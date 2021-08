Brand im Mehrfamilienhaus – vorläufige Brandursache ermittelt Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz-Mombach – Nach einem Brand in einer Wohnung im 7. Obergeschoss eines

Mehrfamilienhauses im Westring, konnte eine vorläufige Brandursache ermittelt

werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein 45-jähriger Mann in der

Küche der Wohnung Kerzen angezündet und vergessen, diese vor Verlassen der

Wohnung wieder zu löschen. Die Staatsanwaltschaft Mainz und die Mainzer

Kriminalpolizei ermitteln nun wegen des Verdachts der fahrlässigen

Brandstiftung. Der durch den Brand entstandenen Sachschaden kann derzeit noch

nicht abgeschätzt werden.

Tankstellenräuber gesucht – Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub auf Shell-Tankstelle

Worms – Am Donnerstag, 29.07.2021 gegen 00:00 Uhr, kam es zu einem

bewaffneten Raubüberfall auf die Shell-Tankstelle in der Schönauer-Straße in

Worms. Da diese über eine Videoaufzeichnung verfügt, konnten Lichtbilder vom

Täter aufgezeichnet werden.

Die Ermittlungsbehörden erhoffen sich nun im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung

sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des Täters.

Personenbeschreibung:

Der männliche Täter ist etwa 25-30 Jahre alt, schlank, etwa 180cm-185cm groß,

leicht gebräunte Haut, sprach Hochdeutsch mit südländischem Akzent. Er trug

einen auffällig, rötlichen bis orangefarbenen Kapuzenpullover der Marke Nike mit

breiten dunklen Streifen über die Schultern bis an den Rand der Ärmel. Die

dazugehörige Jogginghose hatte ebenfalls breite dunkle Streifen an den

Hosenbeinen. Weiterhin trug der Täter eine schwarze New-York-Yankee Base-Cap und

schwarze Nikeschuhe. Bewaffnet war mit einem silberfarbenen Revolver.

Frage:

Wer kennt eine Person, die einen solchen Sportanzug trägt und auf welche die

Personenbeschreibung passt. Hinweise werden ergeben unter der Telefonnummer

06241-8520 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de

Die Bilder der Überwachungskamera sind auf unserer Fahndungsseite eingestellt

und können unter folgendem Link eingesehen werden: https://s.rlp.de/JCdpt

Exhibitionist belästigt junge Frau

Mainz-Mombach – Zu einer sexuellen Belästigung kam es am Freitagabend in

einem Bus der Linie 62 im Mainzer Stadtgebiet. Gegen 22:00 Uhr nahm der spätere

Täter, ein 40-jähriger Mann aus Mainz, seinen Platz gegenüber einer 26-jährigen

Frau ein. Während der Busfahrt entblößte der Mann plötzlich sein Genital und

begann unvermittelt hieran zu manipulieren. Die 26-Jährige verständigte die

Polizei. Von zwei Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 2 konnte der Täter

nach Verlassen des Busses in der Turmstraße vorläufig festgenommen werden.

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Mainz-Finthen – Am Sonntagmittag kam es zu einem versuchten Einbruch in

die Kindertagesstätte „An den Lehmgruben“ im Stadtteil Finthen. Während eine

Angestellte gegen 12:45 Uhr mit Reinigungsarbeiten beschäftigt war, konnte sie

verdächtige Geräusche wahrnehmen. Als sie sich hiernach genauer umsah, stellte

sie im rückwärtigen Bereich des Gebäudes eine beschädigte Scheibe fest. Personen

konnte die Angestellte nicht mehr feststellen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand

dürften der oder die bislang unbekannten Täter versucht haben eine

Fensterscheibe einzuwerfen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall

geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der

Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Sachbeschädigungsserie an Fahrzeugen

Mainz-Bleichenviertel – Bislang unbekannte Täter beschädigten am

vergangenen Sonntag, den 01.08.2021 zwischen Mitternacht und 11:00 Uhr im

Bereich der Hinteren Bleiche sowie der Holzhofstraße mindestens acht Fahrzeuge.

