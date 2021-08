Raub in Parkanlage

Wiesbaden, Wilhelmstr. „Warmer Damm“ Sonntag, 01.08.2021, 02:30 Uhr

(am) In der vergangenen Nacht wurde ein 18 Jahre alter Mann aus Wiesbaden in der

Parkanlage „Warmer Damm“ in der Wilhelmstr. überfallen. Der Geschädigte sprach

gegen 03:40 Uhr in der Parkanlage eine Streifenbesatzung an und schilderte

folgenden Sachverhalt: Er hielt sich in der dortigen Parkanlage auf, als er

plötzlich von einer Personengruppe umringt und angesprochen wurde. Da er Ärger

befürchtete, flüchtete er zunächst weiter in den Park. Dort konnte er jedoch

durch die Gruppe eingeholt und zu Boden geschubst werden. Dort wurde auf den

Geschädigten eingetreten und ihm seine Bauchtasche mit Wertgegenständen

abgenommen. Durch den Angriff wurde der Geschädigte zum Glück nur leicht

verletzt. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Wilhelmstraße. Eine

sofort eingeleitete Fahndung verlief aufgrund der zeitlich verzögerten

Mitteilung bisher erfolglos. Die 5-6 männlichen Täter wurden zwischen 18-20

Jahre alt und von kleinerer Statur beschrieben. Dieser hätten gebrochenes

Deutsch gesprochen. Eine genauere Beschreibung konnte bisher leider nicht

erlangt werden, so dass Zeugen und Hinweisgeber gebeten werden, sich mit der

Polizei Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Frau unsittlich berührt

Wiesbaden-Nordenstadt, Heerstr. Samstag, 31.07, 09:25 Uhr

(am) Eine 59 Jahre alte Frau aus Wiesbaden wurde am Samstagmorgen von einem

unbekannten Mann unsittlich berührt. Die Frau war mit Nordic-Walking-Stöcken zu

Fuß im Bereich Stolberger Str./Heerstr. unterwegs, als sich ein unbekannter Mann

auf einem Fahrrad von hinten näherte. Als dieser sich unmittelbar hinter der

Frau befand, griff der Mann der Frau von hinten zwischen die Beine. Die Frau

drehte sich nun um und hielt den Täter mit ihren Stöcken auf Abstand. Dieser

entfernte sich anschließend auf seinem Fahrrad durch die Stolberger Str. in

Richtung Konrad-Zuse-Straße. Dort stieg er von seinem Fahrrad und flüchtete zu

Fuß weiter in Richtung Hessenring. Der etwa 20 Jahre alte Täter war ca. 165-170

cm groß, hatte kurze schwarze Haare, eine Schlanke Figur und trug eine knielange

karierte Hose, sowie ein braunes T-Shirt mit der aufgedruckten Zahl 16. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen,

sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Exhibitionist auf Parkplatz eines Einkaufmarktes festgenommen Wiesbaden,

Mainzer Str. Samstag, 31.07.2021, 19:45 Uhr

(am) Am Samstagabend wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der

Mainzer Str. ein Exhibitionist festgenommen. Der 44 Jahre alte Mann lag mit

heruntergelassener Hose am Rande des Parkplatzes und manipulierte an seinem

Geschlechtsteil. Dies bekamen mehrere Besucher des Einkaufscenters mit und

alarmierten die Polizei. Die eingesetzten Streifen konnten den Täter vor Ort

antreffen und festnehmen. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen die Person

wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu

melden.

Verkehrsunfallflucht mit entwendetem Motorroller Wiesbaden-Dotzheim, Siedlung

Sauerland, Nordstrander Str. / Langeooger Str. Samstag, 31.07.2021, 23:20 Uhr

(am) Am späten Samstagabend kam es in der Langeooger Str. zu einer Unfallflucht,

bei der ein zuvor entwendeter Motorroller beteiligt war. Zwischen Donnerstag,

29.07.21, 19:00 Uhr und Samstag, 31.07.21, 11:00 Uhr wurde in der Nordstrander

Str. ein Kleinkraftrad (Motorroller) aus einer Tiefgarage entwendet und beim 3.

