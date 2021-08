Illegale Müllablagerung

Edenkoben (ots) – Am 31.07.2021 wurde der Polizei Edenkoben eine illegale Müllablagerung gemeldet. Hiernach hätten Personen zu Beginn des Skulpturenweges aus einem PKW heraus mehrere Säcke eine Böschung hinuntergeworfen. Bei dem PKW soll es sich um ein silbergraues Fahrzeug handeln. Der PKW konnte nicht mehr angetroffen werden. In der Böschung konnten insgesamt vier Pakete mit diversen Mitteilungsblättern festgestellt werden.

Die Verbandsgemeinde Edenkoben wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben unter der 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Wem gehört das Fahrrad?

Gommersheim (ots) – In der Finkenstraße in Gommersheim konnte am heutigen Morgen (01.08.2021, 08:00 Uhr) durch einen Anwohner ein Fahrrad im Gebüsch aufgefunden werden. Das Damenrad Performance Special Bike wurde sichergestellt. Es besteht der Verdacht, dass das Fahrrad zuvor entwendet wurde.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstahls wurde eingeleitet. Wem das Fahrrad gehört, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben unter der 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Roggen auf der Straße verteilt

Herxheim (ots) – Aufgrund einer nicht richtig geschlossener Klappe am Anhänger eines landwirtschaftlichen Gespannes verteilte sich gestern kurz vor 16 Uhr eine größere Menge Roggen auf der K10/ K44, St. Christophorus Straße und L 493 in Herxheim.

Aufgrund der Gefahr für Verkehrsteilnehmer, insbesondere Motorradfahrer, wurden der Bereich zeitweise voll gesperrt. Die Reinigungsarbeiten dauerten ca. eine Stunde.

Fußgängerin übersehen

Böbingen (ots) – Am 31.07.2021 wollte der 83-jährige VW-Fahrer rückwärts aus seinem Schrebergarten ausparken. Hierbei übersah er eine hinter dem PKW befindliche Fußgängerin, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Die 73-jährige Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Einbruch in Weingut

Edesheim (ots) – In der Nacht vom 31.07. auf den 01.08.2021 wurde durch unbekannte Täter in ein Weingut in Edesheim in der Ludwigstraße eingebrochen. Hierbei wurde eine Hintertür aufgehebelt und anschließend ein Fenster aufgebohrt. Im Innern des Verkaufsraums wurde Bargeld entwendet.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben unter der 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Auto beschädigt

Edesheim (ots) – Am 31.07.2021 wurde gegen 14 Uhr die Polizei Edenkoben über eine Sachbeschädigung an einem PKW in Edesheim im Riedpfad in Kenntnis gesetzt. Hierbei wurde ein Außenspiegel zerkratzt und das Spiegelglas beschädigt.

Im Rahmen der Ermittlungen wegen Sachbeschädigung konnten Hinweise auf eine Gruppe von vermutlich Jugendlichen erlangt werden, welche sich am 31.07.2021 zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr in Tatortnähe aufgehalten haben sollen. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, bittet die Polizei Edenkoben sich unter Tel. 06323 9550 zu melden.

Von der Gaststätte in die Zelle

Edenkoben (ots) – Die Polizei Edenkoben wurde am 01.08.2021 kurz nach Mitternacht über eine aggressive Person informiert, welche sich im Außenbereich einer Gaststätte in Edenkoben aufhalten soll. Vor Ort konnte ein 23-Jähriger aus Speyer angetroffen werden. Dem Mann wurde aufgrund seiner Alkoholisierung durch den Wirt der Ausschank weiterer alkoholischer Getränke verwehrt.

Dies nahm der 23-Jährige zum Anlass, wild herumzuschreien und sich ungebührlich zu verhalten. Ein durchgeführter Alko-Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Da sich der Trunkenbold auch durch die eingesetzten Beamten nicht beruhigen ließ wurde diesem die Ingewahrsamnahme erklärt. Er darf seinen Rausch nun in einer Zelle ausschlafen. Auf eine Rechnung für die polizeiliche Beherbergung wird er sich einstellen müssen.

Weiterer Diebstahl in der Klosterstraße

Edenkoben (ots) – Am Samstag 31.07.2021 wurde die Polizei Edenkoben über einen weiteren Diebstahl in Kenntnis gesetzt, welcher im Zusammenhang mit dem veröffentlichten Diebstahl und Hausfriedensbruch stehen dürfte. Hiernach gelangten am 31.07.2021 gegen 04:10 Uhr unbekannte Täter über einen unverschlossenen Nebeneingang in ein weiteres Anwesen in der Klosterstraße.

Es wurde ein größerer Geldbetrag sowie weitere Gegenstände entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben unter der 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei Edenkoben macht aus gegebenem Anlass darauf aufmerksam:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen, auch nur für kurze Zeit, schließen Sie unbedingt Ihre Haustüren ab.

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck!

Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in der Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit.

Einbruchsdiebstahl

Kapsweyer (ots) – Zwischen dem 29.7.21 19 Uhr bis 30.07.21 7.40 Uhr, wurde in Kapsweyer in der Raiffeisenstraße ein Baucontainer aufgebrochen. Es wurden diverse Geräte entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bad Bergzabern.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Bad Bergzabern (ots) – Am 29.07.21, gegen 07.25 Uhr kam es in Bad Bergzabern/Kapeller Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersah ein PKW Fahrer einen vorbeifahrenden Radfahrer. Es kam zu einer leichten Kollision, wobei der Radfahrer stürzte. Zunächst einigte man sich keine Polizei zu rufen. Später bemerkte der Radfahrer Schmerzen im Bein und suchte einen Arzt auf.

Wir bitten darum, dass sich der PKW Fahrer und evtl. Zeugen des Vorfalls, zwecks Personlienfeststellung, bei der Polizei in Bad Bergzabern melden. Vom PKW ist nur LD-V bekannt und das es ein blauer Kombi war.