Bei Kontrollen Drogen gefunden

Kaiserslautern – Bei Streifenfahrten im Stadtgebiet haben Polizeibeamte in

der Nacht zu Montag verschiedene Kontrollen durchgeführt. Bei den diversen

Personenkontrollen wurden die Einsatzkräfte mehrfach fündig: Drei der

kontrollierten Männer hatten Drogen bei sich. Die Betäubungsmittel – darunter

Amphetamin, Heroin, Haschisch und Cannabis – wurden sichergestellt. Auf die 38,

44 und 55 Jahre alten Männer, die im Besitz der Substanzen waren, kommen

entsprechende Strafanzeigen zu. |cri

Berauschte E-Scooter-Fahrer

Kaiserslautern – Weil sie ganz offensichtlich unter Drogen standen, hat

die Polizei am Sonntag im Stadtgebiet mehrere E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr

gezogen. Den ersten „erwischte“ es gegen 16:20 Uhr in der Wilhelmstraße. Bei der

Kontrolle des 21-jährigen Mannes fiel sein drogentypisches Verhalten auf. Er

musste zur Blutabnahme mit zur Dienststelle kommen. Sein Führerschein wurde

sichergestellt. Gegen 17:20 Uhr hatten es die Beamten dann in der Ländelstraße

mit einem weiteren „berauschten“ E-Scooter-Fahrer zu tun. Weil er Anzeichen von

Betäubungsmittelkonsum zeigte, musste auch er eine Blutprobe abgeben. Ihm wurde

die Weiterfahrt auf dem E-Scooter untersagt. In der Burgstraße wurde gegen 18

Uhr ein Fahrer eines E-Scooters von den Beamten angehalten. Während der

Kontrolle gab der 16-Jährige Cannabis konsumiert zu haben. Auch er musste eine

Blutabnahme über sich ergehen lassen. Keine zehn Minuten später hielt eine

weitere Streife einen E-Scooter-Fahrer am Barbarossaring an. Weil er Anzeichen

von Betäubungsmittelkonsum zeigte, wurde ihm ein Drogenschnelltest angeboten.

Dieser bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Er

musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen

lassen. Anschließend wurde er der US-Militärpolizei übergeben. |elz

Nochmal Glück gehabt

Kaiserslautern – Sozusagen noch einmal „Glück“ hatte ein unvorsichtiger

Autobesitzer am Wochenende in der Innenstadt. Der 54-jährige Mann hatte sein

Auto in der Nacht zu Samstag in der Hasenstraße abgestellt, den Wagen aber nicht

verschlossen. Als er am Sonntagabend – also fast 48 Stunden danach – wieder zu

seinem Pkw kam, stellte der Mann fest, dass unbekannte Täter in das Fahrzeug

eingedrungen waren und den Innenraum durchsucht hatten. Das Handschuhfach war

geöffnet und Gegenstände lagen auf den Sitzen verteilt.

Offenbar fanden die Täter aber nichts „Brauchbares“ – ersten Überprüfungen

zufolge wurde nichts gestohlen.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 1.30 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr. Zeugen, die

in diesem Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, unter

der Nummer 0631 / 369 – 2250 mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen.

|cri

Unfallflucht: Polizei sucht silbernen Wagen

Kaiserslautern – Ein silberner Pkw war am Sonntag in der Mennonitenstraße

in einen Unfall verwickelt. Dem Fahrer des Wagens wird Unfallflucht vorgeworfen.

Er befuhr hinter einem Opel Corsa die Mennonitenstraße. Im Kreuzungsbereich Am

Heiligenhäuschen wollte die Fahrerin des Corsas nach links abbiegen. Der Fahrer

des silbernen Pkws versuchte sich rechts an ihr vorbeizuschlängeln. Dabei kam es

zum Zusammenstoß. Ohne anzuhalten brauste der silberne Pkw davon. Jetzt

ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Zeugen, die den

Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem silbernen Wagen und dessen Fahrer

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Brillenverlust sorgt für Ruhestörung

Kaiserslautern – Wegen einer Ruhestörung ist die Polizei am frühen

Sonntagmorgen in die Fußgängerzone gerufen worden. Anwohner hatten sich kurz

nach 7 Uhr beschwert, weil ein Mann laut herumschreien würde. An der

beschriebenen Stelle fanden die Beamten einen 32-Jährigen, der sich lautstark

über den Verlust seiner Brille ausließ. Mit Hilfe einer Zeugin, die aus dem

Fenster schaute und von ihrer erhöhten Position aus die Brille ein paar Meter

weiter liegen sah, konnte das gute Stück gefunden und dem Mann übergeben werden.

