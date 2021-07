Unfall oder Sturz? – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag

in der Innenstadt unterwegs waren und sich kurz vor 1 Uhr im Bereich

Richard-Wagner-Straße/Pirmasenser Straße aufgehalten haben. Hier soll es wenige

Minuten vor 1 Uhr zu einem Unfall gekommen sein, bei dem eine Fußgängerin

verletzt wurde.

Als die Streife noch auf dem Weg zum gemeldeten Unfallort war, erhielten die

Beamten die Information vom Rettungsdienst, dass die Verletzte bereits ins

Krankenhaus gebracht und der Unfallverursacher nicht mehr vor Ort angetroffen

wurde.

Die spätere Befragung der verletzten Frau hinterließ bei den Einsatzkräften mehr

Fragezeichen als Antworten. Demnach war die 29-Jährige – nach eigenen Angaben –

in Begleitung von fünf Männern, als sie zu Fuß die Straße überquerte und von

einem dunklen Pkw erfasst wurde. Dadurch sei sie zu Boden gestürzt.

Von ihren männlichen Begleitern konnte die Frau allerdings nur einige Vornamen

nennen. Am Unfallort waren sie nicht geblieben. Wohin sie gegangen sein könnten,

konnte die 29-Jährige nicht sagen. Ein Atemalkoholtest bescheinigte der

Verletzten einen Alkoholpegel von 1,11 Promille.

Ein unabhängiger Zeuge, den die Polizei ausfindig machen konnte, gab an, dass er

keinen Unfall gesehen habe. Er hatte lediglich beobachtet, wie ein Pkw an der

Ampel bei Rot anhielt und dann bei Grün nach links in die Pirmasenser Straße

abbog. Unterdessen hatte die Fußgängerin bei Grün an der Fußgängerampel die

Straße überquert.

Die Polizei bittet deshalb um weitere Zeugenhinweise, um die Abläufe genau

klären zu können. Auch der Fahrer des Pkw, der an der Ampel angehalten hat, kann

ein wichtiger Zeuge sein. Hinweise bitte unter Telefon 0631 / 369 – 2250 an die

Polizeiinspektion 2. |cri

Betrügerische Ladendiebe fliegen auf

Kaiserslautern (ots) – Besonders schlau sein wollte ein diebisches und

betrügerisches Pärchen am Mittwoch in der Innenstadt. Aber die 19-jährige Frau

und der 31-jährige Mann flogen auf. Beiden steht nun ein Strafverfahren ins

Haus.

Die 19-Jährige hatte sich kurz nach 18 Uhr an der Kasse eines Drogeriemarktes in

der Fackelstraße gemeldet und wollte für ihren Bekannten ein Pflegeprodukt

umtauschen. Bei der Umtauschaktion stellte sich jedoch heraus, dass das Produkt

kurz zuvor im gleichen Laden gestohlen worden war.

Ein Blick in die Videoüberwachung zeigte, dass der Dieb bei der Tat

aufgezeichnet wurde. Zu dem Mann, der auf den Aufnahmen zu sehen war, machte die

19-Jährige keine Angaben. Allerdings erhielt sie kurz darauf einen Anruf ihres

Bekannten, für den sie das Produkt umtauschen wollte. Und die weiteren

Ermittlungen ergaben, dass eben dieser Bekannte dem Täter auf der

Videoaufzeichnung doch sehr ähnlich sah.

Der 31-Jährige wurde wenig später im Stadtgebiet ausfindig gemacht. Er trug noch

dieselbe Kleidung wie bei der Tatausführung. Die weiteren Ermittlungen laufen…

|cri

Trio stellt Unfug in Geschäften an

Kaiserslautern (ots) – Schlechte Streiche haben sich drei Jugendliche am

Mittwochnachmittag in Geschäften am Fackelrondell erlaubt. Die Mitarbeiterin

eines Ladens verständigte gegen 17.30 Uhr die Polizei, weil das Trio im Shop

Durcheinander anrichtete und Verkaufsprodukte „ausprobierte“. Als das

Sicherheitspersonal die beiden Mädchen und den Jungen festhielt, weigerten sie

sich, ihre Personalien anzugeben.

