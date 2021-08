Personen im Main

Frankfurt (ots) – Samstag Nacht fiel eine unter Alkoholeinfluss stehende weiblich Person unterhalb der Ignatz-Bubis-Brücke in den Main. Zwei weitere anwesende Personen sprangen zur Rettung hinterher.

Die Frau wird gerettet und zunächst ins Uniklinikum Frankfurt verbracht und im Laufe der Nacht wieder entlassen. Aufgrund der zunächst unklaren Sachlage wurde ein hohes Kräfteaufkommen von Feuerwehr, Rettungsdienst, DLRG und Polizei am Sachsenhäuser Ufer bereitgestellt.

Quelle: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Verkehrsunfall mit Linienbus

Frankfurt-Nordend (ots)-(em) – Samstagmittag 31.07.2021 kam es in der Friedberger Landstraße zwischen einem Linienbus und einem Pkw zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 23-jähriger Mann leicht verletzt.

Gegen 11.20 Uhr befuhr der Linienbus die Friedberger Landstraße in Fahrtrichtung Bad Vilbel. Gleichzeitig fuhr eine 30-jährige Frau mit ihrem Mercedes Vito aus einer Grundstückseinfahrt rückwärts auf die Fahrbahn. Der 36-jährige Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Transporter.

Durch den Verkehrsunfall wurde ein 23-jähriger Fahrgast verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant ärztlich behandelt werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme wurde der Straßenverkehr in Richtung Bad Vilbel bis ca. 11.45 Uhr umgeleitet.

Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs sowie der Unfallursache dauern nach wie vor an. Auch die Höhe des finanziellen Schadens ist Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen.

Schwerer Verkehrsunfall mit 6 beteiligten Fahrzeugen

Frankfurt-Höchst/Sindlingen (ots)-(em) – Samstagabend 31.07.2021 kam es im Kreuzungsbereich Hoechster-Farben-Straße/Leunastraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei eine 63-jährige Frau leicht und ein 17-jähriger Mann schwer verletzt. Insgesamt 6 Fahrzeuge waren in dem Verkehrsunfall involviert.

Gegen 18.00 Uhr befuhr die 63-jährige Frau mit ihrem Opel Corsa die Hoechster-Farben-Straße in Fahrtrichtung Leunastraße. Plötzlich geriet sie in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit einem 17-jährigen Mann, welcher auf einem Motorrad unterwegs war. Der Fahrer fiel durch den Aufprall zu Boden und die Suzuki SV650 wurde zurückgeschleudert, so dass sie mit einem im rückwärtigen Verkehr befindlichen VW up! zusammenprallte.

Zeitgleich geriet der Opel Corsa ins Schleudern und fuhr auf das Heck eines Taxis auf, welches an einer roten Ampel wartete. Durch den Aufprall wurde das Taxi wiederum auf einen vor ihm befindlichen Peugeot 206 geschoben. Umherfliegende Trümmerteile trafen und beschädigten zudem einen Audi A5.

Während die 63-jährige Opel-Fahrerin nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde, musste der 17-jährige Motorrad-Fahrer stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Er war ohne Schutzkleidung und Helm sowie ohne Fahrerlaubnis, ohne Versicherung und Zulassung unterwegs. Bei der 63-jährigen Frau wurde ein Atemalkoholwert von ca. 1,46 Promille festgestellt. Daher wurde anschließend eine Blutentnahme bei ihr durchgeführt.

In dem Opel Corsa befand sich zudem ein Hund, welcher durch den Unfall verletzt wurde. Er konnte durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und anschließend in eine Tierklinik verbracht werden.

Der Opel Corsa, die Suzuki, das Taxi sowie der Peugeot waren allesamt nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hoechster-Farben-Straße komplett gesperrt. Ab 20.15 Uhr konnte die Straßensperrung aufgehoben werden. Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs, der Unfallursache sowie der Höhe des finanziellen Schadens dauern an.

Schlangenlinienfahrt

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(em) – Samstagabend 31.07.2021 fuhren 2 alkoholisierte Fahrer mit einem Kastenwagen auf der L3317. Dank eines aufmerksamen Zeugen, konnte die Frankfurter Polizei die gefährliche Fahrt schließlich beenden. Gegen 20.10 Uhr meldete sich ein aufmerksamer 59-jähriger Autofahrer über den Notruf und teilte mit, dass ein weisser Citroen Jumpy auffällige Schlangenlinien fahren würde. An einer Kreuzung hielt das Fahrzeug an einer grünen Ampel.

Zwei Männer tauschten die Plätze, so dass nun ein neuer Fahrer am Steuer saß. Der Fahrstil blieb allerdings der gleiche. Der Zeuge gab über den Notruf fortwährend den Standort des Kastenwagens durch. Die Fahrt führte von der Landstraße weiter über die B486 in Richtung A661. An der Anschlussstelle Langen fuhr das Fahrzeug schließlich auf die A661 in Fahrtrichtung Oberursel auf.

Am Offenbacher Kreuz ging es dann weiter auf die B3 in Richtung Frankfurt-Sachsenhausen. An der Kreuzung Darmstädter Landstraße/Offenbacher Landstraße mussten die Herren an einer roten Ampel stehen bleiben. Diese Gelegenheit nutzte die Frankfurter Polizei und führte eine Kontrolle durch.

In dem Citroen Jumpy saßen insgesamt 5 Männer. Eine auf freiwilliger Basis durchgeführte Atemalkoholmessung brachte folgende Ergebnisse zutage: Bei dem “zweiten” Fahrer (33 Jahre) wurden ca. 2,2 Promille, bei dem “ersten” Fahrer (31 Jahre) ca. 3,1 Promille und

bei den drei Mitfahrern (28, 37 und 49 Jahre) ca. 1,7 Promille, 2,2 Promille und

ca. 2,1 Promille gemessen.

Bei den beiden Fahrern wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Führerscheine sichergestellt. Auch der Schlüssel des Citroen blieb in der Obhut der Polizei. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen, wurden die Männer wieder entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

