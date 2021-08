Alsfeld- Auffahrunfall

Am Freitag den 30.07.2021 gegen 14:52 Uhr befuhren drei PKW-Fahrer die B254 von Alsfeld kommend in Richtung Schwalmstadt. In der Ortslage Eudorf musste der vorrausfahrende BMW Fahrer aus Neukirchen verkehrsbedingt bremsen. Der hinter ihm fahrende PKW-Fahrer aus Alsfeld hielt ebenfalls an. Eine 20-jährige erkannte mit ihrem Golf die Situation zu spät und fuhr dem Mann aus Alsfeld auf. Durch den Anstoß wurde dieser mit seinem Mercedes auf den haltenden BMW geschoben. Es entstand Sachschaden an allen drei PKW. Der Golf der jungen Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der ausgelaufene Betriebsstoff wurde von der Feuerwehr Alsfeld gebunden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 EUR

Verkehrsunfall

Hauneck – Am Freitag (30.07.), gegen 15:30 Uhr, parkte ein 53-jähriger Fahrer eines Dacia aus Bad Hersfeld in der Straße „Am Hang“. Ein hinter ihm parkender 80-jähriger Mann aus Hauneck verwechselte beim Losfahren vermutlich die Bremse mit dem Gaspedal, fuhr in der dortigen Gefällstrecke schnell, rechts an dem geparkten Dacia vorbei und kam an einer Mauer mit Gartenzaun zum Stehen. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Im Vorbeifahren streifte der 80-Jährige jedoch das Auto des Mannes aus Bad Hersfeld, sodass an beiden Fahrzeugen sowie der Mauer Gesamtsachschaden von circa 4.000 Euro entstand.

Wassertank gestohlen

Alsfeld – Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Samstag (31.07.) einen weißen 1.000 Liter IBC-Kunststofftank samt Gitterbox von einem Gartengrundstück in der Nähe des Sportplatzes in Eudorf. Der Wert des Diebesguts beträgt rund 75 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Betrug: Love-Scamming – Tipps der Polizei

Vogelsbergkreis – Über eine Flirt-App nahmen Unbekannte Kontakt zu einer 40-jährigen Frau aus dem Vogelsbergkreis auf. Über mehrere Wochen hinweg gaben sich die Betrüger in den sozialen Netzwerken als attraktiver Mann aus, erschlichen sich das Vertrauen der Dame und täuschten schließlich eine Notsituation vor. Die Vogelsbergerin glaubte den Schwindlern zunächst und überwies Geld an ein ihr unbekanntes Konto. Als die Betrüger die Frau schließlich erneut aufforderten einen Geldbetrag zu überweisen, erkannte die 40-Jährige den Betrug und erstattete Anzeige.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Das Love- oder Romance-Scamming ist für die Betroffenen mit hohem emotionalem Stress verbunden. In Online-Partnerbörsen, Datingrooms oder auch in sozialen Netzwerken sind die Scammerinnen und Scammer auf der Suche nach potenziellen Opfern – und zwar einzig und allein mit dem Ziel ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Die Schwindler geben sich als attraktive Männer oder Frauen jüngeren Alters aus und erwecken durch das Übersenden von Bildern und Videos in hübscher Aufmachung – mit leichter oder autoritärer Kleidung – bei Ihren Opfern den Eindruck, es handle sich um eine tatsächlich existente Person. Weit gefehlt, die Person auf dem Bildmaterial ist definitiv nicht diejenige, die mit ihnen textet. Daher kommt es auch nie zu einem persönlichen Treffen.