Um sicherzustellen, dass er nicht weiter herumkrakeelt, wurde dem 32-Jährigen

ein Platzverweis bis Sonntagabend erteilt.

Bereits am frühen Samstagmorgen hatten es Polizeibeamte in der

Hermann-Gehlen-Straße mit einem „Schreihals“ zu tun. Gemeldet wurde gegen 6.40

Uhr ein Mann, der in Höhe einer Tankstelle auf dem Gehweg liegen und Passanten

anschreien würde. Als die Streife auf dem Weg zur beschriebenen Stelle war, kam

der amtsbekannte Mann den Beamten entgegen. Er verhielt sich ruhig und wurde

aufgefordert, nach Hause zu gehen.

Mit demselben Mann hatten es Polizeibeamte am Sonntagabend erneut zu tun.

Diesmal hielt er sich in einem Wohngebiet – in dem er selbst nicht wohnt – auf

und schrie laut herum. Der 56-Jährige erhielt einen Platzverweis und trollte

sich… |cri

33-Jähriger landet in einer Zelle

Kaiserslautern – Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist der Polizei

in der Nacht zu Sonntag aus der Rudolf-Breitscheid-Straße gemeldet worden. Als

die Streife kurz nach halb 5 an der beschriebenen Stelle ankam, hielt sich dort

eine Personengruppe auf. Erste Befragungen ergaben, dass es zu dem Streit kam,

weil ein Mann trotz Hausverbot ein Lokal betreten wollte. Als dem 33-Jährigen

der Zutritt verwehrt wurde, sei er aggressiv geworden. Ein anderer Mann ging

dazwischen, und es kam – vermutlich – zu gegenseitigen Körperverletzungen. Was

die genauen Abläufe betrifft, wurden unterschiedliche Angaben gemacht. Die

Ermittlungen hierzu dauern an.

Während die Polizeibeamten vor Ort waren, fiel der 33-Jährige durch sein

aggressives Verhalten auf; er stieß mehrfach Drohungen aus und machte auch

entsprechende Gesten. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt, dem er aber auch

nach mehrfacher Aufforderung nicht nachkam. Er wurde deshalb in Gewahrsam

genommen und zur nächsten Dienststelle gebracht. Auf richterliche Anordnung

blieb der Mann bis Sonntagmittag in einer Zelle. |cri

Zahlreiche Trunkenheitsfahrten durch E-Scooter-Fahrer

Kaiserslautern – In der Nacht vom 31.07. auf den 01.08.2021, gingen der

Kaiserslauterer Polizei insgesamt acht E-Scooter-Fahrer ins Netz, die ihre

Fahrzeuge mit zu hoher Alkoholbeeinflussung oder sonstiger berauschender Mittel

führten. Sämtliche Betroffene waren im Stadtgebiet Kaiserslautern unterwegs und

fielen in fünf Fällen durch Alkoholeinwirkung sowie in drei Fällen durch die

Einnahme von Betäubungsmitteln auf. Ein 19-Jähriger aus Kaiserslautern wies

hierbei bei einem Alkoholtest einen Wert von 1,62 Promille auf und war somit in

Bezug auf die Alkoholisierung der unrühmliche Spitzenreiter. Ein 25-jähriger

Mann zeigte sich bei der Kontrolle derart aggressiv, dass er gefesselt zur

Dienststelle verbracht werden musste. Sämtlichen Personen wurden Blutproben

entnommen. Auf sie kommen nunmehr Straf-, bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

|pvd

Mehrere Unfälle mit Fahrerflucht

Kaiserslautern – In der Straße „Bahnheim“ ist es am Wochenende zu einem

Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Am Sonntagvormittag entdeckte ein Anwohner die

„Bescherung“: Ein anderer Autofahrer hatte seinen Audi A4 gerammt und

beschädigt. Zurück blieben Schäden an der hinteren Stoßstange sowie am Kotflügel

auf der Fahrerseite. Die Unfallzeit liegt zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr,

und Sonntagvormittag, 10.45 Uhr. In dieser Zeit stand der Audi in Höhe des

Hauses Nummer 4 ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in Queraufstellung.

Auch aus der Merkurstraße wurde am Sonntagabend eine Unfallflucht angezeigt.

Hier traf es zwischen 18 und 19 Uhr einen Audi RS6, der auf dem Parkplatz eines

Fitnessstudios abgestellt war. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkehrte,

stellte er einen Streifschaden an der linken Heckseite fest. Vom Verursacher

fehlt bislang jede Spur.

Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde auch ein Opel Astra in der Kleestraße

beschädigt. Der Besitzer stellte den Wagen am Freitag gegen 17 Uhr in Höhe des

Hauses Nummer 16 ab, am Sonntag gegen 17 Uhr entdeckte er den frischen

Unfallschaden auf der Beifahrerseite, der sich über die vordere und hintere Tür

erstreckte.