Die ausgerückte Streife konnte schließlich alle Daten ermitteln und dem Trio die

Konsequenzen erläutern. Unter anderem hatten sie Stifte und ein Notizbuch aus

der Auslage genommen und das Buch mit den Stiften beschmiert, so dass keiner der

Artikel mehr weiterverkauft werden kann. Es geht deshalb um den Vorwurf der

Sachbeschädigung.

Wie sich herausstellte, waren die Jugendlichen zuvor auch schon in anderen

Geschäften unangenehm aufgefallen, weil sie beispielsweise Stecker aus den

Steckdosen zogen und anderen Unfug anstellten.

Alle drei wurden anschließend ihren Eltern oder älteren Geschwistern übergeben.

Für den Innenstadtbereich erhielt das Trio einen Platzverweis für die nächsten

24 Stunden. |cri

Pkw kollidiert mit E-Scooter

Kaiserslautern (ots) – Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem

E-Scooter kam es am Mittwochnachmittag in der Königstraße. Die

E-Scooter-Fahrerin zog sich dabei Verletzungen zu.

Bisherigen Ermittlungen zufolge kam es gegen 14 Uhr zu dem Unglück, als eine

Autofahrerin mit ihrem Pkw aus der Friedrich-Engels-Straße kam und in die

Königstraße abbiegen wollte. Dabei übersah die 62-jährige Frau am Steuer den von

links herannahenden Elektroroller, der in Richtung Hartmannstraße unterwegs war.

Durch die folgende Kollision stürzte die 23-jährige Rollerfahrerin auf die

Straße; sie verletzte sich dabei an der Schulter und zog sich auch Schürfwunden

zu. Die junge Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Pkw und

Roller wurden beschädigt. |cri

Jugendliches Diebes-Trio

Kaiserslautern (ots) – Zu dritt waren jugendliche Ladendiebe am Mittwoch in der

Innenstadt am Werk. In einem Drogeriemarkt am Fackelrondell wurde gegen halb 2

beobachtet, wie zwei der Jungen die Sicht auf ihren Kumpel verdeckten, während

dieser eine Flasche Parfüm aus dem Regal nahm und in seine Jackentasche steckte.

Als das Trio anschließend den Markt verlassen wollte, sprach ein Mitarbeiter die

Jungs an und hielt sie auf.

Die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen wurden nach Abschluss der obligatorischen

Maßnahmen an die Mutter des Jüngsten übergeben. Sie versprach, die Eltern der

anderen beiden Jungen zu informieren. Eine Strafanzeige und ein Hausverbot

dürfte allen dreien sicher sein. |cri

Frau geschlagen und bedrängt – Zeuge alarmiert Polizei

Kaiserslautern (ots) – Ein 22-Jähriger hat am Mittwochnachmittag im

Barbarossaring eine Frau bedrängt und geschlagen, so Zeugen. Sie wurden auf den

Vorfall aufmerksam, als die 19-Jährige laut um Hilfe rief. Ein Zeuge alarmierte

die Polizei. Kurz zuvor war es in der Wohnung des Mannes zum Streit zwischen den

Lebenspartnern gekommen. Als die Frau das Haus verließ, folgte ihr der

22-Jährige. Auf der Straße kam es dann zum körperlichen Angriff durch den Mann,

so der aktuelle Stand der Ermittlungen. Ihm wird vorgeworfen, die 19-Jährige

leicht verletzt zu haben. Als Zeugen dazwischen gingen, bedrohte sie der

22-Jährige verbal. Nach der Attacke flüchtete der alkoholisierte Mann. Er wurde

von einer Polizeistreife aufgegriffen. Zum Schutz vor häuslicher Gewalt wurde

gegen ihn ein vorläufiges Kontakt- und Annährungsverbot verfügt. Der 22-Jährige

blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Kaiserslautern (ots) – In der Alex-Müller-Straße löste ein angebranntes Essen am

Mittwoch den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Um 16 Uhr

schlug in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Rauchmelder Alarm.

Einsatzkräfte rückten aus. Die verschlossene Wohnungstür wurde von der Feuerwehr

geöffnet. Die Wohnungsinhaberin war nicht zu Hause. In der Küche konnte ein

angebranntes Essen auf dem Herd festgestellt werden. Ein Feuer war

glücklicherweise nicht ausgebrochen. Schließlich kam auch die verantwortliche

Wohnungsinhaberin vor Ort. Sie konnte von der Polizei ausfindig gemacht werden.

|erf

Fahrerflucht: Wer hat ein größeres Fahrzeug im Hilgardring bemerkt?

