Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Worms, Altmühlstraße (ots)

Am 31.07.2021 um gegen 12 Uhr kam es im Bereich der Altmühlstraße in Worms zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und zwei stark beschädigten Fahrzeugen. Der 22-jährige Mitarbeiter eines Paketdienstes befuhr mit seinem Auslieferfahrzeug die Altmühlstraße in Fahrtrichtung Pfortenring. Da er dabei nach einer Hausnummer suchte, fuhr er aus Unachtsamkeit in ein am Fahrbahnrand geparkten BMW. Durch den Verkehrsunfall erlitt der Fahrer Schmerzen im Knie- und im Nackenbereich und wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst vor Ort behandelt. Beide Fahrzeuge wurden dabei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro

Tankstellenräuber gesucht – Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub auf Shell-Tankstelle

Worms (ots) – Am Donnerstag, 29.07.2021 gegen 00:00 Uhr, kam es zu einem

bewaffneten Raubüberfall auf die Shell-Tankstelle in der Schönauer-Straße in

Worms. Da diese über eine Videoaufzeichnung verfügt, konnten Lichtbilder vom

Täter aufgezeichnet werden.

Die Ermittlungsbehörden erhoffen sich nun im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung

sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des Täters.

Personenbeschreibung:

Der männliche Täter ist etwa 25-30 Jahre alt, schlank, etwa 180cm-185cm groß,

leicht gebräunte Haut, sprach Hochdeutsch mit südländischem Akzent. Er trug

einen auffällig, rötlichen bis orangefarbenen Kapuzenpullover der Marke Nike mit

breiten dunklen Streifen über die Schultern bis an den Rand der Ärmel. Die

dazugehörige Jogginghose hatte ebenfalls breite dunkle Streifen an den

Hosenbeinen. Weiterhin trug der Täter eine schwarze New-York-Yankee Base-Cap und

schwarze Nikeschuhe. Bewaffnet war mit einem silberfarbenen Revolver.

Frage:

Wer kennt eine Person, die einen solchen Sportanzug trägt und auf welche die

Personenbeschreibung passt. Hinweise werden ergeben unter der Telefonnummer

06241-8520 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de

Die Bilder der Überwachungskamera sind auf unserer Fahndungsseite eingestellt

und können unter folgendem Link eingesehen werden: https://s.rlp.de/JCdpt

Diebstahl von Reifen und Felgen

Worms, Ludwig-Lange-Straße (ots) – Zwischen dem Nachmittag des 27.07.2021 und

dem Morgen des 31.07.2021 kam es im Bereich Ludwig-Lange-Straße zu mehreren

Diebstählen von Reifen und Felgen. Dabei betraten die Täter durch Überwinden

eines Zauns das Gelände eines Autohauses und entwendeten dort die Ware im

Gesamtwert von 1500 EUR. Unter anderem wurde dabei ein Satz roter 17-Zoll Felgen

entwendet.

Falls sie Hinweise zu der Tat oder dem Diebesgut haben, melden sie sich bitte

umgehend bei der zuständigen Polizeidienststelle.

Fahrzeug landet auf der Seite – Fahrerin betrunken.

Saulheim (ots)

Am späten Freitagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall Am Westring in Saulheim. Eine 34 Jahre alte Frau kam mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen zwei Metallpfosten. Das Fahrzeug geriet dadurch in Schieflage und kippte auf die Fahrerseite. Die Fahrerin, welche sich allein im Fahrzeug befand, blieb zum Glück unverletzt. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten allerdings feststellen, dass sie offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Flaschenwurf auf PKW

Worms, Neumarkt (ots)

Am Abend des 30.Juli kommt es gegen 23:00 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Der Geschädigte war mit seinem PKW in der Wormser Innenstadt unterwegs, als eine Glasflasche auf seinen PKW geworfen wurde. Vermutlich wurde die Flasche aus einem nahegelegen Gebäude geworfen. Ein Täter steht zum aktuellen Zeitpunkt nicht fest.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIWorms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.