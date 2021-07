Trunkenheitsfahrt

Nackenheim, Im Brühl – Am Mittwochabend, 28.07.21, gegen 23:00 Uhr, nahmen die Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einer 48-jährigen Pkw-Fahrerin aus Nackenheim Alkoholgeruch wahr. Der Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille. Bei der Fahrerin wurde deshalb eine Blutprobe angeordnet und ihr Führerschein sichergestellt. Weiterhin behielten die Beamten den Fahrzeugschlüssel präventiv ein. Etwa zwei Stunden später fiel den Beamten dieses Fahrzeug erneut in Nackenheim auf. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass die 48-Jährige nun mit dem Zweitschlüssel am Steuer saß – natürlich immer noch alkoholisiert. Neben einer weiteren Strafanzeige wegen Trunkenheit am Steuer kommt jetzt noch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis hinzu.

Trunkenheitsfahrt – Bingen-Bingerbrück

29.07.2021, 02:40 Uhr – Im Rahmen einer Kontrolle wurde bei einem 22 jährigen Fahrzeugführer deutlicher Atemalkohol festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest wies einen Wert von 1,38 Promille aus. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Gänzlich im Ton vergriffen – Bingen, A 61

28.07.2021, 18:40 Uhr – Eine Funkstreifenwagenbesatzung befuhr die BAB 61 in Richtung Norden und schloss in Höhe AD Nahetal auf zwei Sattelzüge auf. Der hintere Sattelzug startete einen Überholvorgang; der auf dem rechten Fahrstreifen fahrende Sattelzug fuhr kurzzeitig in Schlangenlinien. Die Polizeibeamten konnten beobachten, wie der Fahrzeugführer dieses Sattelzuges ein Mobiltelefon mit beiden Händen auf Höhe des unteren Lenkradbereiches hielt und Tippbewegungen tätigte. Bei der anschließenden Kontrolle lachte der Fahrzeugführer die Beamten aus. Dieses lächerlich machende und verbal aggressive Verhalten zog sich über die gesamte Kontrolle, so dass der 44 jährige mehrmals auf sein Verhalten und seinen unangemessenen Ton angesprochen wurde. Der Verstoß wurde von ihm nicht zugegeben. Auf den Hinweis, dass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, verbunden mit einem Bußgeld, eingeleitet werde, entgegnete der Betroffene, dass niemand von ihm Geld erhalten werde. Zum Abschluss wünschte der Fahrer den Beamten einen schönen Unfalltod.

Polizei warnt vor falschen Handwerkern

Jugenheim in Rheinhessen – Am Mittwochnachmittag bot ein unbekannter Mann

einem 60-Jährigen aus Rheinhessen eine Renovierung seiner Hausfassade an, doch

dieser erkannte schnell die betrügerischen Absichten. Der Mann klingelte bei dem

Anwohner in der Straße „Im Laukenstein“ und bot ihm seine Dienste bei der

Renovierung seiner Hausfassade an. Eine Firmenzugehörigkeit war nicht zu

erkennen. Da dem älteren Mann das komisch vorkam, lehnte er das Angebot ab,

woraufhin der angebliche Handwerker sehr ungehalten und verbal aggressiv

reagierte. Schließlich entfernte er sich in einem silberfarbenen Pkw.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor allen Arten von Haustürgeschäften. Lassen Sie

sich zu keinem Kauf nötigen und seien Sie vorsichtig bei unschlagbaren Angeboten

von angeblichen Handwerkern. Diese verlangen später deutlich höhere Zahlungen

oder die Arbeiten werden nicht oder nur mangelhaft ausgeführt.