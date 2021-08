Neustadt: Startschuss für Arbeitsphase 2022 der BDW

Neustadt an der Weinstraße – Nachdem auch die Bläserphilharmonie Deutsche Weinstraße (BDW) im letzten Jahr wie so viele andere pausieren musste, kann heute endlich der Startschuss für die neue Arbeitsphase 2022 gegeben werden.

„Die Zeit ohne Proben und Konzerte war viel zu lange und so wollen wir ab November unter dem Motto „Lebensfreude“ endlich wieder mit euch zusammen die Musik genießen! Thomas hat ein tolles Programm zusammen gestellt und wir hoffen natürlich, dass es euch auch schon in den Fingern juckt und wir viele bekannte Gesichter zum Probenauftakt begrüßen können.“

Alle wichtigen Infos:

Die BDW ist ein ca. 80köpfiges Orchester des Musikverbandes Deutsche Weinstraße. Ziel des Orchesters ist es, talentierte und engagierte Musiker zu fördern, den Erfahrungsaustausch zu pflegen, anspruchsvolle Blasorchesterliteratur einzuüben und in Konzerten zu präsentieren.

Zur BDW eingeladen sind alle Musiker im Musikverband Deutsche Weinstraße sowie benachbarter Verbände, die Freude an anspruchsvoller Blasmusikliteratur haben. Die Musiker sollten bereits über Erfahrungen im Orchesterspiel und mit Oberstufen-Werken verfügen. Für ein erfolgreiches Abschlusskonzert wird eine aktive Auseinandersetzung mit der Konzertliteratur auch außerhalb der Proben erwartet.

Musikalischer Leiter der BDW ist Verbandsdirigent Thomas Kuhn. Er studierte Schulmusik mit dem Leistungsfach Dirigieren, absolvierte den C-Dirigentenkurs des Landes- musikverbandes und den B-Kurs an der Bläserakademie Sachsen unter Jan Cober. Er ist Leiter des Musikvereins Mechtersheim, 2. Vorsitzender im Landesblasorchester Baden-Württemberg sowie Lehrer am Gymnasium am Kaiserdom Speyer, wo er auch die Schulorchester leitet. 2010 gründete er die BDW und leitet sie seither.

Programm:

Festive Overture op. 96 – Shostakowitsch / Takahashi

So Nata Per Te (Born for You) – Ferrer Ferran

My Fair Lady (Selections from Musical) – Loewe / Reed

Cantus (Song of Night) – Thomas Doss

Armenian Dances (part 1) – Alfred Reed

Anmeldung:

http://mv-weinstrasse.de/lehrgaenge-workshops/workshops/anmeldung-blaeserphilharmonie/