Ölspur nach Verkehrsunfall

Lauschied

Am 01.08.2021 gegen 04:00 Uhr wurde in Lauschied, In der Grundwies, eine Ölspur gemeldet. Die Feuerwehr übernahm die Beseitigung und konnte die Ursache feststellen. Demnach hatte der Fahrer eines Mercedes-Benz S-Klasse offensichtlich nachdem er einen Unfall hatte, die Ölwanne seiner Limousine beschädigt, sodass in der Ortslage eine längere Ölspur entstand. Die Polizei Kirn sucht nun weitere Zeugen und bittet um Hinweise unter 06752 1560.

Verkehrsunfall in der Michelinstraße, Bad Kreuznach. 20-jähriger PKW-Fahrer kollidiert mit Beleuchtungsmast – SIEHE FOTO

Am 01.08.21 um 03:14 Uhr befährt ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Bad Kreuznach die Michelinstraße in Richtung Gensinger Straße. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kommt er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dem Pfosten der Beleuchtung des Fußgängerüberweges.

Das Fahrzeug erleidet einen Totalschaden und die Beleuchtungseinrichtung wird ebenfalls erheblich beschädigt. Der Fahrer wird, stand jetzt, glücklicherweise nur leicht verletzt.

Da der Verdacht besteht, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurde dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

L404 Mörsfeld

Am Samstag, den 31.07.2021 ereignete sich gegen 14:34 Uhr auf der L404 bei Mörsfeld ein Verkehrsunfall.

Ein 33-jähriger Traktorfahrer befuhr einen Feldweg und wollte auf die L404 einbiegen. Hierbei übersah er den 60-jährigen Motorradfahrer. Dieser wich dem Traktorfahrer aus und stürzte infolge dessen eine Böschung herab. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Kaiserslautern verbracht. Am Motorrad entstand Totalschaden.

Verkehrsunfallflucht

Marnheim

Zwischen Donnerstag, dem 29.07.2021 00:30 Uhr und Freitag, dem 30.07.2021 07:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Marnheim.

Hierbei wurde ein weißer Opel Astra beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melde.

Radfahrer verletzt

Bad Sobernheim

Am 31.07.2021 gegen 05:50 Uhr befuhr ein Kleintransporter die Breitlerstraße Bad Sobernheim in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zum Kuhweg missachtete er ein Stoppschild (VZ206) und stieß mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer zusammen. Der 57-jährige Radfahrer wurde hierbei verletzt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad und dem Transporter entstand leichter Sachschaden. Die Polizei Kirn empfiehlt auch bei kurzen Fahrten das Tragen eines Fahrradhelmes um bei einem Sturz oder Unfall das Risiko von Kopfverletzungen zu verringern.

Vandalismus auf Parkplatz – Zeugen gesucht

Hochstetten-Dhaun

Im Zeitraum vom 29.07.2021, 12:00 Uhr – 30.07.2021, 16:00 Uhr wurden an verschiedenen Pkw und Anhängern, die auf dem Parkplatz vor der Gemeindehalle im Ortsteil Schloß Dhaun abgestellt waren, mehrere Reifen zerstochen. Eines der Fahrzeuge (Pkw BMW) wurde zudem mutwillig zerkratzt und an einem der Anhänger wurde ein Kabel durchtrennt. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.