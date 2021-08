Gemarkung Wolfhagen/B450 (ots) – Am frühen Samstagmorgen 31.07.2021 gegen 00:40 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Wolfhagen ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger PKW-Fahrer aus Bad Emstal, befuhr allein in seinem Audi TT die Bundesstraße 450/von Balhorn kommend, in Fahrtrichtung Istha. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor auf der Bankette die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Aufgrund eines anschließenden Kontaktes mit einem leicht erhöhten Erdhügel hob das Fahrzeug vom Boden ab und schlug ca. 30 Meter später auf einem geschotterten Parkplatz auf. Das Fahrzeug des 29-jährigen Mannes fing, auf dem Dach liegend, sofort Feuer.

Der Fahrer konnte sich nicht mehr aus dem Fahrzeug befreien und verstarb.

An dem Audi TT entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Die Beamten der Polizeistation Wolfhagen haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Ein Unfallgutachter wurde eingeschaltet.

Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 450 im Bereich der Unfallstelle

voll gesperrt.

