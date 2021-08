Brand mit Personen und Tierrettung

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(SK) – Am Freitag 30.07.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 20:38 Uhr zu einem Brand in der Bertolt-Brecht-Straße nach Ludwigshafen-Oggersheim alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss wahrnehmbar.

Durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnten der Brand im Flurbereich des ersten Obergeschosses schnell gelöscht worden. Vier Personen wurden vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. Während des Einsatzes kam es noch zu einer Tierrettung und einer Notfalltüröffnung.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 29 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Vorderpfalz, die SEG Führung und die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Freitag 30.07.2021 um 21:32 Uhr kamen sich auf der Edigheimer Straße ein 34-jähriger Leichtkraftradfahrer und ein 35-jähriger Hyundai-Fahrer entgegen. Der Autofahrer bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand und auch der Leichtkraftradfahrer bremste stark. Hierbei kam dieser zu Sturz und schlitterte mehrere Meter über die Fahrbahn.

Bei dem Sturz verletzte sich der 34-Jährige leicht bis mittelschwer und musste zur weiteren Abklärung in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht werden. Am Leichtkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zeugenhinweise zu dem Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Freitag 30.07.2021 um 14:48 Uhr befuhr eine 53-jährige Ludwigshafenerin mit ihrem Fahrrad den Radweg in der Sternstraße. Dabei wurde sie von einer 83-jährigen Opel Fahrerin übersehen, welche von der Sternstraße nach links in die Industriestraße abbiegen wollte.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Fahrradfahrerin schwer und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad und am Opel entstand ein Sachschaden von ca. 850 Euro. Weitere Zeugenhinweise zu dem Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitag Mittag fuhr ein 67-jährige Mannheimer mit seinem VW Transporter auf der Pasadenaallee in Ludwigshafen in Richtung Hauptbahnhof. Ein 55-jähriger Mann aus Kirchheim a. d. W. fuhr mit seinem Motorrad in die entgegengesetzte Richtung, in Richtung Lorientallee. Die beiden Fahrspuren sind durch einen Grünstreifen getrennt, wobei dieser an einer Stelle unterbrochen ist.

Obwohl durch Verkehrszeichen verboten, wollte der 67-Jährige an dieser Stelle nach links abbiegen und übersah den entgegenkommenden Motorradfahrer, so dass es zur Kollision kam. Der Motorradfahrer trug glücklicherweise nur Schürfwunden davon, die keiner ärztlichen Behandlung bedurften, jedoch entstand ein Gesamtschaden von 8.500 Euro und das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Gegen den Mannheimer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.