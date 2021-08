Spielzeug löst Polizeieinsatz aus

Wiesloch (ots) – Am frühen Abend des 31.07.2021 beobachteten zwei aufmerksame Zeugen einen Mann, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes offenbar mit einer Waffe hantierte. Sie konnten beobachten, dass der Mann ein Magazin in die Waffe einführte, die Waffe in einem Rucksack verstaute und sich vom Parkplatz entfernte.

Aufgrund der Personenbeschreibung und einer sofort eingeleiteten Fahndung durch das Polizeirevier Wiesloch konnte der 46-jährige Mann in unmittelbarer Nähe einer Kontrolle unterzogen werden. Die vermeintliche Waffe stellte sich als eine Spielzeugpistole heraus. Aus der Entfernung war es nicht möglich, diese von einer scharfen Waffe zu unterscheiden.

Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet da er eine sogenannte “Anscheinswaffe” in der Öffentlichkeit geführt hatte. Die Polizei weist darauf hin, dass das Führen, also Tragen und Zeigen, einer solchen Spielzeugwaffe (z.B. Softairwaffen) in der Öffentlichkeit verboten ist und eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

Außenlandung eines Segelflugzeugs

Eschelbach (ots) – Am späten Samstagnachmittag 31.07.2021 gegen 18.14 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer ein offensichtlich außerplanmäßig gelandetes Segelflugzeug auf einem Feldgebiet zwischen der Autobahn A6 und Eschelbach. Bei der Überprüfung durch eine Streife des Polizeireviers Sinsheim konnte die 55-jährige Pilotin mit ihrem Segelflieger auf einem abgeernteten Feld angetroffen werden.

Sie befand sich auf einem Rundflug von Bruchsal ins Bayrische und musste auf dem Rückweg aufgrund fehlender Thermik eine kontrollierte Außenlandung durchführen. Glücklicherweise wurde bei der Landung niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden.

Eine Gefährdung des Verkehrs auf der nahegelegenen A6 war nicht gegeben. Die Pilotin veranlasste im Anschluss den Abtransport ihres Fluggerätes.

Alkoholisierte 41-Jährige randaliert am Kurpfalz Centrum

Leimen (ots) – Am späten Samstagabend meldeten Zeugen gegen 23.00 Uhr eine sichtlich betrunkene Frau, die rund um das Kurpfalz Centrum in verschiedene Gaststätten und Bars ging und dort die Gäste anpöbelte und ungezielt um sich schlug. Als die Beamten des Polizeireviers Wiesloch vor Ort eintrafen, lag die 41-jährige Leimenerin gerade benommen auf dem Boden.

Von einer auf die andere Sekunde schlug die Stimmung der Frau jedoch um und sie begann, Beleidigungen auszustoßen und sich aggressiv aufzubauen. Außerdem warf sie ihre Schuhe auf den abgestellten Streifenwagen. Gegen die folgende Gewahrsamnahme leistete sie Widerstand und trat gegen die eingesetzten Beamten. Eine Beamtin erlitt hierbei Prellungen und Hautabschürfungen.

Die mit nahezu 2 Promille deutlich alkoholiserte Beschuldigte durfte im Anschluss ihren Rausch in einer Zelle im Polizeirevier Wiesloch ausschlafen. Sie sieht zudem einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs und Beleidigung entgegen.

Feuerwehr muss Flächenbrand bekämpfen

Sinsheim/Reihen (ots) – Aus bisher ungeklärter Ursache ist es gegen 12:31 Uhr zu einem Flächenbrand auf einem abgeernteten Feld in der Feldrandlage von Reihen gekommen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und brachte den Brand zügig unter Kontrolle. Dennoch musste eine Fläche von fast zwei Fußballfeldern abgelöscht werden.

Wie es zu dem Brand kam ist derzeit noch nicht gesichert. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Verletzt wurde niemand und da das Feld bereits abgeerntet war, gab es auch keinen Sachschaden.

Mit fast 3 Promille gegen zwei Poller

Brühl (ots) – Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte eine 62-jährige Brühlerin, die am Samstagnachmittag um 15.45 Uhr mit ihrem VW Käfer einen Unfall verursachte. Beim Abbiegen aus der Ketscher Straße in die Mannheimer Straße fuhr sie gegen zwei Poller am Fahrbahnrand und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro.

Die eintreffende Streife stellte bei der Unfallverursacherin bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von 2,9 Promille fest. Die Dame musste daraufhin eine Blutprobe und im Anschluss ihren Führerschein abgeben.

Hinweis auf abgestürztes Kleinflugzeug

Waibstadt (ots) – Folgemeldung – Mittlerweile wurde in Erfahrung gebracht, dass es sich bei dem angeblich abgestürzten Flugzeug um ein Modellflugzeug handelte, dass vom Modellflugplatz Sinheim gestartet und auch zwischenzeitlich dort wieder angekommen ist. Die Suche konnte daraufhin eingestellt werden.

Erstmeldung – Nach einem Hinweis, dass über einem Waldgebiet an der K 4281 ein Kleinflugzeug offensichtlich technische Probleme hatte, wird derzeit das Waldgebiet Waibstadt/Daisbach mit mehreren Einsatzkräften abgesucht. Die Hubschrauber der Polizei und des Rettungsdienstes sind an der Suche ebenfalls beteiligt.