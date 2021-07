Speyer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit außergewöhnlichen Folgen kam es am Mittwoch 28.07.2021 um 14:10 Uhr auf der B 9. Zwei Männer im Alter von 48 und 68 Jahren waren mit ihren PKW auf der Bundesstraße von Speyer in Richtung Germersheim unterwegs, als der 48-Jährige mit seinem Dacia in Höhe der Anschlussstelle zur B39 den VW des 68-Jährigen rechts überholte. Beim Wechsel von der rechten auf die linke Fahrspur kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, woraufhin beide Männer anhielten.

Verärgert über den Unfall, lief der 48-Jährige aus Jockgrim zum Fahrzeug des 68-Jährigen und schlug diesem mehrfach ins Gesicht. Der Mann aus Neuhofen erlitt hierdurch Verletzungen und musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.300 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen! Personen, die den Verkehrsunfall kurz vor dem Baustellenbereich zwischen dem weißen Dacia und dem weißen VW-Golf beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.