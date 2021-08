Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 31.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Radfahrer kollidieren miteinander und stürzen

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 30.07.2021, um 16:50 Uhr, befuhren zwei 60- bzw. 50-jährige Radfahrer aus Filderstadt bzw. Aichtal den Radweg an der B 37 aus Richtung „Alte Schmelz“ kommend in Richtung Bad Dürkheim. Ca. 1 km nach der „Alten Schmelz“ kollidierten die beiden, nebeneinanderfahrenden Mountain-Biker miteinander und stürzten. Hierbei zog sich 50-jährige vermutlich einen Bruch des Schlüsselbeins sowie Schürfwunden zu, wurde durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus verbracht. Der 60-jährige blieb unverletzt.

Bad Dürkheim: Sachbeschädigung am Fenster eines Discounters

Bad Dürkheim (ots) – In der Zeit von Donnerstag, 29.07.2021, 20:30 Uhr, bis Freitag, 30.07.2021, 05:50 Uhr, beschädigten unbekannte Täter ein Fenster eines Discounters in Bad Dürkheim in der Bruchstraße. Noch ist unklar, ob es sich lediglich um eine Sachbeschädigung oder vielleicht doch um einen misslungenen Einbruchversuch handelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Haßloch: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Haßloch (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 72-jähriger Rennradfahrer aus Altrip in der Rennbahnstraße zu, als er gestern (30.07.21), gegen 10:28 Uhr, aus Unachtsamkeit mit dem Vorderreifen seines Rades die Bordsteinkante des Gehwegs touchierte und dabei zu Fall kam. Der Sportler musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Haßloch: Kind fährt mit „frisiertem“ Fahrrad und wird bei Unfall verletzt

Haßloch (ots) – Leichte Verletzung erlitt gestern (30.07.21), gegen 15:10 Uhr, ein 13-Jähriger aus Haßloch, nachdem er von einer aus einem Grundstück in die K 14 einfahrenden 54-jährigen Autofahrerin offenbar übersehen wurde. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad den parallel zur K 14 verlaufenden Radweg in Richtung Lachen-Speyerdorf. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sich am Rad des Kindes ein nachträglich installierter Benzinmotor befand, der es nach einer ersten Einschätzung ermöglicht, Geschwindigkeiten über 30 km/h zu erreichen, weshalb die Polizei das Gefährt sicherstellte und strafrechtliche Ermittlungen aufnahm.

Deidesheim: Autofahrer müssen Schlüssel abgeben

Deidesheim (ots) – Mehrere Personen wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag (30./31.07.21) am Ortsausgang von Deidesheim auf dem dortigen Parkplatz einer Kontrolle unterzogen. Insgesamt 3 Fahrzeugführer mussten hierbei ihre Fahrzeugschlüssel abgeben, weil sie alkoholbedingt nicht mehr zum sicheren Führen ihrer Autos geeignet waren. Die Maßnahmen der Polizei fanden zur Überraschung der Beamten den Beifall der Betroffenen. Lediglich ein Unbeteiligter konnte es nicht lassen, seinen Unmut über die Aktion lautstark zu äußern. Dass dieser dann ausgerechnet von den Betroffenen in die Schranken gewiesen wurde spricht für sich.