Um eine Vertrauensbasis zu schaffen, überhäufen Scammerinnen und Scammer ihre Opfer bereits früh und über einen langen Zeitraum hinweg mit Komplimenten und überschwänglichen Liebesbekundungen. Nicht selten dauern solche Phasen mehrere Wochen oder Monate an, bis schließlich die ersten finanziellen Notlagen vorgetäuscht und Bitten um Überweisungen von Geldbeträgen folgen. Und viele Leidtragende zahlen auch, schließlich sind sie zu diesem Zeitpunkt schon von ihrer Internet-Partnerin oder ihrem Internet-Partner emotional abhängig. Bestehen die Betroffenen doch auf eine persönliche Geldübergabe, geben die vermeintlichen Liebhaberinnen und Liebhaber an, verhindert zu sein und schicken angebliche Vertrauenspersonen, die das Geld in Empfang nehmen und überbringen sollen.

Durch das Phänomen Love-Scamming haben Betrügerinnen und Betrüger bis dato bereits Geldbeträge im hohen fünfstelligen Bereich ergaunert.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Betrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei zu verständigen, wenn Sie Zweifel haben oder bereits auf einen Betrug reingefallen sind. Die Polizei wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

So erkennen Sie Love-Scammer:

Die erste Kontaktaufnahme findet über soziale Medien oder

Dating-Plattformen statt.

Dating-Plattformen statt. Die meisten Betrüger kommunizieren in gutem Englisch oder

Deutsch.

Deutsch. Während männliche Scammer auf Bildern oft Uniformen tragen,

locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven

Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung.

locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung. Scammer überhäufen ihre Opfer bereits früh mit Komplimenten und

überschwänglichen Liebesbekundungen.

Sie haben den Verdacht, Opfer geworden zu sein? Das können Sie tun:

überschwänglichen Liebesbekundungen. Sie haben den Verdacht, Opfer geworden zu sein? Das können Sie tun: IGNORIEREN: Gehen Sie nicht auf die Forderung ein und überweisen

Sie auf keinen Fall Geld.

Sie auf keinen Fall Geld. SICHERN: Speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis.

HILFE HOLEN: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

BLOCKIEREN: Brechen Sie jeglichen Kontakt ab.

Einbrüche am Ludwigsplatz

Alsfeld – Ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Straße „Ludwigsplatz“ wurde am Sonntagmorgen (01.08.) gleich zweimal zum Ziel unbekannter Täter.

Durch Aufbrechen einer Tür im rückwärtigen Bereich versuchten die Unbekannten, gegen 3 Uhr, unbefugt die Wohnräume zu betreten. Die Bewohner des Hauses bemerkten den Einbruch jedoch frühzeitig, woraufhin die unbekannten Einbrecher ohne Diebesgut fußläufig in Richtung Ludwigsplatz flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Am späten Sonntagvormittag (01.08.) konnte zudem festgestellt werden, dass es in der vorangegangenen Nacht in demselben Gebäude zu einem weiteren Einbruch in ein Geschäft gekommen war. Durch Einwerfen eines Türfensters und Eintreten eines dahinter befindlichen Metallgitters waren die Einbrecher in die Geschäftsräume gelangt. Die Diebe entwendeten mehrere Tabakwaren sowie Bargeld im Gesamtwert von rund 700 Euro und verursachten Sachschaden von etwa 400 Euro.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Lauterbach – Unbekannte entwendeten in der Zeit von Samstagabend (31.07.) bis Sonntagnachmittag (01.08.) die beiden amtlichen Kennzeichen VB-KF 7777 eines grauen VW Passat. Das Auto stand im Tatzeitraum im öffentlichen Verkehrsraum in der Goethestraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Hünfeld – Unbekannte versuchten in der Nacht zu Freitag (30.07.) in ein Sportgeschäft in der Bahnhofstraße einzubrechen. Durch Überklettern eines Zauns gelangten die Langfinger an die Gebäuderückseite. Dort durchtrennten die Täter mehrere Stäbe eines Fenstergitters und versuchten anschließend die dahinterliegende Fensterscheibe einzuschlagen. Die Scheibe hielt den Schlägen jedoch stand, sodass es beim Einbruchsversuch blieb. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Hünfeld – Unbekannte entwendeten in der Zeit von Donnerstagmorgen (29.07.) bis Freitagvormittag (30.07.) die beiden amtlichen Kennzeichen FD-K 1704 eines roten Audi A4. Das Auto stand im Tatzeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße „An der Bahn“. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Petersberg – Ein Unbekannter ließ sich am Mittwochnachmittag (28.07.), in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr, Bargeld an der Kasse eines Geschäfts in der Justus-Liebig-Straße wechseln. Während des Wechselvorgangs entwendete der unbekannte Langfinger 100 Euro Bargeld und steckte diese unbemerkt in seinen Schuh. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen entwendet

