Kaiserslautern – Nach der coronabedingten Pause lädt Bürgermeisterin Beate Kimmel wieder alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer Stadtbege(h)gnung ein.

Diese findet am Mittwoch, 11. August 2021, auf dem Bännjerrück statt. Treffpunkt ist um 17:00 Uhr in der Leipziger Straße 150 beim Stadtteilbüro/ Lebensmittelmarkt. Von dort aus sollen einige umliegende Straßen besucht werden. Auch bei dieser Stadtbege(h)gnung, deren Ziele wieder auf Anregung verschiedener Bürgerinnen und Bürger ausgewählt wurden, werden die Themen Angsträume, Sicherheit und Sauberkeit im Fokus stehen. Daneben sind aber auch Hinweise zur kulturellen Aufwertung des öffentlichen Raumes willkommen. Zur Eindämmung der Coronapandemie werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, am Treffpunkt sowie bei der Begehung eine FFP2- oder OP-Maske zu tragen.