Polizeirevier zur Anzeige gebracht. Am Samstag, den 31.07.2021, um 23:20 Uhr

fiel dem Eigentümer des Motorrollers sein entwendetes Gefährt in der Langeooger

Str. abgestellt auf. Als der Geschädigte seine Wohnung verließ, um nach seinem

Motorroller zu sehen, setzte sich plötzlich eine männliche Person auf den Roller

und fuhr eilig davon. Kurz darauf stieß der Roller mit einem geparkten Pkw

zusammen, wodurch beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Fahrer des Rollers

flüchtete nun zu Fuß von der Unfallstelle. Der Fahrer konnte wie folgt

beschrieben werden: männlich, 22-23 Jahre alt, bekleidet mit einem schwarzen

Kapuzenpullover, die Kapuze war über den Kopf gezogen. Ob sich die Person bei

dem Zusammenstoß verletzt hat, ist nicht bekannt. Zeugen und Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit der Polizei Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in

Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung in Gaststätte Wiesbaden, Blücherstraße Samstag,

31.07.2021, 19.11 Uhr

(jk) Am frühen Samstagabend wurde in einer Gaststätte in der Blücherstraße eine

Person mit einem Messer leicht verletzt. Der 27- jährige Mann aus Wiesbaden gab

an, in der Gaststätte an einem Spielautomaten gesessen zu haben, als sich ein

ihm unbekannter Mann zu ihm gesetzt habe. Plötzlich habe er einen Schlag

verspürt, sei kurzzeitig bewusstlos geworden und durch ein Messer verletzt zu

Boden gegangen. Er trug eine Schnittverletzung am Arm davon. Der Mann wurde in

ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert und konnte nach der Versorgung der

Wunde wieder entlassen werden. Der Geschädigte konnte den Täter nicht konkret

beschreiben. Da sich die Situation zunächst als unübersichtlich darstellte,

wurden starke Kräfte der Polizei sowie ein Rettungswagen eingesetzt. Zeugen oder

Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben zu der Körperverletzung machen können,

werden gebeten sich unter 0611 – 345 2340 mit dem 3. Polizeirevier in Verbindung

zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Wiesbaden, L3037 (Lahnstraße) Freitag, 30.07.2021, 14:45 Uhr

(jk) Bei einem Auffahrunfall wurde am frühen Freitagnachmittag ein Kradfahrer

schwer verletzt. Eine 33- jährige Frau aus Taunusstein befuhr die L3037, aus

Richtung Wiesbaden kommend, in Richtung Taunusstein. Sie musste ihren Mercedes

verkehrsbedingt anhalten, dies wurde durch den nachfolgenden 59- jährigen

Kradfahrer zu spät bemerkt. Das Motorrad der Marke BMW prallte in das Heck des

Mercedes. Bei dem Aufprall kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich. Er

wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein

Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Die PKW- Fahrerin blieb unverletzt. Zur

genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger durch die

Staatsanwaltschaft eingesetzt, ferner wurde das Motorrad zur technischen

Überprüfung sichergestellt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von

rund 5000,- Euro.

Verkehrsunfälle mit Flucht / geparkte Fahrzeuge beschädigt Wiesbaden,

Steubenstraße Samstag, 31.07.2021, 04:55 Uhr und Wiesbaden, Beuthener Straße Samstag 31.07.2021, im Laufe der Nacht

(js) Ein bislang unbekannter Fahrer eines Fahrzeugs befuhr die Steubenstraße in

Richtung Bierstadter Straße und kam aus noch ungeklärter Ursache nach links von

der Fahrbahn ab. Hierbei wurden zwei dort geparkte Fahrzeuge, ein BMW sowie ein

Peugeot, zum Teil erheblich beschädigt, sodass ein geschätzter Sachschaden von

über 10.000 Euro entstand. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs flüchtete

danach von der Unfallstelle.

