Landau: Die Polizei-News

Fahrradfahrerin stellt sich stur

Landau (ots) – Am Sonntagnacht gegen 01:45h wurden eine Frau und ein Mann mit ihrem Fahrrad von einer Polizeistreife dabei beobachtet, wie sie die Kreuzung am Marienring/ Moltkestraße trotz Rotlicht fahrend überquerten. Während sich der Fahrradfahrer kooperativ verhielt, verweigerte die Fahrradfahrerin jeglich Angaben ihrer Personalien und sah ihr Fehlverhalten partout nicht ein.

Letztlich konnte ihre Identität doch ermittelt werden, obwohl die Fahrradfahrerin von ihrer Verweigerungshaltung nicht abwich. Neben dem Rotlichtverstoß erwartet die Fahrradfahrerin nun noch ein weiteres Bußgeldverfahren, weil sie der Polizei ihre Personalien nicht nannte.

Mehrere Sachbeschädigungen im Stadtgebiet

Landau (ots) – Gleich an 3 verschiedenen Örtlichkeiten verursachten Unbekannte in der Nacht zum Samstag Beschädigungen in der Stadt Landau. In der Wollmesheimer Straße hoben die Täter einen Gullideckel aus der Regenrinne und warfen ihn in die Glaselemente der gegenüberliegenden Bushaltestelle.

In der Parkstraße wurden zwei Schilder mit massiver Gewalt teilweise inklusive Betonfundament aus dem Boden gerissen oder um gedrückt.

Etwas weiter in der Straße “An 44” wurde wieder ein Gullideckel herausgehoben und durch die Glasscheibe einer Telefonzelle geworfen.

Es wurden Strafverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung eingeleitet. Die Gullideckel wurden durch die Polizeibeamten wieder zurückgesetzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau.presse@polizei.rlp.de an.