Hünfeld – Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Freitag (30.07.) das hintere amtliche Kennzeichen eines weißen Renault Master. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum am Fahrbahnrand der Großenbacher Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach exhibitionistischer Handlung

Fulda – Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm ein unbekannter Mann am Samstagmorgen (31.07.), gegen 06:15 Uhr, in der Leipziger Straße exhibitionistische Handlungen vor einer 27-jährigen Frau aus Fulda vor. Der Mann habe sich der Frau mit heruntergezogener Hose und erigiertem Glied auf einem dunklen Mountainbike genähert und mehrfach verbale sexuelle Anspielungen ihr gegenüber geäußert. Erst nachdem die 27-Jährige den Unbekannten angeschrien und eine vorbeifahrende Fahrzeugführerin auf sich aufmerksam gemacht habe, sei der Mann mit seinem Zweirad in Richtung Lehnerz geflüchtet. Der Unbekannte kann als männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 170 Meter bis 180 Meter groß mit kurzem, schwarzen Haar und Dreitagebart beschrieben werden. Zur Tatzeit trug der Mann eine kurze, schwarze Jogginghose sowie eine langärmelige, schwarze Trainingsjacke mit roten Streifen im Schulter- und Brustbereich. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Hünfeld – Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag (31.07.) in Geschäftsräume in der Dr.-Detlev-Rudelsdorff-Allee in Rückers ein. Die unbekannten Täter zerstörten ein am Fenster angebrachtes Fliegengitter und öffneten das dahinterliegende, gekippte Fenster. Im Gebäude entwendeten die Langfinger Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit!

kurzer Abwesenheit! Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus/ Wohnung oder

Geschäftsräume nur kurzzeitig verlassen!

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus/ Wohnung oder Geschäftsräume nur kurzzeitig verlassen! Deponieren Sie ihren Zugangsschlüssel niemals draußen.

Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Auto beschädigt

Fulda – Ein in der Kronhofstraße abgestellter, blauer Opel Corsa wurde in der Nacht zu Sonntag (01.08.) Ziel unbekannter Täter. Die Unbekannten beschädigten den linken Außenspiegel des Pkw, indem sie diesen vermutlich nach vorne umtraten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zudem wurden die Außenspiegel von drei weiteren in der Straße abgestellten Fahrzeugen umgeklappt. An den drei Fahrzeugen entstand glücklicherweise kein Schaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw zerkratzt

Fulda – Unbekannte zerkratzten in der Zeit von Samstagnachmittag (31.07) bis Sonntagnachmittag (01.08.) zwei Fahrzeugtüren sowie den hinteren, linken Kotflügel eines schwarzen Skoda Octavia. Das Auto stand zur Tatzeit vor einem Haus in der Bernhardstraße. Der entstandene Gesamtsachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Neuhof – Unbekannte stachen am Samstag (31.07.), in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 23:30 Uhr, mehrere Löcher in einen mit 3.000 Liter Wasser befüllten Pool. Der Pool war im Tatzeitraum in einem Garten in der Bernadettenstraße aufgebaut. Anschließend zerkratzten die unbekannten Täter die linke und rechte Fahrzeugseite sowie die Motorhaube eines auf demselben Grundstück abgestellten, schwarzen Audi A3. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Tann – Ein Einfamilienhaus in der Wartburgstraße wurde der Zeit von Freitagnachmittag (30.07.) bis Sonntagnachmittag (01.08.) Ziel unbekannter Einbrecher. Durch Hebeln an der Hauseingangs- sowie Kellertür versuchten die Unbekannten sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Beide Türen hielten den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass die Täter nicht in das Hausinnere gelangten. An den Türen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Im Rahmen der aktuellen Sommerkampagne zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls will Ihre Polizei sensibilisieren:

