte entwendet; Zeugen gesucht

St. Leon-Rot – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in eine

Firmenhalle in der Straße „An der Autobahn“ im Ortsteil St. Leon eingebrochen

und landwirtschaftliche Maschinen bzw. Geräte, darunter eine Motorsäge,

Bohrmaschinen und Kompressoren, im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Hinzu

kommt noch ein Sachaschaden am aufgebrochenen Hallentor von rund 1.000.- Euro.

Zeugen, die Verdächtiges, sowohl Personen als auch Fahrzeuge beobachtet haben,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Schwetzingen: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Schwetzingen – Zwischen Samstag, 19.30 Uhr und Sonntag, 11 Uhr, wurde ein

BMW beschädigt, der in der Kolpingstraße abgestellt war. Nach den derzeitigen

Erkenntnissen stieß der bislang unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug beim

Rangieren oder Wenden gegen den BMW und fuhr anschließend weiter, ohne sich um

den Schaden von mehreren tausend Euro zu kümmern.

Das Verursacherfahrzeug dürfte bei dem Unfall ebenfalls deutlich beschädigt

worden sein.

Zeugen, die Hinweise zu m Unfall, dem verursachenden Fahrzeug und/oder dessen

Fahrer oder Fahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Sinsheim-Rohrbach: Seitenscheibe eines Jaguars eingeschlagen; Zeugen gesucht

Sinsheim-Rohrbach – Ein bislang unbekannter Täter schlug zwischen

Freitagabend und Sonntagmorgen die rechte Seitenscheibe eines Jaguars ein, der

auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses in der Heilbronner Straße zum

Verkauf angeboten war.

Der Sachschaden wird auf rund 2.000.- Euro geschätzt.

Ob die Tat als Vorbereitungshandlung zu einem Fahrzeugdiebstahl diente oder

lediglich eine Sachbeschädigung vorliegt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Dielheim: Einbrüche in mehrere Garagen und Schuppen; Zeugen gesucht

Dielheim – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag auf

Sonntag in insgesamt vier Garagen, Werkstätten und Schuppen ein und entwendeten

von dort zwei Laptops, ein hochwertiges Wasseraufbereitungssystem, eine

Trinkgeldkasse und eine Schubkarre.

Der gesamte Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der

angerichtete Aufbruchsschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Drei der Tatorte liegen im Oberhof, einer im Unterhof.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sowohl Personen als auch Fahrzeuge,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Eppelheim: Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes; Ursache unklar; Kripo ermittelt; Zeugen gesucht; Pressemitteilung Nr. 2

Eppelheim – Am Montagmorgen, kurz nach 6 Uhr, geriet die Scheune eines

leerstehenden, landwirtschaftlichen Gebäudes in der Heinrich-Schwegler-Straße in

Brand.

Die Feuerwehr Eppelheim konnte das Feuer schnell löschen. Dennoch ist ein

Schaden von schätzungsweise mehreren tausend Euro entstanden.

Die Heinrich-Schwegler-Straße war während der Löscharbeit zwischen Hauptstraße

und Grenzhöfer Straße für rund eine Stunde voll gesperrt. Davon betroffen war

auch der Schienenverkehr durch die Hauptstraße.

Schwetzingen, B39, Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer

gestürzt – Zeugen gesucht

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntagabend kam es im Bereich der

B39 und L722 zu einem Motorradunfall wobei ein 20-Jährige schwer verletzt wurde.

Der junge Mann fuhr mit seiner Suzuki auf der B39 und kam im Kurvenbereich zur

L722 zu Fall. Der Fahrer und sein Motorrad schlitterten darauf unter eine

Leitplanke und blieben anschließend im Grünstreifen liegen. Der 20-Jährige

erlitt mehrere Frakturen, am Zweirad entstand ein Sachschaden von 8.000 Euro.

Auch die Leitplanke wurde beschädigt. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus. Das

Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem

Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die das Unfallgeschehen beobachteten haben,

werden gebeten sich unter 06202 2880 zu melden.Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zur Spurensicherung war die

Zentrale Kriminaltechnik im Einsatz.

Zeugen, die Hinweise über den Brandausbruch geben können, oder möglicherweise

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, dem Polizeirevier HD-Süd, Tel.:

06221/3418-0 oder mit dem Polizeiposten Eppelheim, Tel.: 06221/766377 in

Verbindung zu setzen.

