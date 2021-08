Auseinandersetzung auf offener Straße

Herxheim (ots) – Zwei Frauen gerieten bereits am Mittwoch 28.07.21, kurz vor 20 Uhr in Herxheim in der Oberen Hauptstraße in Streit. Die 46-jährige Täterin schlug der gleichaltrigen Frau mehrmals mit der Faust in das Gesicht, sodass diese leicht verletzt wurde. Weiterhin wurde auch das Hörgerät der Frau beschädigt.

Die Auseinandersetzung wurde von Zeugen beobachtet, die beide Kontrahentinnen voneinander trennten. Da der Vorfall erst nachträglich bekannt wurde, mögen sich die Zeugen bitte mit der Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Strafanzeige gegen Blaulichtraser

BAB65/Kirrweiler (ots) – Am 31.07.2021 gegen 18:00 Uhr meldete sich eine 51-jährige Pkw-Fahrerin bei der Polizei Edenkoben und gab an, dass sie auf der A65 zwischen NW-Süd und Edenkoben unterwegs war. Als sie gerade ein anderes Fahrzeug überholen wollte, kam von hinten ein dunkler Audi A5 mit Blaulicht hinter der Frontscheibe angerast. Die Mitteilerin machte dem Pkw daraufhin Platz, da sie dachte, dass es sich um eine Zivilstreife der Polizei handelte.

Zufälligerweise fuhren der vermeintliche Streifenwagen und die Anruferin dieselbe Strecke und so sah die Dame, dass der Wagen bei einer Gaststätte in Venningen anhielt. Dies kam der Frau verdächtig vor, weshalb sie hiesige Dienststelle verständigte. Die entsandten Beamten konnten den “Streifenwagen” an der Gaststätte antreffen und feststellen, dass es sich um kein Polizeifahrzeug handelte. Das Blaulicht lag noch auf der Rückbank des Pkw.

Kurze Zeit später war auch der 25-jährige Fahrer aus dem Raum Bad Dürkheim ermittelt. Dieser machte keine Angaben zur Sache. Das Blaulicht wurde sichergestellt. Gegen den jungen Mann wurde Strafanzeige wegen Amtsanmaßung und Nötigung erstattet. Die zuständige Führerscheinstelle wurde ebenfalls informiert.

Wer nicht hören will…

Herxheim (ots) – Am Freitagnacht gegen 23.00 Uhr führte eine Polizeistreife eine Personenkontrolle in der Oberen Hauptstraße in Herxheim durch, als eine Gruppe von vier Fahrradfahrern an der Kontrollstelle vorbeifuhr. Ein Fahrradfahrer aus der Gruppe fuhr im Gegenverkehr und wurde von den Polizeibeamten darauf hingewiesen, entsprechend auf seiner Fahrbahnseite zu fahren. Der Aufforderung leistete der Fahrradfahrer nur kurze Zeit folge und fuhr anschließend wieder im Gegenverkehr.

Alle vier Fahrradfahrer im Alter zwischen 35 und 38 Jahren wurden kurz darauf von den Polizeibeamten in der Oberholstraße eingeholt und kontrolliert. Alle Vier waren alkoholisiert. Zwei der Gruppe hatten einen Promillewert von 2,35 Promille und 2,08 Promille. Da bei Fahrradfahrern eine Promillegrenze von 1,6 Promille gilt, wurden bei beiden eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die übrigen beiden Fahrradfahrer hatten einen Wert unter 1,6 Promille.

Kontrollen durch Zivilstreife

Edenkoben (ots) – Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben wurde am Freitag 30.07.2021, 11-13 Uhr eine Zivilstreife durchgeführt. Im Rahmen der Streife mussten 3 Fahrzeugführer beanstandet werden, da sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten. Die Fahrzeugführer müssen sich auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg einstellen.

Ein weiterer Fahrzeugführer wurde gebührenpflichtig verwarnt, da er den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Drei weitere Fahrzeugführer müssen im Nachgang bei der Polizei erscheinen, da sie mitzuführende Dokumente nicht vorzeigen konnten.

Einbruch in Weingut sowie Hausfriedensbruch

Edenkoben (ots) – Am frühen Samstagmorgen 31.07.2021, 04:10 Uhr wurde durch unbekannte Täter in ein Weingut in der Klosterstraße in Edenkoben eingebrochen. Hierbei wurde die Kellertür aufgehebelt. Entwendet wurde nach ersten Ermittlungen nichts. Der Sachschaden an der Kellertür beläuft sich auf circa 300 Euro.

Auch das Nachbaranwesen wurde angegangen, hier versuchte der unbekannte Täter die verschlossene Kellertür zu öffnen. Dies misslang jedoch, da die Kellertür verschlossen war. Der Täter wurde bei der Tatausführung durch eine Überwachungskamera gefilmt.

Die Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Edenkoben aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, bittet die Polizei Edenkoben sich unter Tel. 06323 9550 zu melden.