An den Fahrzeugen konnten großflächige und langgezogene Kratzer festgestellt

werden. Es liegen derzeit keine Hinweise auf den oder die Täter vor, weshalb die

Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen ist. Wer selbst geschädigt

wurde oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der

Polizeiinspektion Mainz 1 unter der unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Smartphone-Nutzung und Drogeneinfluss während der Fahrt

Gau-Bickelheim – Im Rahmen der Streife fiel Beamten der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 31.7.2021 gegen 17:53 Uhr auf der L 400

bei Gau-Bickelheim der Fahrer eines PKW auf, der während der Fahrt mit seinem

Smartphone herumhantierte. Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle

bemerkten die Polizisten zusätzlich Hinweise auf Drogeneinfluss bei dem

30-Jährigen. Ein Vortest verlief positiv und erhärtete den Verdacht. Der Mann

musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm drohen

nun ein Bußgeld, ein Fahrverbot und eine Strafanzeige.

Total überladen in die Ferien

A61 Rheinhessen – Mit dem Wohnmobil nach Kroatien wollte eine 6-köpfige

niederländische Familie, als sie am vergangenen Wochenende auf der Autobahn A61

bei Sprendlingen von der Polizei angehalten wurde. Eine Motorradbühne am Heck

mit einem Motorroller darauf war schon ein deutlicher Hinweis auf eine

eventuelle Überladung. 3500 Kilogramm durfte das Wohnmobil wiegen, tatsächlich

jedoch waren es 1005 Kilo mehr, davon allein auf der Hinterachse durch den

Roller und viel Gepäck in den Stauräumen über 800 Kilo. Nicht nur, dass damit

der Bremsweg unkalkulierbar wird, es bestand zugleich die akute Gefahr für

Reifenplatzer.

Die Familie ließ sich von Freunden einen zusätzlichen Pkw aus den Niederlanden

bringen, um Gepäck umzuladen und dann mit zwei Fahrzeugen weiter in den Urlaub

zu fahren. Bei der Rückkehr erwartet den Fahrer auch noch ein Bußgeld.

Zimmerbrand im Hochhaus Westring

Um 16:18Uhr wurde die Feuerwehr Mainz durch die automatische Brandmeldeanlage des Hochhauses Westring 257 alarmiert. Vor Ort wurde eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im 7. Obergeschoss des Hochhauses festgestellt.

Eine Fensterscheibe der betroffenen Wohnung war bereits durch das Feuer zerstört und es drang Rauch nach außen.

Von der Feuerwehr wurden umgehend zwei Trupps unter Atemschutz und mit Schlauchmaterial und Lüftungsgerät in das betroffene Geschoss geschickt. Zeitgleich wurde die Drehleiter von außen in Stellung gebracht. Anschließend wurde ein sogenanntes „Depot“ mit weiteren Atemschutzgeräteträgen sowie Feuerwehrmaterial im 5. OG des Hauses eingerichtet.

Das Feuer, welches in der Küche der Wohnung ausgebrochen war, konnte durch das schnell und zielgerichtet eingreifen der Einsatzkräfte, schnell gelöscht werden. Die Rauchausbreitung begrenzte sich auf die Wohnung und den davor befindlichen Flur.

Rund 50 Personen mussten das Gebäude vorübergehend verlassen und wurden vor dem Gebäude von dem Abschnitt Gesundheit betreut. Durch die Abschnittsleitung Gesundheit wurden 2 Personen gesichtet, glücklicherweise blieben alle Bewohner unverletzt. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren glücklicherweise nicht zu Hause. Jedoch ist die Wohnung derzeit nicht mehr bewohnbar.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren Mainz vor Ort, zusätzlich noch umfangreiche Kräfte der Polizei und 33 Einsatzkräfte des Rettungs- und Sanitätsdienstes.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Parkendes Fahrzeug beschädigt – Zeugen gesucht

Mainz-Bretzenheim – Im Verlaufe der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde

im Stadtteil Bretzenheim ein parkendes Fahrzeug massiv beschädigt. Der Besitzer

hatte seinen Pkw im Bereich Michael-Müller-Ring / Bahnstraße abgestellt. Als er

am Freitagmorgen wieder zu seinem Fahrzeug kam, war das gesamte Fahrzeugheck

beschädigt und sogar die Heckscheibe zersplittert. Die Unfallermittler der

Polizeiinspektion Mainz 3 haben ihre Arbeit aufgenommen und gehen derzeit davon

aus, dass der Schaden durch ein unbekanntes Fahrzeug verursacht worden ist. Zur

weiteren Klärung der Unfallflucht werden dringend Zeugen gesucht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten

Bingen-Büdesheim und Bingen-Dietersheim

02.08.2021, seit 13.00 Uhr

Seit dem frühen Nachmittag des 02.08.21 meldet sich bei eine Vielzahl älterer Personen aus den Binger Stadtteilen Büdesheim und Dietersheim ein angeblicher Polizeibeamter namens WEBER unter der angezeigten Rufnummer 92250 und erklärt, dass in der Nähe Einbrecher festgenommen wurden, die im Besitz von Adressen der Angerufen seien. Die bisher angerufenen Personen kannten die Masche des „falschen Polizeibeamten“, beendeten sofort das Telefonat und informierten umgehend die Polizeiinspektion Bingen. Zu konkreten Übergabeforderungen von Bargeld oder Wertsachen ist es bis dato durch das umsichtige und entschiedene Verhalten der Angerufenen nicht gekommen. Bitte nicht auf ein Gespräch einlassen, stattdessen auflegen und die Polizei unter 06721-9050 informieren.

