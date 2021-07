Heidelberg-Rohrbach: Mann bewirft Radfahrerin mit Schuhen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Rohrbach – Ein außergewöhnlicher Vorfall ereignete sich am

Mittwoch, gegen 13:20 Uhr, vor einer Bäckerei in der Rathausstraße. Zeugen

beobachteten, wie ein 22-jähriger Mann eine Fahrradfahrerin mit seinen

Sportschuhen bewarf und dabei nur knapp ihren Kopf verfehlte. Seine Motivation,

die Schuhe zu werfen, ist bislang unklar. Die ca. 40 Jahre alte Frau fuhr ohne

auf das auffällige Verhalten des Mannes zu reagieren weiter. Der 22-Jährige muss

sich für sein Verhalten verantworten. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die den Vorfall beobachteten und

insbesondere die bislang unbekannte Radfahrerin, sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Süd, Telefon: 06221 3418-0, zu melden.

Heidelberg-Bergheim: Mehrere Farbschmierereien – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Bergheim – Sowohl am Dienstag, als auch am Mittwochmorgen

wurden der Polizei Farbschmierereien in der Kurfürsten-Anlage/ Höhe Haltestelle

Stadtbücherei sowie am Bismarckplatz gemeldet.

Am Dienstag gegen 13 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte

zunächst über Farbschmierereien in der Kurfürsten-Anlage informiert. Dort

beschmierten bislang Unbekannte das Grünlicht einer Fußgängerampel sowie weitere

Bereiche um die Haltestelle mit roter Farbe. Unter anderem konnten auch

verschiedene Schriftzüge auf einer Mülltonne, auf Teilen des dortigen Geländers

sowie auf dem Gehweg und einer Werbetafel festgestellt werden. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Am Mittwoch gegen 07:30 Uhr verständigte dann der Inhaber eines Kiosks die

Polizei, nachdem Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch seinen Laden

auf dem Bismarckplatz mit blauer Farbe beschmierten. Es entstand Sachschaden in

einer Gesamthöhe von rund 100 Euro.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang zueinanderstehen, ist derzeit nicht bekannt

und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder verdächtige Personen in

diesem Zusammenhang gesehen haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Mitte unter der Tel.: 06221 99 1700 zu melden.

Heidelberg-Schlierbach/ B 37: Schwerer Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Neckargemünd – Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg-Schlierbach/ B 37 – Seit 21:05 Uhr sind Unfallaufnahme und

Bergungsarbeiten abgeschlossen, die Fahrbahn in beide Richtungen wieder frei

befahrbar. Die Beamten des Verkehrsdienstes Heidelberg haben die Ermittlungen

zur Unfallursache aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein

67-jähriger Fahrer eines PKW VW die B 37 in Fahrtrichtung Neckargemünd, kam aus

bislang unbekannter Ursache im Bereich der Schlierbacher Landstraße nach rechts

von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf nahezu ungebremst mit

einer Hauswand. Der 67-Jährige, sowie sein 48-jähriger Beifahrer wurden bei dem

Unfall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und wurden durch den

Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Schäden an Fahrzeug und Hauswand werden insgesamt auf ca. 20.000 Euro

geschätzt.

Heidelberg-Schlierbach/ B 37: Schwerer Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Neckargemünd – Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg-Schlierbach/ B 37 – Gegen 19:15 Uhr wurde ein Verkehrsunfall

auf der Bundesstraße 37 / Schlierbacher Landstraße in Fahrtrichtung Neckargemünd

gemeldet. Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort. Die Richtungsfahrbahn

Heidelberg-Neckargemünd ist derzeit vollgesperrt. Der Verkehr wird an der

Unfallstelle vorbeigeleitet. Bislang liegen keine Erkenntnisse zu Unfallursache

und Schwere der Verletzungen der Beteiligten vor.