Ein weiteres geparktes Fahrzeug wurde in der Beuthener Straße bei einem

Verkehrsunfall ebenfalls erheblich beschädigt. Der geparkte Audi stand am

Fahrbahnrand der Beuthener Straße und wurde ebenfalls von einem unbekannten

Fahrzeug beschädigt, sodass ein Sachschaden von ca. 4000 Euro entstand.

In beiden Fällen ermittelt der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0611/345-0

mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug landet auf der Seite

Wiesbaden, Wiesbadener Landstraße 102 Samstag, 31.07.2021, 09:22 Uhr

(jk) Am Samstagmorgen befuhr ein 53- jähriger Mann aus Wiesbaden mit seinem

Toyota die Wiesbadener Landstraße in Richtung Biebrich. Aus bislang nicht

abschließend geklärter Ursache geriet er auf der geraden Strecke nach rechts von

der Fahrbahn ab, überfuhr die Bordsteinkante und kollidierte mit einem

Holzpfosten. Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam

letztendlich auf der linken Fahrzeugseite zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich

eigenständig mit leichten Verletzungen aus seinem Auto befreien. Er wurde

vorsorglich in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Nach eigenen Angaben

habe sein Fahrzeug einen technischen Defekt aufgewiesen, die Lenkung habe

blockiert. Die Wiesbadener Landstraße musste während der Unfallaufnahme

kurzfristig gesperrt werden. Dadurch kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000,- Euro. Weitere Fahrzeuge

wurden nicht beschädigt.

Gefährliche Körperverletzung

Wiesbaden, Paulinenstraße 15 Samstag, 31.07.2021, 01:05 Uhr

(jk) In den frühen Morgenstunden am Samstag kam es in der Wiesbadener Innenstadt

zu einer Körperverletzung, bei der ein 20- jähriger Wiesbadener leicht verletzt

wurde. Nach seinen Angaben sei er in einen verbalen Konflikt mit einer

Personengruppe geraten. Im Zuge dessen sei er aus der vierköpfigen Gruppe

gemeinschaftlich körperlich angegangen worden. Die Personen haben auf ihn

eingeschlagen. Ein Angreifer habe eine Flasche mitgeführt. Ob diese ebenfalls

eingesetzt wurde, konnte bislang nicht geklärt werden. Durch den jungen Mann

konnte keine Personenbeschreibung der Täter genannt werden, diese flüchteten

schließlich in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber

um sachdienliche Hinweise unter 0611 – 3452140 an das 1. Polizeirevier.

Betrunkener ausgeraubt – Tatort und Zeugen gesucht,

Wiesbaden, Sonntag, 01.08.2021, circa 05:00 Uhr

(he)Gestern Morgen wurde einem Mann in der Wiesbadener Innenstadt die Geldbörse

geraubt. Zuvor schlugen und traten die Täter ihr Opfer. Da der Tatort bis dato

noch unbekannt ist, sucht die Wiesbadener Polizei dringend nach Zeugen. Der

Polizei wurde gegen 06:40 Uhr gemeldet, dass ein 37-jähriger Norweger von drei

Tätern angesprochen, zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert und als er

dies verneinte, geschlagen und getreten wurde. Nach dem Angriff nahm das Trio

die Geldbörse an sich und flüchtete. Da das Opfer stark alkoholisiert war, steht

die Örtlichkeit der Tatbegehung nicht fest. Der Angegriffene beschreibt die

Täter als circa 20 Jahre alt, alle männlich, mit kurzen schwarzen Haaren und

einem dunklen Teint. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen

übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611)

345-0 zu melden.

Raubversuch scheitert – Opfer geschlagen, Wiesbaden, Langgasse, Sonntag,

01.08.2021, 04:00 Uhr

(he)Ein 24-jähriger Wiesbadener wurde am Sonntagmorgen von einem Quintett junger

Männer geschlagen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Der Wiesbadener

weigerte sich und so flüchteten die Täter ohne Beute in Richtung Kranzplatz.