Verkehrsunfallflucht

Nierstein, Am Dalberger Schloß

Die 47-Jährige Mommenheimerin parkt am Freitag, 30.07.21 von 05:45 – 15:15 Uhr ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz in Nierstein, Am Dalberger Schloss. Vermutlich ist das verursachende Fahrzeug beim Ein-/Ausparken gegen die Fahrzeugfront gestoßen und hat diese beschädigt. Der/die Fahrer*in hat anschließend die Unfallstelle verlassen ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt. An Hand der Spurenlage könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein blaues gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen

Einbruch in Pizzeria

Bodenheim, Hilgestraße

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 31.07.-01.08.21 gelangen unbekannt Täter durch ein Seitenfenster in die Geschäftsräume der Pizzeria und durchsuchen diese. Entwendet wird nichts. Der Schaden am Fenster wird auf ca. 100,- Euro geschätzt

Einbruch in Pizzeria

Harxheim, Am Weinberg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 31.07.-01.08.21 versuchen bislang unbekannte Täter in eine Pizzeria einzubrechen. Über ein Fenster gelangen sie in einen Vorraum, aber dann nicht weiter in die Geschäftsräume. Anschließend versuchen sie die Eingangstür aufzuhebeln. Die Tür wird hierbei beschädigt, aber es gelingt nicht in die Geschäftsräume vorzudringen. Möglicherweise werden sie bei dem Vorhaben gestört. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Oppenheim, Tel.:06133-9330, entgegen.

Sozia stürzte von Motorrad

Gemarkung Gensingen, L 242

01.08.2021, 19:00 Uhr

Ein 30 jähriger und seine 24 jährige Sozia befuhren mit dem Motorrad die L 242 aus Richtung A60 kommend. In Höhe der Einmündung Alexander-Bretz-Straße beschleunigte der Kradfahrer, wodurch die Sozia bei ca. 80km/h vom Motorrad fiel. Durch den Sturz erlitt sie Prellungen und Abschürfungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Unfallverursacher flüchtete

Bingen, Hitchinstraße, Hessenhaus

30.07.2021, 16.30 Uhr bis 21.34 Uhr

Am 30.07.2021, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 21.34 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug einen auf dem Parkplatz Hessenhaus abgestellten Daimler Benz mit AZ-Kennzeichen. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Mietstreitigkeiten enden in körperlicher Auseinandersetzung

Aspisheim

01.08.2021, 14.45 Uhr

Mietstreitigkeiten zwischen einer 44 jährigen und einer 49 jährigen endeten in einer körperlichen Auseinandersetzung, derart, dass die 44 jährige Pfefferspray gegen ihre Kontrahentin einsetzte. Im Gegenzug beschädigte die Geschädigte einen Bilderrahmen. Die 49 jährige erlitt durch den Pfeffersprayeinsatz leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden.

Motorradfahrerin gestürzt

Gemarkung Trechtingshausen

01.08.2021, 10.55 Uhr

Eine 20 jährige befuhr mit ihrem Krad die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Trechtingshausen. In Höhe des Parkplatzes der Burg Rheinstein hatte sich durch abbiegende Fahrzeuge ein Rückstau gebildet. Dies erkannte die Kradfahrerin zu spät. Sie tätigte eine Vollbremsung und stürzte. Durch den Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde in eine Krankenhaus eingeliefert.