Auch im Sommer bieten sich Einbrechern günstige Tatmöglichkeiten. Einbrüche können sich sowohl zur Tages- als auch Nachtzeit ereignen. Nicht selten kommt es während der mitunter langen Abwesenheiten von Bewohnerinnen und Bewohnern zu den Taten. Insbesondere im Zeitraum der Schulferien eröffnen sich den Langfingern mühelos Tatgelegenheiten, beispielsweise durch die Wahrnehmung von überfüllten Briefkästen, geschlossenen Rollläden, dauerhaft vor dem Haus geparkten Fahrzeugen und Abwesenheitsnachrichten auf dem Anrufbeantworter oder in den sozialen Netzwerken.

Ihre Polizei rät daher:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit!

kurzer Abwesenheit! Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur

kurzzeitig verlassen!

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! Achten Sie darauf, Ihre Abwesenheit nicht offensichtlich nach

außen für Unbekannte deutlich zu machen (optische Akzente am

Wohnobjekt, Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem

Anrufbeantworter)

außen für Unbekannte deutlich zu machen (optische Akzente am Wohnobjekt, Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter) Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals

draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck.

Neben verstärkten Kontrollmaßnahmen setzt das Polizeipräsidium Osthessen auch auf eine intensive Präventionsarbeit. Dabei bieten Expertinnen und Experten der Präventionsabteilung der Polizei Osthessen interessierten Privat- und Geschäftspersonen kostenlose Beratungen an und informieren über geeignete Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Einbrüchen. Hierbei suchen sie auch die entsprechenden Örtlichkeiten persönlich auf, analysieren Schwachstellen und geben Tipps, wie zum Beispiel Fenster oder Türen noch besser gesichert werden können. Bereits einfache technische Maßnahmen können dazu führen, dass Einbrechern die Tatausführungen erschwert wird und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie von der weiteren Tatausführung ablassen.

Am 17. August informieren unsere Beraterinnen und Berater ganztägig an der Stadtwache in Fulda zum Thema Einbruchsschutz. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind hierzu herzlich eingeladen. Über weitere Beratungstermine und -veranstaltung informieren wir frühzeitig, unter anderem auf unseren Social Media-Kanälen (Twitter: @Polizei_OH, Instagram: polizei_oh, Facebook:@polizeiOsthessen).

Die Ansprechpartner unserer kriminalpolizeilichen Beratungsstellen

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

stehen Ihnen auch gerne telefonisch jederzeit für Fragen zum Thema Einbruchsschutz zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten sie auch online unter www.polizei.hessen.de/prävention und www.polizei-beratung.de nützliche Informationen zum Thema.

Einbruch in Geschäft

Friedewald – Ein Sportgeschäft in der Straße „Im Rötchen“ wurde am frühen Freitagmorgen (30.07.), in der Zeit zwischen 1:30 Uhr und 4 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Ziehen eines Türschlosses gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten des Geschäfts, aus denen sie Bargeld sowie vier E-Bikes der Marke „TREK“ mitsamt Ladegeräten entwendeten. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf über 30.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden von circa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Schenklengsfeld – Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag (01.08.) in ein Lebensmittelgeschäft in der Friedewalder Straße ein. Die Einbrecher öffneten ein gekipptes Fenster auf der Gebäuderückseite und verschafften sich so unbefugten Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Gebäude hebelten die Langfinger mehrere Schränke auf und durchsuchten diese, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit!

kurzer Abwesenheit! Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus/ Wohnung oder

Geschäftsräume nur kurzzeitig verlassen!

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus/ Wohnung oder Geschäftsräume nur kurzzeitig verlassen! Deponieren Sie ihren Zugangsschlüssel niemals draußen.

Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 06621/932-112.