Gegen 04:00 Uhr hielt sich das spätere Opfer in der Fußgängerzone im Bereich

eines Geldinstitutes, an den gegenüberliegenden Treppenstufen auf. Als die Täter

vor Ort erschienen, wurde zunächst das Gespräch gesucht, bevor dann Bargeld

gefordert wurde. Als der Wiesbadener sich weigerte, schlugen mindesten zwei

Täter mit den Fäusten auf das Opfer ein. Weiterhin verneinte der 24-Jährige eine

Herausgabe, sodass die Täter sich nun in Richtung Kranzplatz entfernten. Das

Opfer beschreibt zwei Täter folgendermaßen: 1. Person: circa 20 Jahre, 1,85-1,90

Meter groß, korpulente Figur, kurze, hochgegeelte schwarze Haare, sprach Deutsch

mit Akzent, „südländisches Erscheinungsbild“, heller Pullover, weißgraue Jeans.

Person: circa 23 Jahre, dünne Statur, kurze, hochgegeelte schwarze Haare,

sprach Deutsch mit Akzent, „südländisches Erscheinungsbild“, heller Pullover,

Bluejeans. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbrüche in zwei Kraftfahrzeughandel, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße,

Donnerstag, 29.07.2021, 17:00 Uhr – Freitag, 30.07.2021, 15:10 Uhr

(he)Mutmaßlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte Täter

in der Wiesbadener Straße in Kastel in zwei Kfz-Betriebe ein, und entwendeten in

einem Fall auch zwei Fahrzeuge vom Betriebsgelände. Die Kriminalpolizei sucht

Zeuginnen und Zeugen. Im Tatzeitraum verschafften sich die Täter jeweils

gewaltsam Zutritt zu einem Bürocontainer, bzw. zu den im Erdgeschoss gelegenen

Büros. In einem Fall wurden die Schlüssel von zwei PKW entwendet und diese

Fahrzeuge vom Betriebsgelände gestohlen. Ein PKW, eine E-Klasse, Baujahr 1999

wurde in der Anton-Zeeh-Straße, Ecke Christof-Ruthof-Weg wieder abgestellt und

konnte dort aufgefunden werden. Von einer weißen Mercedes C-Klasse, AMG, C 63S,

Baujahr 2016 fehlt jede Spur. Das Fahrzeug hat einen Wert von circa 50.000 Euro.

In dem zweiten Fall wurden die Innenräume durchsucht, nach Angaben des

Geschädigten nach einer ersten Durchsicht jedoch nichts entwendet. In beiden

Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und

bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbruch in Restaurant,

Wiesbaden, Albrechtstraße, Samstag, 31.07.2021, 21:00 Uhr – Sonntag, 01.08.2021,

11:00 Uhr

(he)Zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Sonntag, 11:00 Uhr stiegen unbekannte Täter

in der Albrechtstraße in ein Restaurant ein und verursachten den ersten

Erkenntnissen zufolge einen Gesamtschaden von circa 3.000 Euro. Die Täter

stiegen durch ein Fenster in das zurzeit im Umbau befindliche Restaurant und

durchsuchten die Innenräume. Aus diesen entwendeten sie einen kleinen Tresor und

flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Nach den ersten Ermittlungen

gibt es Hinweise darauf, dass sich drei Täter am Tatort aufgehalten haben. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen

und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Durch Fenster in Bäckerei eingebrochen, Wiesbaden, Dotzheimer Straße,

Sonntag, 01.08.2021, 15:30 Uhr – Montag, 02.08.2021, 04:45 Uhr

(he)Heute morgen wurde der Polizei gemeldet, dass es in der Dotzheimer Straße im

Wiesbadener Rheingauviertel zu einem Einbruch in eine Bäckerei gekommen war, bei

dem der oder die Täter einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro

verursachten. Zwischen gestern, 15:30 Uhr und heute, 04:45 Uhr waren die oder

der Täter, mutmaßlich mit einem Stuhl der Außenbestuhlung, an ein in 2,20 Meter

Höhe gelegenes Fenster gelangt, beschädigten dieses und stiegen anschließend

durch die entstandene Öffnung in das Innere. Hier wurde von der Verkaufstheke

eine Trinkgeldbox mit circa 100 Euro Bargeld entwendet. Anschließend wurde die

Flucht angetreten. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen,

sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbrecher entwenden Schmuck,

Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Donnerstag, 29.07.2021, 17:00 Uhr – Samstag,

31.07.2021

(he)Einbrecher suchten zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagnachmittag in

der Wiesbadener Straße in Kastel ein Einfamilienhaus heim, durchsuchten dieses

und entwendeten Schmuck und andere Wertgegenstände mit bisher unbekanntem Wert.

