Hilfreicher Autofahrer unter Alkoholeinwirkung am Steuer

Wörth (ots) – Am 31.07.2021 kam es um 19:47 Uhr in Wörth unter Anwohnern bulgarischer Herkunft zu einem Streit. Die verständigte Polizei vor Ort konnte mit mehreren Beamten die Auseinandersetzung beenden und entsprechende strafrechtliche Ermittlungen führen. Zur Einsatzstelle kam ein 21-jähriger Mann mit seinem Mercedes gefahren.

Er habe nach eigenen Angaben einen 25-jährigen verletzten, beteiligten Mitbewohner ins Krankenhaus fahren wollen, welcher sich angeblich selbst bei einem Schlag auf einen Couchtisch verletzt haben soll. Leider war der Autofahrer augenscheinlich völlig betrunken, ein Alkotest konnte der Kraftfahrer nicht mehr durchführen.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Die Autofahrt des hilfreichen Kraftfahrers unter starker Alkoholeiwirkung wurde vor Ort von mehreren Zeugen beobachtet. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen sicher in ein Krankenhaus zur Wundbehandlung verbracht.

Betrunkener Autofahrer in Berg

Berg (ots) – Am 31.07.2021 führten gegen 00:55 Uhr Polizeibeamte der Polizei Wörth eine Standkontrolle im Grenzbereich / Berg durch. An die Kontrollstelle fuhr ein 61-jähriger Autofahrer mit seinem im Frankreich zugelassenen Citroen. Bei dem französischen Staatsbürger konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, weshalb die Autofahrt vor Ort beendet war.

Das Auto konnte verschlossen vor Ort belassen werden. Auf der Dienststelle wurde eine Blutentnahme angeordnet und von einem verständigten Arzt entnommen. Ein Strafverfahren wurde zudem eingeleitet, der Führerschein sichergestellt. Nach Abschluss der Erstmaßnahmen wurde der Kraftfahrer an die Bundesgrenze gefahren. Von dort wollte er nach eigenen Angaben zu Fuß seinen Nachhauseweg antreten.

Verkehrsunfallflucht

Jockgrim (ots) – Am 30.07.2021 stellte gegen 12:30 Uhr eine 31-jährige Autofahrerin ihren silber grauen Seat Ibiza auf der öffentlichen Parkfläche unweit des Fußballvereins Jockgrim ab. Am 31.07.2021 wollte die Autofahrerin um 11 Uhr wieder ihren PKW benutzen. Hierbei stellte sie auf der linken Fahrzeugseite im Kotflügelbereich vorne links, am Stoßfänger vorne links und am Scheinwerfer links eine größere Beschädigung fest.

Durch die verständigte Polizei wurde ein Verkehrsunfall aufgenommen, da die erheblichen Beschädigten eindeutig auf einen Unfall hindeuteten. Im betreffenden Zeitraum muss nach derzeitigen Stand ein noch unbekanntes, vermutlich größeres eventuell weißes Fahrzeug beim Ein-bzw. Ausparken gegen das geparkte Auto der 31-jährigen PKW Fahrerin gestoßen sein.

Der/die Unfallverursacherin fuhr von der Unfallstelle weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden dürfte bei mehr als 1.000 Euro liegen. In der vorliegenden Sache werden gerne bei der Polizei Wörth Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug unter der Rufnummer 07271-92210 oder piwoert@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Germersheim (ots) – Am Freitag 30.07.2021 gegen 17 Uhr kontrollierten Beamte einen Lkw. Der Fahrer legte hierbei einen Nicht-EU-Führerschein vor. Für Führerscheine sog. Drittstaaten besteht bei Wohnsitznahme im Bundesgebiet eine Umschreibungspflicht binnen 185 Tagen.

Da der 35-jährige Fahrer bereits seit vier Jahren in Deutschland lebt und die Umschreibung versäumte, erfüllt dies den Straftatbestand des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.