Zeugen, die in einem der Fälle Hinweise auf die jeweiligen Verursacherfahrzeuge

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei

der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Beleidigungen und SChläge

Kaiserslautern – Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt die

Polizei gegen zwei Männer. Den Beiden wird vorgeworfen, am frühen Sonntagmorgen

in der Steinstraße einen 23-Jährigen körperlich attackiert zu haben. Wie genau

es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, muss noch geklärt werden. Zeugen

gaben an, dass der 23-Jährige die zwei Männer im Voraus beleidigt hatte. Der

23-Jährige hatte eine Platzwunde am Kopf, die durch den Rettungsdienst versorgt

versorgt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Ölspur führt zu Unfallverursacher

Kaiserslautern – Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am Sonntag

eine Unfallflucht in der Pariser Straße klären und den mutmaßlichen Verursacher

ermitteln. Auf den 28-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu.

Eine Zeugin hatte am Vormittag der Polizei eine Öllache gemeldet, die sich über

beide Fahrspuren ausbreitete und an die sich eine längere Ölspur anschloss. Nach

Angaben der Frau war zuvor an genau dieser Stelle ein Pkw von einem PickUp

abgeschleppt werden.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es hier zu einem Unfall gekommen sein

muss. Der Spurenlage nach zu urteilen, war ein Autofahrer auf seinem Weg

stadtauswärts nach links in den Rauschenweg abgebogen. Dabei war er offenbar zu

schnell unterwegs, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen den erhöhten

Bordstein. Dadurch rissen Teile der Fahrzeugverkleidung sowie der Ölwanne ab,

und der Bordstein wurde beschädigt.

Ohne den Unfall zu melden, ließ der Autofahrer seinen Wagen abschleppen – und

hinterließ dabei die gemeldete Öllache samt der sich anschließenden Ölspur.

Während der Spurensuche vor Ort meldeten sich zwei Zeugen, die den

rekonstruierten Verlauf bestätigten und den Abschleppvorgang beobachtet hatten.

Während die Feuerwehr die Pariser Straße stadtauswärts sperrte, um das Öl zu

beseitigen und die Fahrbahn zu reinigen, folgten die Polizeibeamten der Ölspur –

sie endete in unmittelbarer Nähe einer Autowerkstatt. Das Fahrzeug war dort

abgestellt.

Der mutmaßliche Unfallfahrer wurde ermittelt und konnte telefonisch erreicht

werden. Er gab an, sich nicht in Kaiserslautern aufzuhalten, versprach aber, am

Abend zur Dienststelle zu kommen. Zum genauen Unfallhergang machte er keine

Angaben. Die Polizei sucht deshalb weitere Zeugen – sie können sich unter

Telefon 0631 / 369 – 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung setzen. |cri

Fahrraddieb nutzt Gelegenheit

Kaiserslautern – Ein Fahrraddieb hat am helllichten Sonntagnachmittag in

der Pariser Straße zugeschlagen. Zwischen 16.50 und 17.20 Uhr riss sich der

Unbekannte ein Fahrrad der Marke Raymon unter den Nagel, das in Höhe einer

Spielhalle abgestellt war.

Der 22-jährige Eigentümer räumte gegenüber der Polizei ein, dass er das

Fahrradschloss nur am Sattel des Fahrrads befestigt hatte. Der Dieb konnte es

entfernen, ohne das Schloss aufzutrennen. Das Fahrrad hat einen Wert von

mehreren hundert Euro.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich im fraglichen Zeitraum an dem Fahrrad zu

schaffen gemacht, können sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2250 bei der

Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße melden. |cri

E-Scooter-Fahrer fallen auf

Kaiserslautern – Am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei mehrere

E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die betrunken unterwegs waren.

Kurz nach 6 Uhr entdeckten die Beamten in der Burgstraße einen Mann, der mit

einem Elektroroller in Richtung Maxstraße fuhr. Als er den Streifenwagen

erblickte, wendete der Rollerfahrer, stellte das Gefährt an den Treppen zum

Willy-Brandt-Platz ab und lief dann die Stufen zu Fuß hinauf. Dort fanden ihn

die Polizisten sitzend auf den Stufen. Weil der Mann eine deutliche Alkoholfahne

hatte, wurde er zum ersten Atemtest gebeten – Ergebnis: 1,13 Promille. Beim

zweiten Test 20 Minuten später auf der Dienststelle lag der Pegel bereits bei

1,3 Promille. Dem 31-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Auf ihn

kommt eine Strafanzeige zu.

