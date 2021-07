Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Raubüberfall – Polizei fahndet derzeit mit einem Großaufgebot nach den Tätern; Pressemitteilung Nr.2

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstagmorgen, kurz nach 10:00 Uhr,

wurde ein 49-jähriger alter Mann in seinem Wohnhaus in der Ringstraße von drei

noch unbekannten Tätern überfallen.

Vermutlich erlangten die Täter über einen Nebeneingang Zutritt zur Wohnung des

49-Jährigen. Kurz darauf bedrohten sie diesen dann mit einer mitgeführten

Schusswaffe, schlugen mit der Waffe auf den Mann ein und forderten schließlich

die Herausgabe von Wertgegenständen. Der 49-Jährige kam der Aufforderung nicht

nach und setzte sich stattdessen körperlich zur Wehr. In der Folge kam es zu

einem Gerangel zwischen dem 49-Jährigen und den drei Unbekannten, woraufhin die

Täter, ohne Waffe, aus der Wohnung in unbekannte Richtung flüchteten. Der

49-Jährige wurde bei dem Überfall glücklicherweise nicht verletzt. Eine sofort

eingeleitete Fahndung, unter anderem mit Kräften des angrenzenden

Polizeipräsidiums Heilbronn, verlief bislang ohne Ergebnis. Die Zentrale

Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde verständigt.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Täterbeschreibung:

Alle drei Personen sollen männlich, schlank, ca. 20-25 Jahre alt sowie ein

südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Des Weiteren hätten die Täter

schwarze Kleidung getragen und gutes Deutsch mit Akzent gesprochen.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben sowie darüber hinaus Hinweise zur

Fluchtrichtung der Täter geben können oder weitere sachdienliche Angaben machen

können, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon,

Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Edingen-Neckarhausen, Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Haustürbetrügereien – Warnhinweis der Polizei

Edingen-Neckarhausen / Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstag und am

Mittwoch erlangten in Ladenburg und Edingen-Neckarhausen Fremde Zutritt in die

Wohnungen zweier Zeugen – jeweils unter fadenscheinigen Gründen.

In Edingen-Neckarhausen sprach ein unbekannter Mann am Dienstagvormittag eine

Seniorin an und fragte diese nach alten Schallplatten in ihrem Haushalt, die

nicht benötigt werden. Als die Dame dem Mann Einlass in ihre Wohnung gewährte

fragte dieser sogleich nach Wertsachen wie Schmuck und Gold. Glücklicherweise

zeigte die Bewohnerin nur Modeschmuck vor, wobei der Unbekannte offenbar das

Interesse verlor und die Wohnung verließ – angeblich um die Schallplatten am

nächsten Tag abzuholen.

In Ladenburg kam es am Mittwochmittag zu einem ähnlichen Fall: Ein unbekannter

Mann klingelte an der Haustüre eines Bewohners in der Hauptstraße und gab sich

als Stromableser aus und verlangte damit Zutritt in die Wohnung. Als der Mann

nach Wertsachen fragte, verwies der Bewohner diesen des Hauses.

In beiden Fällen entstand kein Vermögensschaden, die Polizei warnt jedoch:

Betrüger an der Haustür haben zumeist das Ziel, in die Wohnung ihrer Opfer zu

gelangen, um dort nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertsachen zu suchen. Dazu

geben sie sich als Hilfsbedürftige, Handwerker, Mitarbeiter der Stadtwerke oder

aber auch als Amtsperson aus, beispielsweise Polizist.

Deshalb:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch

das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem

späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an

oder rufen Sie um Hilfe.

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei

unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder

die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für

vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Informieren Sie bei Unsicherheiten die Polizei!

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen!

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch

zwischen 08:50 Uhr und 12:45 Uhr in der Mannheimer Straße. Ein bislang

unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem gelben Fahrzeug einen auf Höhe

der Hausnummer 65 geparkten VW und entfernte sich anschließend einfach von der

Unfallstelle, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden

beträgt rund 3.500EUR,

Zeuge, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer

06202-2880, zu melden.

BAB 6 bei Sinsheim / PKW kracht in Leitplanke / 3 PKW beteiligt / 4 verletzte Personen / 2. Pressemeldung

Sinsheim – Am Mittwoch kurz vor 21.30 Uhr kam der Fahrer eines BMW

aufgrund Aquaplaning ins Schleudern, prallte gegen die Betongleitwand von der er

abgewiesen wurde und stieß im Anschluss mit einem PKW Nissan zusammen. Die

beiden PKW wurden dadurch gegen die Leitplanke geschleudert und kamen

schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein nachfolgender Chrysler wurde in der

Folge durch Überfahren herumliegender Fahrzeugteile beschädigt. Die Insassen des

Nissan konnten ihr Fahrzeug nicht ohne Hilfe verlassen, da sie zwischen

Leitplanke und BMW eingeklemmt waren. Nachdem sie durch die Beamten befreit

werden konnten, wurden der 63-jährige Fahrer sowie seine 58-jährige Ehefrau mit

leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der 18-jährige

Fahrer des BMW und sein gleichaltriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen

und kamen ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Chrysler blieb

unverletzt. Aufgrund herumliegender Fahrzeugteile musste zunächst die Fahrbahn

in Richtung Heilbronn voll gesperrt werden. Nach ca. 30 min wurde der linke

Fahrstreifen wieder frei gegeben. Gegen 00.45 Uhr war die Unfallaufnahme beendet

und die Sperrung wurde aufgehoben. Der BMW und der Nissan mussten abegeschleppt

werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 30.000,- Euro geschätzt.