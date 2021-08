Kaiserslautern: Simon Stehle wechselt zum FCK

Kaiserslautern – Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Offensive mit Angreifer Simon Stehle verstärkt. Der 19-Jährige kommt auf Leihbasis vom Zweitligisten Hannover 96 an den Betzenberg.

Simon Stehle wurde im spanischen Valladolid geboren und wuchs auf der Kanareninsel Gran Canaria auf. Der Sohn eines Deutschen und einer Kolumbianerin durchlief den Großteil seiner fußballerischen Ausbildung in Spanien und spielte u.a. für die Jugendmannschaften von Atlético Madrid und UD Levante, ehe er im Sommer 2017 in die U17 von Hannover 96 wechselte.

Die vergangenen vier Jahre verbrachte der pfeilschnelle Angreifer dann auch bei 96, wo er im Februar 2020 nach starken Leistungen in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Zuvor hatte er in der Saison 2019/20 gerade in 13 Einsätzen in der Junioren-Bundesliga 14 Treffer für die U19 erzielt und vier weitere Treffer vorbereitet. Kurz vor der Unterschrift seines ersten Profivertrages debütierte er beim Auswärtsspiel in Fürth auch bereits für die Profis von 96 und markierte bei seiner Zweitligapremiere direkt den Treffer zum 3:1-Endstand. Insgesamt wurde der variabel einsetzbare Offensivspieler in den vergangenen beiden Spielzeiten fünfmal in der Zweiten Liga eingewechselt.

FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen: „Simon Stehle ist ein explosiver Stürmer, der sowohl auf der Außenbahn als auch im Zentrum einsetzbar ist. Mit ihm haben wir einen jungen, hungrigen Spieler bekommen, der mit uns zusammen den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen will.“

„Der 1. FC Kaiserslautern hat mich davon überzeugt, dass ich hier gute Chancen habe, meinen nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Ich freue mich darauf, mitzuhelfen, dass der Verein wieder ein Stück näher an seine vergangenen Erfolge anknüpfen kann. Ich hoffe, ich kann durch harte Arbeit viele schöne Momente hier erleben und freue mich auf die kommende Zeit,“ erklärt Simon Stehle seinen Wechsel an den Betzenberg.

Spielerdaten:

Name: Simon Stehle

Position: Sturm

Geboren: 17.09.2001 in Valladolid (Spanien)

Nationalität: Deutsch

Größe: 1,82 m

Gewicht: 80 kg

Beim FCK ab: 01. August 2021

Frühere Vereine: Hannover 96, UD Levante, Atlético Madrid