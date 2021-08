Heidelberg-Altstadt: PKW fährt auf geparktes Fahrzeug und schiebt weitere Fahrzeuge aufeinander, Pressemeldung Nr. 2

Heidelberg-Altstadt – Ein 18-Jähriger befuhr am Montagmorgen gegen 01:08

Uhr die Straße Klingenteichanlage in Fahrtrichtung Heidelberg und bog an der

Einmündung zur Friedrich-Ebert-Anlage links in diese ab. Hierbei verlor er die

Kontrolle über sein Auto und stieß in der Folge gegen ein am Straßenrand

geparktes Fahrzeug, das wiederum auf zwei weitere Autos geschoben wurde. Durch

den Aufprall wurden die Airbags im Seat ausgelöst. Der 18-Jährige sowie sein

19-jähriger Beifahrer, die sich selbstständig aus dem Unfallfahrzeug befreien

konnten, warteten am Straßenrand auf das Eintreffen der Polizei. Während der

Fahrer unverletzt blieb, klagte sein Beifahrer über Schmerzen im Bein. Er wurde

noch am Unfallort durch einen hinzugerufenen Rettungswagen erstversorgt. Der

Seat des 18-Jährigen sowie ein weiteres Fahrzeug mussten abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 50.000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte eine nicht angepasste Geschwindigkeit

unfallursächlich gewesen sein. Der Führerschein des jungen Mannes wurde zur

Vorbereitung der Einziehung einbehalten. Nach Beendigung der polizeilichen

Maßnahmen wurden er sowie sein Beifahrer nach Hause entlassen.

Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte haben die weiteren Ermittlungen

aufgenommen. Den 18-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährlichen

Eingriffs in den Straßenverkehr. Des Weiteren wird eine Meldung an die

Führerscheinstelle gefertigt und wegen des Verdachts der fahrlässigen

Körperverletzung ermittelt.

Heidelberg / Brand eines leerstehenden Gebäudes / Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg – Die Feuerwehr Heidelberg ist derzeit mit Löscharbeiten an

einem leerstehenden Gebäude in der Heinrich-Schwegler Straße beschäftigt. Die

Ursache des Brandausbruchs ist noch unklar. Die Heinrich-Schwegler-Straße ist

voll gesperrt.

