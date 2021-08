Eschwege (ots) – Am Sonntag 01.08.21 um 02:43 Uhr, kam es in der Rotenburger Straße auf einer privaten Feier zu Streitigkeiten zwischen einem 26-Jährigen und dessen Lebensgefährtin. Daraufhin fuhr der 26-Jährige mit seinem Pkw zu seiner derzeitigen Wohnanschrift nach Berkatal. An der Wohnung angekommen, stellte er fest, dass er keinen Wohnungsschlüssel dabei hatte, worauf er wieder zurück nach Eschwege fuhr.

Dort kam es zu einer Fortsetzung der Auseinandersetzung zwischen ihm und seiner Lebensgefährtin, die den Schlüssel nicht gleich aushändigen wollte.

Daraufhin holte der 26-Jährige einen Teleskopschlagstock aus dem Auto heraus und drohte in Richtung mehrerer Gäste. Diese versuchten dem 26-Jährigen den Schlagstock wegzunehmen. Einer der Gäste wurde dabei leicht am Ellbogen verletzt, ohne dass eine ärztliche Behandlung notwendig war.

Sodann setzte der 26-Jährige sich in sein Auto, fuhr kurz davon, um anschließend zurückzukehren und gegen 2 dort geparkte Fahrzeuge zu fahren. In der Folge fuhr er aktiv auf eine Gruppe der anwesenden Gäste zu, die sich auf dem Bürgersteig aufhielten. Sie mussten zur Seite springen, um nicht angefahren zu werden.

Ein 27-Jähriger wurde noch leicht touchiert, blieb aber unverletzt.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamten konnte den 26-Jährgen dann festnehmen, wobei dieser bei der Festnahme erheblichen Widerstand leistete.

Dabei wurden 2 Polizeibeamte leicht verletzt.

Gegen den 26-Jährigen wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kassel ein Verfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet. Neben den zwei “Unfällen” werden gesonderte Verfahren wegen Bedrohung, gefährliche Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz und Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten eingeleitet.

Bei dem 26-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Sein Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Schaden an den beschädigten Fahrzeugen wird

mit ca. 7.000 EUR angegeben.

