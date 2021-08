Landau: Die Polizei-News

Drogenfahrt im Leichenwagen

Landau (ots) – Aufgrund eines Zeugenhinweises über einen schlangenlinienfahrenden Leichenwagen, konnte besagtes Fahrzeug in der Max-von-Laue Straße in Landau durch eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Eine zunächst angenommene Fahrt unter Alkoholeinfluss bestätigte sich nicht.

Jedoch zeigte der 29-jährige Leichenwagenfahrer weiterhin körperliche Anzeichen, welche auf Drogenkonsum schließen ließen. Ein Drogenschnelltest bestätigte kurzum den Konsum von Betäubungsmitteln. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Ebenso wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die zuständige Pietät kümmerte sich um das Fahrzeug.

Ruhestörung führt zu Taser-Einsatz

Leimersheim (ots) – In der Nacht auf Samstag kam es in Leimersheim zu einer Ruhestörung. Der Verantwortliche trat den eingesetzten Polizisten äußerst feindselig gegenüber. Um einen Widerstand abzuwenden, setzten die Beamten das Distanzelektroimpulsgerät ein. Der alkoholisierte Mann blieb hierbei unverletzt und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.

Unfall nach Rotlichtverstoß

Landau (ots) – Freitagmittag 30.07.2021 ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Horstring / Horststraße mit einer verletzten Person und ca. 15.000 Euro Sachschaden.

Eine 43-jährige Skodafahrerin fuhr an der Ampelkreuzung trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zu einer Kollision mit einem Opel, welcher die Kreuzung bei grünem Licht passierte. Die Skodafahrerin zog sich leichte Verletzungen am Bein zu.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.