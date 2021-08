Bettelei in der Innenstadt – Geschädigte bitte melden

Frankenthal (ots) – Durch einen Zeugen wurden am Freitag 30.07.2021 gegen 10:30 Uhr, zwei weibliche Personen auf dem Rathausplatz gemeldet, welche bereits mehrere Bürger erfolgreich angebettelt hatten. Im Rahmen der Bettelei näherten sich die Frauen, nach Zeugenaussage verdächtig zielgerichtet, den mitgeführten Taschen der Opfer. Zu einem Taschendiebstahl kam es nach den Beobachtungen des Zeugen jedoch noch nicht.

Vor Ort konnten durch die eingesetzten Beamten eine 22-jährige sowie 31-jährige Bettlerin angetroffen werden. Im Rahmen einer Personendurchsuchung wurde ein Handy, welches zuvor in Germersheim entwendet wurde, aufgefunden. Hinweise für einen kürzlich auf dem Rathausplatz begangenen Diebstahl bestanden keine.

Geschädigte, welche am Freitag mit den Bettlerinnen in Kontakt standen und anschließend den Verlust von Gegenständen festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Frankenthal zu melden.

Im Grundsatz stellt die Bettelei in Deutschland keinen Straftatbestand dar. Eine strafrechtliche Verfolgung kann in Ausnahmefällen dann erfolgen, wenn durch die Bettelei ein Straftatbestand, wie zum Beispiel der Betrug nach § 263 StGB oder eine Nötigung nach § 240 StGB, erfüllt wird.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte parkte seinen Pkw Volvo am 29.07.2021, zwischen 10.00 Uhr und 10.45 Uhr, auf dem Parkplatz in der Elsa-Brandström-Straße 1. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der Heckstoßstange beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.