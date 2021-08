Angriff auf E-Scooter-Fahrer

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Sonntagmorgen 01.08.2021 kam es zu einer versuchten Körperverletzung durch einen 29-Jährigen Ludwigshafener auf zwei 20-Jährige, als die Geschädigten mit ihren E-Scooter auf dem Berliner Platz an dem Beschuldigten vorbei fuhren. Nachdem der Beschuldigte die beiden Fahrer aus unbekannten Gründen beleidigte, warf er noch eine leere Bierflasche nach einem der Rollerfahrer.

Die Flasche verfehlte den Geschädigten und zersprang am Boden. Weiter unternahm er den erfolglosen Versuch seinen Kontrahenten zu schlagen, welchem jedoch mit dem E-Scooter die Flucht gelang.

Anhand einer Personenbeschreibung konnte der Täter durch Beamte der PI Ludwigshafen 1 gestellt und festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung des Beschuldigten konnten zudem mutmaßliche Drogen aufgefunden werden. Da sich der Beschuldigte auch gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen.

Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am 01.08.2021 gegen 02:00 Uhr kann durch einen Zeugen eine männliche Person im Ostring 82 in Oppau dabei beobachtet werden, wie er sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass versucht wurde den Automaten aufzubrechen.

Der Täter konnte unerkannt entkommen und wird wie folgt beschrieben: schlanke Statur, grüne Weste, schwarze Kappe und eine schwarze Hose.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am 31.07.2021 gegen 20:30 Uhr befuhr ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Mannheim den Bastenhorstweg in Ludwigshafen-Friesenheim in Richtung Sternstraße. An der Einmündung zur Straße An der Froschlache bemerkte der Fahrer, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit einen verkehrsbedingt haltenden 46-jährigen Fahrer mit seinem PKW VW zu spät.

Der Motorradfahrer kollidierte mit dem PKW. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten bei dem Motorradfahrer Anzeichen auf einen Alkoholkonsum festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Eine Blutprobe wurde dem Fahrer entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am 31.07.2021, gegen 18:10 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Fahrer aus Mannheim mit seinem Kleinkraftrad die Rheinuferstraße in Ludwigshafen am Rhein/Stadtteil Süd von der Carl-Bosch-Straße kommend, in Richtung Rheingalerie.

Hinter ihm fuhr ein PKW sehr dicht auf und hupte mehrfach.

Hierdurch erschrocken, kam der Fahrer des Kleinkraftrades von der Fahrbahn ab, überschlug sich und wurde hierbei schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Kleinkraftrad entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Der PKW flüchtete hiernach auf die B44 in Fahrtrichtung A 650.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Tuningkontrollen

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagabend führten Beamte der Polizeidirekten Ludwigshafen in Zusammenarbeit mit Kollegen der Polizei Mannheim Schwerpunktkontrollen im Bereich Tuning durch, wobei insgesamt neun Fahrzeuge festgestellt wurden, bei welchen aufgrund illegaler Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war.

Das Expertenteam kontrollierte insgesamt ca. 30 getunte Fahrzeuge. Bei etwa einem Drittel davon mussten Beanstandungen gemacht werden. Insbesondere wurden unzulässige Rad-/Reifenkombinationen verbaut, wobei hierbei sogar ein Taxi betroffen war. Den entsprechenden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Ein Fahrzeug wurde aufgrund überschreitender Lautstärke sichergestellt, welches einem Sachverständigen vorgeführt und begutachtet werden wird. Den Betroffenen droht nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie ein Bußgeld. Die Mehrheit der kontrollierten Personen zeigte sich einsichtig.

Eingangstür beschädigt

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Im Zeitraum 30.07.2021, 14 Uhr bis 31.07.2021, 07:30 Uhr, wurde am Anwesen Goerdeler Platz 15 in Ludwigshafen am Rhein, Stadtteil Hemshof, durch bis dato unbekannte Täter die Glasfassade der Eingangstür beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 250 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Trunkenheitsfahrten

Ludwigshafen (ots) – Eine aufmerksame Zeugin meldete am 31.07.2021, gegen 23:30 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden PKW Ford, der von Oggersheim-West kommend in Richtung Ruchheim fuhr. An der Wohnanschrift konnte der 59-jährige Fahrer aus Ruchheim durch die Polizei angetroffen werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Gleiches Schicksal ereilte eine 20-jährige Fahrerin mit ihrem PKW Toyota aus Ludwigshafen am Rhein am 01.08.2021, gegen 02:00 Uhr, die aufgrund ihrer Fahrweise einer zivilen Polizeistreife in der Brunckstraße in Ludwigshafen am Rhein auffiel. Bei ihr konnte im Rahmen der Verkehrskontrolle Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.