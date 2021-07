Mannheim – Fahrradfahrer bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Mannheim – Ein 22-Jähriger Radfahrer befuhr am 29.07.21, um 16.48 Uhr, die

Ladenburger Straße von Vogelstang kommend in Richtung Käfertal. An der

Birkenauer Straße ließ er noch eine in Richtung Viernheim fahrende Straßenbahn

vorbei, wollte dann die Schienen überqueren und übersah dabei die in Richtung

Mannheim fahrende Straßenbahn. Der 22-Jährige kollidierte mit der Bahn und wurde

mit dem Fahrrad zu Boden geschleudert, wobei er eine Beckenfraktur und eine

Kopfverletzung erlitt. Mittels RTW wurde er schwer, aber nicht lebensgefährlich

verletzt, in eine Klinik verbracht. Einen Helm hatte er nicht getragen. Der

Straßenbahnverkehr musste für 45 Minuten eingestellt werden. Der Fahrzeugverkehr

wurde umgeleitet, größere Beeinträchtigungen ergaben sich nicht.

Mannheim / Heidelberg: Mehrere E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs – eine Person greift Polizistin an

Mannheim / Heidelberg – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

kontrollierten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Mannheim erneut mehrere

E-Scooter-Fahrer, die in Mannheim sowie Heidelberg unter dem Einfluss von

Alkohol und Betäubungsmitteln standen – einer davon griff auf seiner Flucht eine

Beamtin an und verletzte diese.

In Heidelberg am Bismarckplatz versuchte kurz nach Mitternacht ein 17-Jähriger

vor einer Verkehrskontrolle zu flüchten. Er fuhr mit seinem geliehenen

Elektroroller in eine dortige Tiefgarage und versuchte die hinterherfahrenden

Beamten abzuhängen. Als der Jugendliche die Tiefgarage wieder verlassen wollte,

die Zufahrt war durch einen Streifenwagen blockiert, fuhr er auf eine dort

bereits wartende Polizistin zu, versetzte dieser während der Fahrt einen

gezielten Schlag mit dem Ellenbogen in Richtung Oberkörper und verletzte sie so

schwer, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnte. In der Bergheimer Straße

gelang es den Beamten letztlich den Flüchtigen festzunehmen. Ein Atemalkoholtest

ergab, dass der 17-Jährige einen Wert von 0,44 Promille hatte. Nach einer

Blutentnahme auf dem Polizeirevier konnte er seinen Eltern überstellt werden. Ob

der junge Mann geeignet ist, künftig einen Führerschein zu erwerben, wird

derzeit noch geprüft.

In Mannheim versuchte ein 35-jähriger Mann ebenfalls, mit seinem Elektroroller

vor einer Kontrolle zu flüchten. Eine Polizeistreife forderte den Fahrer in der

Friedrich-Ebert-Straße zum Anhalten auf, wonach dieser den Beamten zu verstehen

gab, dass er aufgrund eines „wichtigen Termins“ keine Zeit für eine Kontrolle

habe und flüchtete. Nachdem mehrere Versuche, den Mann zum Anhalten zu bewegen,

fehlschlugen, errichteten die Beamten mit dem Streifenwagen eine Straßensperre

und stellten sich dem flüchtigen Fahrer in den Weg. Unbeeindruckt davon wollte

er zwischen den ausgestiegenen Beamten und dem Streifenwagen hindurchfahren,

kollidierte hierbei jedoch mit dem Polizeiwagen und konnte festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung des Mannes stellte sich heraus, dass der Grund der Flucht

kein „wichtiger Termin“, sondern geringe Mengen Amphetamin und Marihuana war.

Ebenso stand er unter dem Einfluss der Drogen. Nach einer Blutentnahme konnte er

seinen Weg, allerdings nur zu Fuß, fortsetzen. An dem Polizeiauto entstand ein

Schaden von mehr als 1.000 Euro.

Die Polizei Mannheim weist erneut darauf hin, dass E-Scooter Kraftfahrzeuge sind

und hierfür die gleichen Promillegrenzen wie beim Autofahren gelten. Das Fahren

von E-Scootern unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ist selbstredend

ebenfalls verboten!

Mannheim-Waldhof: Unfall zwischen PKW und Fußgänger – eine leicht verletzte Person – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich

an der Kreuzung Speckweg / Hessische Straße ein Verkehrsunfall, bei der eine

Person leicht verletzt wurde. Ein 54-jähriger Fußgänger, der gegen Mitternacht

den Speckweg in Richtung Sportplatz überqueren wollte, stieß mit einem weißen

Pkw, der den Speckweg in Richtung Waldhof-Taunusplatz befuhr, zusammen. Der

Fahrer des Pkws entfernte sich vom Unfallort, ohne seiner

Feststellungstellungspflicht nachzukommen und ohne sich nach dem Zustand des

Fußgängers zu erkundigen. Der 54-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und mit

einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus

gebracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten weißen Fahrzeug bzw. zum

Unfallhergang geben können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier

Mannheim-Sandhofen, Telefon 0621-777690, in Verbindung.

In diesem Zusammenhang werden insbesondere die beiden unbekannten Ersthelfer,

eine Frau und ein Mann, gebeten sich zu melden.

Mannheim-Waldhof / Küchenbrand / Feuerwehr auf der Anfahrt / Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim – Am Mittwochabend wurde gegen 17.45 Uhr ein Küchenbrand,

ausgehend von einer Wohnung im 1. OG in der Rüsselsheimer Straße gemeldet.

Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr sind vor Ort und haben mit den Lösch- und

Rettungsarbeiten begonnen.