Der oder die Täter beschädigten zwei Eingangstüren des betroffenen Anwesens und

gelangten so in die Wohnräume. Diese wurden umfangreich durchsucht und hierbei

das Diebesgut aufgefunden. Mit diesem gelang dann unerkannt die Flucht. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen

und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Sachbeschädigung an Land Rover – hoher Sachschaden, Wiesbaden, Adlerstraße,

Donnerstag, 29.07.2021, 12:00 Uhr – Samstag, 31.07.2021, 13:00 Uhr

(he)Am Samstagmittag stellte der Besitzer eines Land Rovers fest, dass sein in

der Adlerstraße abgestellter Wagen von unbekannten Tätern beschädigt und dadurch

ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht worden war. Der schwarze

Geländewagen war am Donnerstag, gegen 12:00 Uhr noch unbeschädigt. Zum

Feststellungszeitpunkt war die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Weiterhin

waren auf der rechten Fahrzeugseite mehrere Kratzer im Lack festzustellen.

Täterhinweise liegen nicht vor. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2140 um Hinweise.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Frau beleidigt Polizeibeamte und leistet Widerstand,

Oestrich-Winkel, Kirchstraße, Samstag, 31.07.2021, 21:00 Uhr

(fh)Am Samstagabend wurde eine augenscheinlich stark alkoholisierte 52-Jährige

im Bereich eines Tennisclubs in Oestrich-Winkel gegenüber Polizeibeamten

ausfällig und leistete erheblich Widerstand. Gegen 21:00 Uhr wurden die Beamten

zur Unterstützung einer Rettungswagenbesatzung gerufen, welche mit der

medizinischen Behandlung einer 52-Jährigen beschäftigt waren. Weiterhin wurde

mitgeteilt, dass die zu Behandelnde im Begriff sei, im alkoholisierten Zustand

in ihr Fahrzeug zu steigen. Beim Eintreffen der Streife entfernte sich die Dame

zunächst, konnte durch die Beamten jedoch eingeholt und kontrolliert werden.

Hierbei habe sie ein unkooperatives und aggressives Verhalten an den Tag gelegt

und die eingesetzten Beamten beleidigt. Weiterhin habe sich die Dame mehrfach

der Kontrolle entziehen wollen und angekündigt mit ihrem Fahrzeug davonzufahren.

Da die Dame sichtlich alkoholisiert und damit nicht mehr in der Lage war, ein

Fahrzeug im Straßenverkehr zu führen, sollte ihr Fahrzeugschlüssel

sichergestellt werden. Auch gegen diese Maßnahme habe sich die Rüdesheimerin

gewehrt, indem sie einen der Beamten in den Bauch schlug. Daraufhin wurde sie

gefesselt und für weitere Maßnahmen zur Polizeistation Rüdesheim gebracht. Nach

Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurde eine Blutentnahme bei der

Dame angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt. Sie muss sich nun in mehreren

Verfahren verantworten.

Kabeldiebe schlagen zu – Weitere Geschädigte gesucht, Eltville, Schwalbacher

Straße / Wiesweg Dienstag, 27.07.2021, 09:00 Uhr bis Mittwoch, 28.07.2021, 09:00

Uhr

(fh)Bereits im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch wurde ein etwa 100 Meter

langer Kabelstrang aus einer Maschinenhalle im Bereich der Schwalbacher Straße /

Wiesweg in Eltville entwendet. Hierfür durchtrennten die unbekannten Täter den

Kabelstrang an zwei Seiten und stahlen den Strang, bestehend aus fünf Kabeln,

mit einem Durchmesser von 35 mm im Wert von rund 3.500 Euro. Im Anschluss

flüchteten die Täter mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Im Rahmen der

Fahndungsmaßnahmen wurde durch die Polizei im Stadtgebiet von Eltville-Erbach

ein mutmaßlich entwendeter Kabelstrang aufgefunden. Nach Abgleich mit dem in

Eltville entwendeten Strang wurde festgestellt, dass es sich nicht um das

Diebesgut aus diesem Fall handelt. Der aufgefundene Kabelstrang besteht aus vier

Kabeln mit einem Durchmesser von 16 mm.

