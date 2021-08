Körperverletzung und Messerdrohung

Böhl-Iggelheim (ots) – In der Nacht vom Freitag auf Samstag 31.07.2021, kam es gegen 02:58 Uhr nach einer Party an der Strand Bar am Niederwiesenweiher zu Streitigkeiten zwischen 2 Personengruppen, vermutlich um eine Frau. Hierbei wurde ein 18 Jahre alter Mann aus Dannstadt-Schauernheim aus einer drei köpfigen männlichen Personengruppe heraus mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Im anschließenden Gerangel zogen 2 Männer aus der Dreiergruppe ein Messer, woraufhin sich die gebildete Menschenmenge auflöste und wegrannte. Die Dreiergruppe entfernte sich im Anschluss unerkannt in Richtung Wald. Der 18jährige wurde leicht verletzt.

Zeugen der Tat die Angaben zu der Dreiergruppe und dem Tathergang machen können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Streit am Badesee endet in Körperverletzung

Neuhofen (ots) – Am Freitag den 30.07.2021 kam es am späten Nachmittag zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, welche den Badesee an der Schlicht besuchten. Drei Männer im Alter von 17-19 Jahren fühlten sich durch das Verhalten einer Gruppe aus 7 Jugendlichen gestört, woraufhin es zum Streit zwischen den beiden Gruppen kam.

Als sich daraufhin zwei der Männer auf die Toilette begeben wollten, wären 5 Jugendliche hinterhergelaufen. Einer der Jugendlichen im Alter von 15 Jahren habe dann einen der aus Ludwigshafen stammenden Männer mit der Faust ins Gesicht geschlagen und zu Boden gestoßen. Dort traten die Jugendlichen auf den am Boden liegenden Mann ein. Der zweite Mann rannte unter Verfolgung von einem der Jugendlichen davon.

Auf die Situation aufmerksam geworden griffen zwei namentlich unbekannte männliche Badegäste im Alter zwischen 30-40 Jahren ein und trennten die Parteien, woraufhin die Jugendlichen mit ihren Fahrrädern vom Badesee flüchteten. Der 19 Jahre alte Geschädigte wurde leicht verletzt.

Die beiden unbekannten Helfer und Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Feuer

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Nacht von Samstag, den 31.07.2021 auf Sonntag, den 01.08.2021, gegen 03:30 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter ein Holzhäuschen auf dem Spielplatz der Bürgermeister-Fügen-Anlage in Brand.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, sodass keine Gefahr für umliegende Bäume oder Häuser bestand. Täterhinweise bestehen bislang keine.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen der Tat.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Neuhofen (ots) – Am Samstag 31.07.2021 gegen 15:50 Uhr, fuhr ein 77 Jahre alter Fahrradfahrer gegen ein in der Ludwigshafener Straße in Neuhofen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mercedes-Benz. Der aus Ludwigshafen stammende Fahrradfahrer, welcher keinen Helm trug, stürzte daraufhin mit seinem Rennrad.

Hierdurch verletzte er sich augenscheinlich nur leicht am Kopf, wurde aber vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht. An den Grund des Sturzes konnte sich der 77-jährige nicht erinnern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter

06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.