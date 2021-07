Der Ehefrau gedroht

Edenkoben (ots) – Weil ein Mann Mittwochabend 28.07.2021 gegen 23 Uhr seine Frau mit dem Leben bedrohte und sie bereits Tage zuvor tätlich anging, musste die Polizei anrücken und den Streit schlichten. Dem aggressiven Gatten wurde eine Verfügung ausgestellt und ein 10-tägiges Kontaktverbot ausgesprochen. Nun muss er sich wegen einer Strafanzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung verantworten.

Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an.

Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

Aquaplaning – In die Schutzplanke gerauscht

A65/Edenkoben (ots) – Wegen einsetzendem Starkregen und nicht den Straßenverhältnissen angepasste Geschwindigkeit rauschte ein 31-jähriger Audifahrer am späten Mittwochnachmittag 28.07.2021, 17.14 Uhr auf der A 65 bei Edenkoben (Fahrtrichtung KA) in die rechte Schutzplanke.

Ursächlich dürfte die Wasserglätte (Aquaplaning) gewesen sein, weshalb der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von über 2.000 Euro. Bei Aquaplaning gibt es einen wichtigen Grundsatz: Runter vom Gas!

Metallgartenhaus aufgebrochen

Edesheim (ots) . Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen auf einem Gartengrundstück nahe des Wertstoffhofs (Gemarkung “In den Wiesen”) ein Metallgartenhaus aufgebrochen und einen Rasenmäher entwendet. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 500 Euro.

Hinweise zu den Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen in der Umgebung des Weststoffhofs nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.