Eine andere Streife hatte es unterdessen in der Wackenmühlstraße mit einem

weiteren E-Scooter-Fahrer zu tun, der alles andere als nüchtern war. Beim

Anblick des Polizeifahrzeugs kam der Mann ins Straucheln und machte den Versuch

zu flüchten. Er konnte jedoch in der Medicusstraße angehalten und einer

Kontrolle unterzogen werden. Dabei fiel auf, dass er keinen sicheren Stand

hatte. Der Alkoholtest bescheinigte dem 34-Jährigen einen Pegel von 1,42

Promille. Auch er musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Sein

Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am frühen Sonntagabend geriet ein 20-jähriger Mann auf einem E-Scooter im

Barbarossaring in eine Verkehrskontrolle. Der Fahrer zeigte drogentypische

Auffälligkeiten und wurde mit zur Dienststelle genommen. Dort bestätigte ein

Urintest den Verdacht. Der junge Mann musste deshalb zur genauen Bestimmung der

Wirkstoffe und ihrer Konzentration eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet wegen

Fahrens unter Drogeneinfluss eine Anzeige.

Weil an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war, fiel

gegen 21 Uhr ein Rollerfahrer in der Haspelstraße auf. Der 16-jährige

Jugendliche wurde zunächst zur Dienststelle gebracht und dort später von seiner

Mutter abgeholt. Mutter und Sohn wurden darüber informiert, dass wegen Verstoßes

gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein Strafverfahren eingeleitet wird.

Ein Fahrradfahrer hat in der Nacht zu Montag in der Medicusstraße die

Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Als die Beamten den Mann

gegen 1.20 Uhr anhielten und kontrollierten, wirkte er benommen. Alkohol hatte

er zwar – laut Schnelltest – nicht „intus“, aber seine Reaktionen und das

weitere Verhalten deuteten auf eine Beeinflussung durch Rauschmittel hin. Bei

einer Durchsuchung seiner Sachen wurde dann auch eine geringe Menge Amphetamin

gefunden, und der 31-Jährige räumte ein, im Laufe des Tages auch etwas davon

konsumiert zu haben. Dem Mann wurde deshalb die Weiterfahrt mit dem Fahrrad

untersagt und vorsorglich die Luft aus den Reifen gelassen. Außerdem kommt auf

den 31-Jährigen eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

zu. |cri

Wer hat den Toyota gerammt?

Kaiserslautern – Dellen, Kratzer und ein kaputtes Rücklicht hat ein

Autobesitzer am Sonntagabend an seinem Pkw festgestellt. Offenbar war ein

anderes Fahrzeug im Laufe des Tages gegen den Toyota gestoßen. Geschätzter

Schaden: rund 2.500 Euro.

Der Toyota Auris stand von 7.30 bis 18.45 Uhr in der Schreberstraße in Höhe des

Hauses Nummer 58. In diesem Zeitraum muss ein anderer Autofahrer den Schaden

verursacht haben. Er machte sich jedoch aus dem Staub, ohne den Unfall zu

melden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 /

369 – 2150. |cri

Rabiater Autofahrer

Kaiserslautern – Ein Paar aus Kaiserslautern hat am Sonntagabend

Strafanzeige gegen einen Autofahrer erstattet. Das Kennzeichen des Wagens ist

bekannt, der verantwortliche Fahrer muss noch ermittelt werden.

Wie das Paar den Polizeibeamten berichtete, war es gegen halb 7 mit dem

Kinderwagen in der Donnersbergstraße unterwegs und wollte gerade zu seinem Auto

laufen, das in einer Parkbucht abgestellt war. In diesem Moment näherte sich aus

Richtung Volkspark ein Pkw, der offenbar die Parkbucht vor dem Wagen des Paares

ansteuerte.

Der Fahrer habe – ohne Rücksicht auf die Fußgänger – den Gehweg mit benutzt, so

dass das Paar samt Kinderwagen auf die Straße ausweichen musste. Als das Paar

anschließend am eigenen Fahrzeug angekommen war, legte der Fahrer des anderen

Wagens den Rückwärtsgang ein und fuhr so dicht auf, dass er mit seiner

Heckstoßstange gegen den stehenden Kinderwagen stieß. Am Kinderwagen entstand

dadurch leichter Sachschaden.

Zwischen den beiden Männern kam es daraufhin zum Streit. In dessen Verlauf habe

der Autofahrer dem Fußgänger Verletzungen angedroht. Anschließend entfernte er

sich. Auf den Unbekannten, von dem eine Personenbeschreibung vorliegt, kommen

Anzeigen wegen Unfallflucht und Bedrohung zu. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße

zu melden. |cri