Die Polizei in Eltville sucht nun unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 nach

Zeugen für den Diebstahl von Dienstagnacht oder potenziellen Geschädigten des

aufgefundenen Kabelstrangs.

Motorroller von Dieben gestohlen, Eltville, Via Pasigniano, Freitag,

30.07.2021, 22:30 Uhr bis Montag, 02.08.2021, 12:00 Uhr

(fh)Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde ein schwarzer Motorroller von

einem öffentlichen Parkplatz im Bereich des Eltviller Rheinufers gestohlen. Das

gesicherte Zweirad der Marke Peugeot, im Wert von etwa 1.000 Euro, stand zuvor

auf dem Parkplatz des Eltviller Riesenrads, als es durch die unbekannten Täter

entwendet wurde. Hinweise auf den Täter oder die Täterin liegen bislang nicht

vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

mit der Polizei in Eltville in Verbindung zu setzen.

Schwerer Unfall mit Verletzten, Oestrich-Winkel, Bundesstraße 42, Sonntag,

01.08.2021, 22:30 Uhr

(fh)Am späten Sonntagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 42 in Höhe

Oestrich-Winkel ein schwerwiegender Verkehrsunfall, bei dem sich zwei

Autofahrerinnen verletzten und die Bundesstraße für eine längere Zeit gesperrt

bleiben musste. Gegen 22:30 Uhr befuhr eine 60 Jahre alte Rheingauerin mit ihrem

VW Polo die Bundesstraße aus Richtung Wiesbaden kommend in Richtung Rüdesheim.

Auf Höhe Oestrich-Winkel geriet die 60-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache

mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem PKW

einer 28-Jährigen zusammen. Durch die herbeigeeilte Feuerwehr musste die

Fahrerin des VW aus ihrem verunfallten Fahrzeug befreit werden. Im Anschluss

wurden beide Fahrzeugführerinnen schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser

verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

Beide Fahrzeuge wurden durch die Polizei zum Zwecke weiterer Ermittlungen

sichergestellt und nach erfolgter Abschleppung auf ein Sicherstellungsgelände

gebracht. Für die polizeilichen Maßnahmen musste die B42 im besagten Bereich bis

circa 01:00 Uhr komplett gesperrt werden. Gegen 09:00 Uhr am heutigen Tage wurde

die Bundesstraße für einen kurzen Zeitraum für eine polizeiliche Maßnahme erneut

gesperrt. Hierbei kam eine polizeiliche Drohne für Luftaufnahmen der

Unfallstelle zum Einsatz.

Vier PKW bei Unfall beschädigt, Taunusstein-Hahn, Aarstraße (B 275), Freitag,

30.07.2021, 14:00 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag verursachte eine 48-Jährige auf der Aaarstraße in

Taunusstein-Hahn eine Karambolage, bei der insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt

wurden. Zuvor hielten ein Toyota, ein Renault und ein Motorrad der Marke BMW an

einer rotgeschalteten Ampelanlage der Kreuzung Aarstraße / Bahnhofstraße. Die

48-Jährige Fahrerin eines VW Passat näherte sich den haltenden Fahrzeugen aus

Richtung Bleidenstadt kommend und fuhr auf das Kraftrad auf. Dieses wurde durch

die Wucht des Aufpralls gegen den davor wartenden Renault geschoben, welcher

seinerseits wiederum gegen den Toyota stieß. Der 51-jährige Fahrer des Zweirads

verletzte sich bei dem Unfall leicht. In Summe entstand ein Sachschaden an allen

vier Fahrzeugen in Höhe von circa 4.500 Euro.