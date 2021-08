10-jähriges Mädchen von Pkw erfasst

Fulda (ots) – Am Sonntag 01.08.2021 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Petersberg, Ortsteil Almendorf, bei dem ein 10-jähriges Mädchen aus Chemnitz leicht verletzt wurde. Das Kind, das mit seinem Vater zu Besuch in Almendorf war, fuhr mit Inlineskates von einer Grundstückseinfahrt in der Almendorfer Straße auf die Fahrbahn direkt vor ein herannahendes Auto.

Der 70-jährige Autofahrer aus Petersberg konnte seinen VW Polo nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste das Mädchen mit der Fahrzeugfront. Das Kind stürzte zu Boden, erlitt bei dem Unfall aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen, die in der Kinderklinik untersucht und behandelt wurden. Am Pkw entstand nur geringer Sachschaden.

Kirchheim: Verkehrsunfall mit Sachschaden

(ots) – Am Samstagmittag 31.07.2021 um 13.15 Uhr kam es auf der K 32 von Gershausen kommend zu einem Unfall. Ein 30-jähriger Pkw Fahrer aus Hannover beachtete nicht, dass ein vor ihm fahrendender 45-jähriger Autofahrer aus Romrod verkehrsbedingt vor der roten Lichtzeichenanlage halten musste und fuhr auf. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von 3.250 EUR.

Bad Hersfeld: Verkehrsunfallflucht

(ots) – In der Zeit von Samstag 31.07.201 zwischen 14:40-15:25 Uhr wurde ein schwarzer Mercedes Coupe an der Stoßstange hinten links beschädigt. Laut Angaben des Geschädigten war der Pkw in dem Zeitraum am Fiddelhof und am Rewe-Getränkemarkt in der Carl-Benz-Straße geparkt und dies wird als möglicher Unfallort angegeben.

Der Sachschaden beträgt 300 EUR. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621-932-0 entgegen.

Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Alsfeld (ots) – Am Samstag 31.07.2021 in der Zeit von 01-10 Uhr kam es in der Ostpreußenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Ostpreußenstraße in Richtung Jahnstraße. Hierbei streifte er ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Am geparkten PKW entstand Sachschaden am linken Außenspiegel in Höhe von ca. 250 EUR.

Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter zu genügen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631 974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