Umfallflucht

Gensingen, Am Kieselberg

01.08.2021, 10.05 Uhr bis 10.15 Uhr

Ein PKW-Fahrer parkte seinen VW Passat mit BIN-Kennzeichen auf dem Parkplatz des Globus-Getränkemarktes, um in der nahegelegenen Bäckerei einzukaufen. Neben seinem Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt ein Opel Corsa geparkt. Bei Rückkehr fanden sich am VW frische Unfallspuren. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Ob der Corsa im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen stand, ist bis dato nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Einbruch in Pizzeria

Oppenheim

In der Nacht vom 30.07.2021, 22:00 Uhr, und 31.07.2021, 07:00 Uhr, wurde in eine Pizzeria in Sportplatznähe in Lörzweiler eingebrochen. Aus der Pizzeria wurde Bargeld aus einer Kasse im mittleren dreistelligen Bereich entwendet. Vermutlich gelangten der/die Täter über ein gekipptes Fenster in den Innenraum.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Oppenheim unter 06133/9330 zu melden.

Strohballenbrand in Nierstein-Schwabsburg

Oppenheim

Am 01.08.2021 gegen 05:15 Uhr wird per Notruf ein Strohballenbrand in Feldrandlage von Nierstein-Schwabsburg gemeldet. Vor Ort brennen ca. 450 Strohballen. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rhein-Selz ist mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Polizeiinspektion Oppenheim hat Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Der Sachschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Mögliche Zeugen können sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Oppenheim unter der 06133/9330 melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Bingen

Am Sonntag, den 01.08.2021, gegen 06.00 Uhr stieß eine 25 jährige mit ihrem PKW in Nieder-Heimbach in der Rheinstraße gegen eine Hauswand. Der PKW wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Da es aus dem Motorraum qualmte und die Fahrerin verletzt wurde war auch die Feuerwehr und ein Rettungswagen im Einsatz. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Ursache des Verkehrsunfalls war Übermüdung und übermäßiger Alkoholkonsum, weshalb der Fahrerin eine Blutprobe entnommen wurde.

Verkehrsunfallflucht in Nierstein-Schwabsburg

Oppenheim

Die 48-jährige Niersteinerin parkt am 31.07.2021 gegen 13:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Jahnstraße in Nierstein-Schwabsburg mit ihrem PKW in Fahrtrichtung Kirche. Der unbekannte Unfallverursacher kollidiert vermutlich beim Vorbeifahren mit dem geparkten Fahrzeug und entfernt sich in unbekannte Richtung unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden am geparkten PKW wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt dien Polizeiinspektion Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen

Verfolgungsfahrt und Widerstand

Bingen

Am Samstag, den 31.07.2021 um 20.16 Uhr entzog sich ein 16 jähriger Rollerfahrer aus Bingen einer Verkehrskontrolle in Münster-Sarmsheim. Unter Missachtung einer rot zeigenden Lichtzeichenanlage und weiteren Verkehrsverstößen konnte er letztlich in Langenlonsheim angehalten werden. Bei der Kontrolle wehrte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und trat einer Polizeibeamtin gegen das Knie. Diese wurde verletzt und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Fortwährend beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten/innen. Der 16 jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da er außerdem unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Angeblicher Diebstahl von Bargeld

Bingen

Am Freitagabend gegen 19:20h wurde die Polizei Bingen nach Bingerbrück in die Gustav-Adolf-Straße beordert, nachdem von dort aus ein Mann per Notruf um Hilfe bat. Vor Ort berichtete der 71-jährige Mann, dass er soeben von einem Fahrradfahrer umgefahren worden sei. Durch den Zusammenprall fielen ihm 6 Briefumschläge aus einer mitgeführten Stofftasche. In den Umschlägen befand sich ein mittlerer 4-stelliger Bargeld-Betrag. Der Radfahrer hätte die Briefschläge daraufhin schnell aufgesammelt und wäre mit ihnen davongefahren. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, lockige Haare, leichter Vollbart, dunkle Bluejeans, weißes Shirt, schwarzes Rennrad mit Streifen. Es gilt jedoch anzumerken, dass sich der Mann bei der Anzeigenaufnahme vermehrt in Widersprüche verstrickt. Ob sich die Tat tatsächlich wie vom Geschädigten geschildert zugetragen hat, müssen die Ermittlungen ergeben. Sollten sich dennoch Zeugen des Vorfalls finden, mögen sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Bingen melden, Tel. 06721-905100.

Polizeieinsatz in Nierstein

Nierstein

Am frühen Abend des 31.07.2021 kam es in Nierstein zu einem Polizeieinsatz. Grund für den Einsatz war die Meldung von Schussgeräuschen in einem Mehrfamilienhaus. Daher trugen die eingesetzten Polizeikräfte eine Schutzausrüstung zur Eigensicherung. Im Rahmen des Einsatzes konnte eine Person kontrolliert werden. Wie sich herausstellte, bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Anwohner und die eingesetzten Polizeikräfte.