Bruchsal – Fahrkartenautomat gesprengt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Bislang Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen den

Fahrkartenautomaten an der Haltestelle Bruchsal Stegwiesen gesprengt. Nach den

bisherigen Feststellungen wurde vermutlich ein Gasgemisch in den Automaten

eingeleitet und dies kurz nach 03.00 Uhr zur Explosion gebracht. Durch die

Detonation wurden der Automat und der dortige Fahrgastwarteraum völlig zerstört.

Es wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Der angerichtete

Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach

Zeugen die im Bereich der Haltestelle an der Bahnstrecke Bruchsal – Heidelberg

verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit dem

Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Auseinandersetzung im Bereich der Europahalle

Karlsruhe – Am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, wurde die Polizei über

Notruf zu einer Schlägerei zwischen 60-70 Personen im Bereich der Haltestelle

Europahalle gerufen. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete bereits ein Großteil

der beteiligten Personen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge soll der Grund für

die Auseinandersetzung ein vorausgegangenes Körperverletzungsdelikt gewesen

sein, das sich in der Günther-Klotz-Anlage zwischen einem 15-Jährigen und einem

dem 15-Jährigen flüchtig Bekannten ereignete. In der Folge soll der 15-Jährige

einen Verwandten verständigt haben, der daraufhin mit mehreren Freunden zur

Europahalle eilte, um den Tatverdächtigen zur Rede zu stellen. In der Folge soll

es zwischen der Gruppe um den 15-Jährigen und der Gruppe um den Tatverdächtigen

zur körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der ein 18-Jähriger mit

einer Glasflasche und ein 16-Jähriger durch Schläge und Tritte verletzt wurde.

Da der 18-Jährige aber keinerlei Interesse an einer Strafverfolgung zeigte und

sich noch vor der Befragung durch die Polizei von der Örtlichkeit entfernte, ist

derzeit nichts über seine Verletzungen bekannt. Der 16-Jährige wurde vorsorglich

in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Tatverdächtigen der beiden Delikte soll es

sich um drei Heranwachsende gehandelt haben deren Identität weitestgehend

feststeht.

Ettlingen – Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe – Glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zog sich ein

13-jähriger Fahrradfahrer am Mittwochmittag auf der Rastatter Straße zu. Er fuhr

gegen 11.20 Uhr auf dem Radweg neben der Rastatter Straße in Richtung

Bruchhausen. Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Abfahrt der Landesstraße

607 um nach rechts in Richtung Ettlingen abzubiegen. An der Stoppstelle bremste

er zunächst und bog dann nach rechts ab. Hierbei achtete er nicht auf den

13-Jährigen der mit seinem Fahrrad gegen den Pkw prallte und auf die Fahrbahn

fiel. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der

Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Ettlingen – Opferstock aufgebrochen und aus Verankerung gerissen – Zeugen gesucht

Ettlingen – Unbekannte Diebe haben in einer Kirche in Ettlingen den

Opferstock gewaltsam geöffnet und hohen Sachschaden verursacht.

Vermutlich während den Öffnungszeiten der Martinskirche am Kirchenplatz,

zwischen Dienstag, 07.30 Uhr und Mittwoch, 07.40 Uhr, brachen die Langfinger den

Opferstock auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Aufgrund der

gewaltsamen Ausführung entstand hierbei ein geschätzter Sachschaden von etwa

1.200 Euro. Wieviel Geld die Diebe erlangten ist derzeit nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer

07243 32000 entgegen.

Karlsruhe-Durlach – Herrenloser Koffer ruft Delaborierer auf den Plan und sorgt für Sperrungen

Karlsruhe-Durlach – Ein herrenloser Koffer sorgte am Donnerstagmorgen an

der Durlacher Allee Ecke Willmar-Schwabe-Straße in Karlsruhe-Durlach für größere

Einsatzmaßnahmen. Der Kreuzungsbereich „Stachus“ musste weiträumig gesperrt

werden und der Straßenbahnverkehr war an der dortigen Haltestelle eingestellt.

Ferner mussten Gäste eines gegenüberliegenden Cafés den eingerichteten

Sicherheitsbereich verlassen. Ein Mann hatte den schwarzen Trolley beim

Vorbeifahren gegen 7.20 Uhr in einem Grünstreifen bemerkt und der Polizei

gemeldet, die den Fundort daraufhin umgehend sicherten. Die ersten Ermittlungen

ließen keinen Hinweis auf einen Eigentümer erkennen. Es konnte nicht

ausgeschlossen werden, dass von dem abgestellten Rollkoffer eine mögliche Gefahr

ausgeht. Die Polizei zog deshalb Spezialisten für Entschärfungen vom

Landeskriminalamt Baden-Württemberg hinzu. Sie haben den Koffer durchleuchtet

und anschließend geöffnet. Wie sich herausstellte, war darin ein Mixer

transportiert worden. Sämtliche Sperrungen wurden gegen 10.30 Uhr wieder

aufgehoben. Die Ermittlungen zur Feststellung des Eigentümers dauern an.

Ettlingen – Diebe bauen Katalysator an geparktem Auto aus

Ettlingen – Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen den Katalysator

an einem in der Dieselstraße in Ettlingen geparkten Auto abmontiert und

gestohlen. Der Wagen parkte dort seit vergangenem Freitag bis der Besitzer am

Mittwochmittag schließlich das fehlende Teil an seinem Opel Astra feststellte.

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf über tausend Euro. Zeugenhinweise

hierzu nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243-32000

entgegen.

Karlsruhe – Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe – Schwere Verletzungen zog sich eine Pedelec-Fahrerin am

Mittwochnachmittag bei einem Unfall an der Reinmuthstraße Ecke Sudetenstraße in

Karlsruhe zu. Die 81-jährige Frau war gegen 15.30 Uhr auf der Reinmuthstraße zur

Kreuzung Sudetenstraße unterwegs, als eine herannahende 51-jährige Mercedes

Benz-Fahrerin ihre Vorfahrt nicht beachtete und es zum Unfall kam. Nach der

Erstversorgung durch ein Rettungsteam wurde die Verletzte in ein Krankenhaus

gebracht.

Stutensee-Blankenloch – Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses

Stutensee – Am Mittwochabend um 20.24 Uhr geriet in Blankenloch der

Dachstuhl eines Mehrfamilenhauses in Brand. Bewohner im 1.OG nahmen Brandgeruch

und Knallgeräusche im Anwesen wahr. Bei der Nachschau im darüber liegenden

Dachgeschoss stellte sie bereits offen Flammen fest. Versuche das Feuer zu

löschen schlugen fehl, weshalb sie das Gebäude verließen. Die Flammen griffen

schnell auf die Holzverkleidung des Dachgeschosses und schließlich auf den

Dachstuhl über. Die verständigte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen

auf nebenstehnde Gebäude verhindern, jedoch nicht, dass der Dachstuhl sowie das

1.OG durch die Brandzehrung stark beschädigt wurden. Ein Bewohner wurde beim

Löschversuch, durch das Einatmen von Rauchgasen, leicht verletzt und musste vor

Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Brandursache dürfte nach ersten

Ermittlungen auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Der entstande

Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Bewohner des Hauses

mussten vorübergehend anderweitig untergebracht werden.