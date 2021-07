Landau: Die Polizei-News

Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall (siehe Foto)

Landau (ots) – Zwei Leichtverletzte und rund 7.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend. Im Kreuzungsbereich Godramsteiner Straße / Hindenburgstraße missachtete eine 54-jährige Autofahrerin die Vorfahrt und stieß mit einem 27-jährigen Autofahrer zusammen.

Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt, die 54-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankhaus gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Geschwindigkeitskontrollen

Landau/Heuchelheim-Klingen (ots) – Aufgrund von Bürgerbeschwerden wurden am Dienstagvormittag 27.07.2021 in der Drachenfelsstraße in Landau und in der Straße Am Pfarrgarten in Heuchelheim-Klingen Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizeiinspektion Landau durchgeführt.

Bei beiden Kontrollen wurden jeweils 5 Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h festgestellt. In der Drachenfelsstraße war der Schnellste mit 45 km/h unterwegs, in der Straße am Pfarrgarten wurde der Spitzenreiter mit einer Geschwindigkeit von 55km/h gemessen.

Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Offenbach (ots) – Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 57-jährigen Autofahrer und einer 64-jährigen Rennradfahrerin kam es am Mittwochnachmittag auf einem Wirtschaftsweg bei Offenbach. Der 57-Jährige hatte den Wirtschaftsweg parallel der Birkenallee befahren und wollte nach rechts in Richtung Offenbach abbiegen, als er mit der von Offenbach kommenden Fahrradfahrerin zusammenstieß.

Die 64-Jährige stürzte infolge des Zusammenstoßes zu Boden und verletzte sich im Nacken- und Beckenbereich. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht, am Rennrad entstand Totalschaden.