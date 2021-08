16-Jähriger geht auf Polizeibeamte los

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen 31.07.2021 ging im Stadtteil Bergheim ein 16-Jähriger auf einschreitende Polizeibeamte los. Zeugen verständigten kurz vor 3 Uhr die Polizei, da sich in der Bergheimer Straße 4 Personen auf der Straße streiten würden. Gerade als eine Streife die Örtlichkeit erreichte, konnten die Beamten beobachten, wie ein junger Mann auf eine weitere Person einschlug.

Als die Beamten ausstiegen, versuchte der 16-jährige Täter zu flüchten. Er wurde von den Polizisten mehrfach aufgefordert, sofort stehen zubleiben. Daraufhin drehte sich der Flüchtende schließlich um, stieß einen der Beamten zur Seite und ging in aggressiver Haltung auf die Ordnungshüter zu.

Durch Einsatz von Pfefferspray konnte ein Angriff schließlich verhindert werden. Er wurde mit vereinten Kräften zu Boden gebracht, woraufhin sich der 16-Jährige aus den Griffen der Beamten zu befreien versuchte. Ihm wurden Handschließen angelegt, anschließend wurde er zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte gebracht. Während der gesamten Maßnahmen beleidigte der 16-Jährige die Beamten fortwährend mit unflätigen Worten. Die Beleidigungen setzte er auf der Dienststelle weiter fort.

Ein Alkoholtest bei dem Jugendlichen ergab einen Wert von über 1,4 Promille, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung, Beleidigung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie Widerstands gegen deren Maßnahmen ermittelt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Streitigkeiten arten aus – Mehrere Personen verletzt – Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am frühen Samstagmorgen arteten Streitigkeiten in der Heidelberger Altstadt aus. In einem Club in der Kettengasse kam es gegen 4 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, die sich im weiteren Verlauf auf die Straße vor dem Club verlagerten. Als diese weiter zu eskalieren drohten, gingen vier zuvor unbeteiligte Männer dazwischen. Nach bisherigem Kenntnisstand verließ eine der Gruppen daraufhin die Örtlichkeit.

Aus der zweiten Personengruppe heraus wurden danach die zuvor unbeteiligten Männer im Alter zwischen 22 und 26 Jahren körperlich angegangen und auf die Männer eingeschlagen. Einer der Männer erlitt durch einen Schlag mit einer Glasflasche eine Platzwunde und Schnittverletzungen im Gesicht. Zwei Männer mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werde. Die beiden anderen Männer begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Beim Eintreffen von mehreren Polizeistreifen hatte sich die Tätergruppe bereits von der Tatörtlichkeit entfernt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden wenig später in der Hauptstraße zwei 22-Jährige festgestellt und festgenommen werden, auf die eine zuvor durch Zeugen abgegebene Personenbeschreibung zutraf.

Inwiefern diese tatsächlich an der Tat beteiligt waren und um wen es sich bei den weiteren Mitgliedern der Tätergruppierung handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

Autofahrer nötigt andere Verkehrsteilnehmer – Zeugen und Geschädigte gesucht

Heidelberg-Weststadt (ots) – Ein 34-jähriger Mann soll am Freitagnachmittag in der Heidelberger Weststadt weitere Verkehrsteilnehmer genötigt haben. Gegen 14.30 Uhr war ein 53-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug am Römerkreis in Richtung Ringstraße unterwegs. An der Ampel in der Kurfürstenanlage, eingangs des Kreisels, musste der 53-Jährige wegen Rotlichts anhalten.

Als er nach dem Umschalten auf Grün losgefahren war, scherte ein BMW so knapp vor ihm auf seiner Spur ein, dass er stark bremsen musste. Er hupte, um den BMW-Fahrer darauf aufmerksam zu machen. Dieser soll daraufhin fast bis zum Stillstand abgebremst haben, obwohl eine dortige Ampel grün zeigte. Der nachfolgende 53-Jährige hat wiederum stark abgebremst und nach rechts ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der Fahrer des BMWs zog anschließend wieder an dem 53-jährigen Autofahrer vorbei und stellte sein Fahrzeug vor dem 53-Jährigen quer. Anschliessend stieg er aus und beleidigte den Geschädigten mit unflätigen Worten. Auch andere Verkehrsteilnehmer wurden durch das Verhalten des 34-jährigen BMW-Fahrers an der Weiterfahrt gehindert und mussten über eine Abbiegerspur dem querstehenden BMW ausweichen.

Die beiden Beteiligten suchten anschließend beide das Polizeirevier Heidelberg-Mitte auf, um gegenseitig Anzeige zu erstatten. Dabei gaben sie unterschiedliche Schilderungen des Sachverhalts ab. Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehensablauf geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

Einbrecher lassen Tresor mitgehen – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Am Freitag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Heidelberger Stadtteil Bergheim ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Anwesen in der Freiburger Straße und drückten im 4. Obergeschoss ein schräggestelltes Fenster neben der Wohnungstür auf. Anschließend stiegen sie in die Wohnräume ein.

Hier durchwühlten sie Schränke und Schubladen in allen Räumen. Dabei bemerkten sie auch einen Tresor, den sie offenbar in einen Bettbezug packten und aus der Wohnung schleppten.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.