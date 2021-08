Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 02.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Radfahrer leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am 01.08.2021 gegen 19:00 Uhr in der Mandelbergstraße kam es im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Nach bisherigem Kenntnisstand missachtete der Autofahrer in einer Linkskurve das Rechtsfahrgebot und traf mit dem linken Außenspiegel das entgegenkommende Fahrrad. Der Radfahrer erlitt Abschürfungen. Die Höhe des Gesamtsachschadens wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

