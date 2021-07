Nach Parkrempler weggefahren – Zeugen gesucht

Bad Sobernheim

Am Mittwochabend in der Zeit zwischen 18:50 Uhr und 19:00 Uhr wurde ein auf dem Kundenparkplatz vor dem Rewe-Markt geparkter schwarzer Audi A 4 durch ein noch unbekanntes Fahrzeug im Bereich des vorderen Stoßfängers beschädigt. Dem Schadensbild nach dürfte hier eine Berührung mit einer Anhängekupplung stattgefunden haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn.

Vandalismus-Sachbeschädigung an Baustellenfahrzeugen; Zeugen gesucht!

Bergen

In der Zeit von Mittwoch, 28.07.2021, 17:00 Uhr auf Donnerstag, 29.07.2021, 08:00 Uhr kam es im Zäunenweg in Bergen zu Sachbeschädigungen an mehreren Baustellenfahrzeugen. Bislang unbekannte Täter schmierten zunächst zwei Bagger und einen Kipplaster mit Dreck und Sand zu. Des Weiteren beschädigten sie beide Außenspiegel an dem Kipplaster und schütteten über die Gelenke der Bagger weiteren Sand. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Polizisten zusätzlich fest, dass mindestens ein Tank mit Sand befüllt worden war. Die Schadenshöhe kann bislang nicht abgeschätzt werden.

Die Polizei Kirn erbittet daher um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung zur Aufklärung dieser niederträchtigen Tat unter der 06752-156-0.

Zusammenstoß zwischen PKW und Pedelec – Fahrer des Pedelecs verletzt

Langenlonsheim

Am Mittwoch, 28.07.2021 gegen 16:45 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem PKW die Binger Straße(B48) in Langenlonsheim aus Richtung Weidenstraße kommend in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs B48/L242. Ein 56-Jähriger befuhr zeitgleich mit seinem Pedelec den Radweg seitlich der L242 aus Richtung Gensingen kommend in Fahrtrichtung B48/Bretzenheim. Am Kreisverkehr beabsichtigte der 56-jährige Pedelec-Fahrer die Radwegefurt zu überqueren und missachtete hierbei die Vorfahrt des von rechts kommenden PKW-Fahrers, der in den Kreisverkehr einfahren wollte. Der PKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pedelec-Fahrer stürzte hierbei zunächst auf die Motorhaube des PKW und anschließend zu Boden. Durch den Sturz zog er sich Verletzungen am rechten Bein und am Kopf zu. Er trug während des Unfalls keinen Schutzhelm und wurde durch den ebenfalls vor Ort befindlichen Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zwecks weiterer medizinischer Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der PKW-Fahrer wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.