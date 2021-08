Tödlicher Verkehrsunfall

Grebenhain (ots) – Wie bereits berichtet kam es am Samstagnachmittag 31.07.2021 gegen 17:19 Uhr, zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 250/zwischen Nieder-Moos und Metzlos, bei dem ein Kradfahrer tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Grebenhain die K 250 in Richtung Metzlos. Ausgangs einer Rechtskurve geriet er aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem Skoda.

Der Skoda wurde von einem 48-jährigen Mann aus Bremen geführt wurde. In Folge dessen erlitt der Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

In dem Skoda saßen 4 Personen, neben dem Fahrzeugführer noch ein 79-jähriger Beifahrer aus Großenlüder sowie die 2 Kinder des Fahrers, 10 und 5 Jahre alt. Alle Pkw-Insassen wurde durch den Zusammenprall verletzt und in Krankenhäuser in Fulda eingeliefert.

Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 27.000 Euro. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen ein Gutachter beauftragt. Derzeit werden die Fahrzeuge geborgen. Die Vollsperrung ist seit etwa 20:30 Uhr aufgehoben.

Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden an fast gleicher Örtlichkeit kurz hintereinander

Schenklengsfeld (ots) – Am Freitagabend 30.07.2021 gegen 17.25 Uhr fuhr eine 49-jährige aus Braunschweig mit ihrem Motorrad zwischen Soislieden und Wehrshausen, in Fahrtrichtung Schenklengsfeld. Im Kurvenverlauf kam sie, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Durch den Sturz erlitt sie mehrere Prellungen und musste durch einen Rettungswagen in das Klinikum nach Bad Hersfeld gebracht werden.

Am Freitagabend 30.07.2021 gegen 17.35 Uhr befuhr eine 16-jährige aus Friedewald mit ihrem Kleinkraftrad die Straße zwischen Soislieden und Wehrshausen, in Fahrtrichtung Schenklengsfeld. Im Kurvenverlauf kam sie, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, nach links von der Straße ab und überschlug sich. Durch den Sturz erlitt sie mehrere Prellungen und musste durch einen Rettungswagen in das Klinikum nach Bad Hersfeld gebracht werden.

Zusammenstoß mit Motorradfahrer

Lauterbach (ots) – Am 28. Juli gegen 15:45 Uhr befuhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Ford B-Max die Bundesstraße von Lauterbach herkommend in Richtung Maar. In Höhe der Einmündung der Straße “Zum Flurrasen” musste sie ihren Wagen bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 17-jähriger Zweiradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Kraftrad der Marke KTM 125 Duke auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 17-jährige über sein Zweirad geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. Dabei verletze sich der Zweiradfahrer schwer. Er wurde in das Klinikum nach Fulda eingeliefert. Es entstand Sachschaden von 10.000EUR.

Zusammenstoß

Lauterbach (ots) – Am 28. Juli gegen 21:30 Uhr befuhr eine 82-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw in Maar die Neu-Maarer Straße und wollte nach links in die Straße “Auf der Hohl” einbiegen. Beim Abbiegen übersah sie einen 53-jährigen Pkw-Fahrer, welcher die Neu-Maarer Straße in Richtung Lauterbach befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 6.000 EUR.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach (ots) – Am 28. Juli gegen 18:30 Uhr fuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel Corsa in Lauterbach rückwärts aus der Ein- und Ausfahrt des Anwesen Nr. 42 in der Bahnhofstraße. Dabei übersah er den VW Polo einer 47-jährigen Pkw-Fahrerin, welcher gegenüber der Ein- und Ausfahrt am Fahrbahnrand parkte.

Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieb der 24-jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden von 2.100 EUR.

Zusammenstoß beim Überholen

Lauterbach (ots) – Am 29. Juli gegen 15:45 Uhr befuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Peugeot Boxter die Landesstraße von Ilbeshausen herkommend in Richtung Grebenhain. In Höhe des Ortsausgangs wollte er ein vor ihm fahrendes landwirtschaftliches Fahrzeug überholen. Deshalb zog er mit seinem Boxter nach links.

Dabei übersah er jedoch den VW T-Roc eines 74-jährigen Pkw-Fahrers, welcher bereits damit begonnen hatte den Boxter zu überholen. Obwohl der 74-jährige noch versuchte nach links auszuweichen, konnte er eine Berührung der Fahrzeuge nicht verhindern.

Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt.

Es entstand Sachschaden von 1.500 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach (ots) – Am 29. Juli gegen 23:00 Uhr befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer in Nieder-Moos die Straße “Am See”. In Höhe der Hausnummer 12 verlor er die Kontrolle über seinen 3er BMW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort befindlichen Straßenbaum.

Da er nach Alkohol roch, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem Unfall blieb der 31-jährige Unverletzt. Es entstand Sachschaden.

Zusammenstoß

Lauterbach (ots) – Am 28.Juli gegen 12:00 Uhr befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Touareg in Grebenhain die Ludwigstraße in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung Ludwigstraße / Friedhofstraße übersah er einen 22-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem Sprinter der Marke Daimler-Benz die Ludwigstraße in Richtung Friedhofstraße befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 16.000 EUR.

