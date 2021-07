Exhibitionist am Berliner Platz

Ludwigshafen (ots) – Am 28.07.2021, gegen 19:00 Uhr, wurde der Polizei von Zeugen mitgeteilt, dass an der Straßenbahnhaltestelle “Berliner Platz” ein Mann mit heruntergelassener Hose sitzen und an seinem erigierten Glied “herumspielen” würde.

Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie bei dem 51-Jährigen Alkoholgeruch fest. Sie nahmen ihn mit auf die Dienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 3,41 Promille. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Mit Messer bedroht

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Mittwochmittag 28.07.2021 gegen 13:30 Uhr wurden Polizeibeamte von Zeugen zu einem Tumult in der Oberstraße gerufen, wo ein Mann mit einem Messer hantierte. Die Polizeibeamten fixierten sofort den 51-Jährigen und nahmen ihm das Messer weg.

Laut Zeugenaussagen geriet der 51-Jährige mit einem 34-Jährigen in Streit, in dessen Verlauf der 51-Jährige ein Messer zückte. Als der 34-Jährige den 51-Jährigen daraufhin ins Gesicht schlug, versuchte der 51-Jährige den 34-Jährigen mit dem Messer zu verletzen, was ihm jedoch nicht gelang.

Nachdem der 51-Jährige gegenüber den Polizeibeamten zugab, dass er am Vorabend Betäubungsmittel zu sich genommen habe, nahmen sie ihn mit auf die Dienststelle. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Versuchter Einbruch in Jakobuskirche – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 27.07.2021 gegen 19:00 Uhr und dem 28.07.2021 gegen 16:00 Uhr, wollten unbekannte Täter in die Jakobuskirche in der Karl-Kreuter-Straße einbrechen. Dabei versuchten sie die hinteren beiden Eingangstüren, die zum Gemeinschaftsraum führen, aufzuhebeln. Es gelang ihnen jedoch nicht.

Wer etwas beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Achtung vor falschen Gewinnversprechen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 19.07.2021 und dem 28.07.2021 wurde ein 41-Jähriger zunächst per eMail von einer Bank angeschrieben, mit der Mitteilung, dass sich auf seinem Konto etwa 45.000 Euro befindet würden. Wenn er 4.500 Euro Bearbeitungsgebühr überweisen würde, dann könne ihm der Betrag ausgezahlt werden. Da der 41-Jährige allerdings nur 2.100 Euro zur Verfügung hatte, wurde telefonisch vereinbart, dass er die 2.100 Euro überweisen solle und er sein Guthaben dann anteilig bekäme. Der 41-Jährige überwies daraufhin die 2.100 Euro, bekam aber keinerlei Guthaben ausgezahlt.

Die Abzocke durch falsche Gewinnversprechen ist sehr hinterhältig. “Sie haben gewonnen!” Wer freut sich nicht, das zu hören. Wer aber eine solche Nachricht bekommt, per Telefon, E-Mail oder Post, sollte vorsichtig sein. Denn dabei kann es sich um eine Betrugsmasche mit Gewinnversprechen handeln. Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden.

Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel “Gebühren” zu bezahlen, eine kostenpflichtige Hotline (Telefondienst) anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird. Die vorgetäuschten Szenarien werden von den Tätern laufend verändert.

So schützen Sie sich bei der “Abzocke durch falsche Gewinnversprechen”:

Seien Sie vorsichtig bei Gewinnversprechen, insbesondere dann, wenn die Übergabe an Bedingungen geknüpft ist, zum Beispiel an das Zahlen einer Geldsumme, den Besuch einer Veranstaltung oder den Anruf einer kostenpflichtigen Hotline (Telefondienst).

Nehmen Sie nur Gewinne an, wenn Sie auch bewusst an einem Gewinnspiel – und zwar bei einem seriösen Unternehmen – teilgenommen haben. Ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals an eine Bedingung knüpfen, zum Beispiel das Zahlen einer Gebühr oder die Teilnahme an einer Veranstaltung.

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn abzufordern, d.h. keine Gebühren zahlen oder kostenpflichtige Hotlines anrufen.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Ludwigshafen: Seniorin Bargeld und Schmuck aus Wohnung gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochnachmittag 28.07.2021 gegen 16:00 Uhr, folgte eine unbekannte Frau einer 88-jährigen bis zur Wohnungseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Buchenstraße. Die Unbekannte verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und folgte ihr daraufhin in die Wohnung. In der Küche ließ sie zunächst ein Geldstück unter den Kühlschrank fallen und versuchte dann, das Geldstück wieder hervor zu holen.

Nachdem die unbekannte Frau die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die 88-Jährige fest, dass während des Gespräches in der Küche wohl ein weiterer Täter in die Wohnung gekommen war, denn es fehlten Bargeld sowie Schmuck.

Täterbeschreibung:

Die Täterin war etwa 30 Jahre alt und circa 1,60-1,65 m groß. Sie hatte blonde “zurück frisierte” Haare und trug eine Jeans, eine Bluse und dunkle Schuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei möchte an dieser Stelle noch einmal eindringlich die Bevölkerung sensibilisieren, niemals fremde Menschen in ihre Wohnungen zu lassen!

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.