Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 01.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Lambrecht: Einbruch in Gartenhaus

Lambrecht (Pfalz) (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum der letzten zwei Wochen in ein Gartengrundstück, in Lambrecht ein. Das Gartengrundstück befindet sich an einem Waldweg, in der Verlängerung der Ernst-Reuter-Straße. Die unbekannten Täter nutzten ein vor Ort aufgefundenes Gerüststeil, um an das etwa zwei Meter hohe Küchenfenster zu klettern. Dort schlugen sie das Fenster ein, betraten das Gartenhaus und durchwühlten dieses. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht geklärt werden. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort konnten Spuren gesichert werden. Zeugen, welche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):