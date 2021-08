Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 02.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch, Niederkirchen, Meckenheim: 16-Jähriger mit Auto unterwegs

Haßloch / Niederkirchen / Meckenheim (ots) Weil der Schlüssel im Zündschloss steckte nutzte ein 16-Jähriger am Sonntagabend (1. August, 19:30 Uhr) in der Werkstraße die Gelegenheit für eine Spritztour mit einem grauen Hyundai Getz, der nicht zugelassen war. Bei der Polizei gingen mehrere Anrufe von Zeugen ein, die einen grauen Kleinwagen ohne Kennzeichen in Niederkirchen, Meckenheim und Haßloch mit rasanter Fahrweise beobachteten. Am Autohof in Haßloch kontrollierten Beamte den Wagen. Neben dem 16-Jährigen aus Bad Dürkheim waren vier weitere Jugendliche im Auto. Der Hyundai gehört einem Firmeninhaber aus Haßloch, für den der junge Mann gelegentlich arbeitet. Die Polizei ermittelt wegen PKW-Diebstahls, Verkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fehlenden Versicherungsschutzes. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Hochdorf-Assenheim; Betrügerische Inkasso-Forderung

Haßloch/Hochdorf-Assenheim (ots) – Sich nicht aufs Glatteis führen lassen, hat sich eine 90-Jährige Frau aus Hochdorf-Assenheim, nachdem sie zur Zahlung von 340,- Euro aufgefordert wurde. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei Haßloch. Ein vermeintliches Inkasso-Büro stellte diesen Betrag in Rechnung, weil sie sich bei einem Lotto-Unternehmen angemeldet, die Beiträge aber nicht gezahlt haben soll. Der offene Betrag solle nun auf eine ausländische IBAN überwiesen werden. Es sind zumeist ältere Menschen die solche Schreiben erhalten. In diesem Fall ging ein Anruf voraus, bei dem man die Überprüfung von Krankenversicherung und Pflegestatus vorgegaukelte, tatsächlich aber die persönlichen Daten der Dame erhob und daraufhin das Mahnschreiben an sie sandte. Betroffene können sich bei der örtlichen Polizei melden oder die Onlinewache nutzen: www.polizei.rlp.de.

Haßloch: Im Wingert gelandet und geflüchtet

Haßloch (ots) – Im Wingert gelandet und geflüchtet ist am vergangenen Wochenende (31.Jul/1.Aug) ein unbekannter Autofahrer in der Gemarkung Leisböhl nahe der A65. Mehrere Rebstöcke, Pfähle und Spanndrähte wurden dabei beschädigt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem dunkel blauen Mercedes älteren Baujahres. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um eine C-Klasse handelt, die von 1997-2001 gebaut wurde. Das Auto müsste vorne rechts eine Beschädigung aufweisen. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