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich ein größeres Fahrzeug hat am Mittwoch im

Hilgardring einen parkenden Pkw gestreift. Die Polizei ermittelt wegen

Unfallflucht. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass der Fahrer eines

Lastwagens oder ähnlich hohen Fahrzeugs mit seinem Wagen einen schwarzen Mazda

beschädigte. Das Auto ist über die Fahrerseite hinweg beschädigt. Auf mindestens

4.500 Euro schätzen die Beamten den Schaden. Ohne sich darum zu kümmern fuhr der

Unfallverursacher weg. Die Polizei bittet bei ihren Ermittlungen und Mithilfe:

Wer hat den Unfall beobachtet? Wem ist zwischen 9 Uhr und 13 Uhr ein größeres

Fahrzeug im Hilgardring aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern

unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Taschendieb greift zu

Kaiserslautern (ots) – Eine 80-jährige Frau zeigte am Mittwoch bei der Polizei

einen Taschendiebstahl an. Beim Einkaufen wurde ihr die Geldbörse gestohlen. Die

80-Jährige hielt sich zwischen 12:45 und 13:15 Uhr in einem Supermarkt in der in

der Pariser Straße auf. Ihre Geldbörse steckte in ihrer Tasche, die im

Einkaufswagen lag. Unbemerkt angelten sich die Diebe das Portemonnaie der Frau.

Mit der Geldbörse erbeutete der Dieb einen dreistelligen Bargeld-Betrag,

EC-Karte und den Personalausweis der 80-Jährigen. Weil sie vor ihrem Einkauf

Geld abgehoben hatte und dabei wahrscheinlich ausgespäht wurde, gelang es den

Dieben 600 Euro vom Konto der Frau abzuheben. Die Polizei hat ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können oder

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Einbruch in Werkstatt

Kaiserslautern (ots) – In eine Werkstatt in der Berliner Straße sind in der

Nacht zu Mittwoch Diebe eingebrochen. Vermutlich haben sich die Täter über ein

gekipptes Fenster Zugang zu dem Gebäude verschafft. Sie brachen drei Türen auf

und einen Spind. Entwendet wurden ein Navigationsgerät und 300 Euro Bargeld. Die

Polizei ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um Hinweise. Zeugen, die

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Pferd absichtlich verletzt

Desloch (Landkreis Bad Kreuznach) (ots) – Mit einem vermutlich scharfen, spitzen

Gegenstand haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag ein Pferd verletzt. Das

Tier stand auf einer Koppel in der Nähe des Sportplatzes. Die Polizei ermittelt

wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz und sucht Zeugen, denen Personen

oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Insbesondere sind die Beamten an einem

schwarzen Kombi interessiert.

Am Dienstagmorgen entdeckte die Tierhalterin die verletzte Stute auf der Koppel.

Ihr wurde eine Stichverletzung zugefügt. Die Wunde wurde mittlerweile von einem

Tierarzt behandelt. Aufgrund der Art und Weise der Verletzung schließt die

Polizei einen sexuellen Hintergrund der Tat aktuell nicht aus. Die Beamten

sicherten Spuren und bitten um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem

sind in den vergangenen Tagen Personen oder Fahrzeuge im Bereich der

Pferdekoppel aufgefallen? In der Nähe wurde ein schwarzer Kombi mit Vechtaer

(VEC) Kennzeichen gesehen. Die Insassen könnten wichtige Zeugen sein. Hinweise

nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen.

|erf

Unfall: Motorradfahrer wird leicht verletzt

Kaiserslautern (ots) – An der Einmündung Barbarossastraße / Friedrichstraße ist

es am späten Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und

einem Motorradfahrer gekommen. Beide Fahrzeugführer begegneten sich in der

Barbarossastraße. Die 44-Jährige fuhr stadteinwärts. Als sie im

Einmündungsbereich wenden wollte kam es zum Zusammenstoß. Die Frau hatte nicht

auf den stadtauswärts fahrenden Fahrer des Leichtkraftrades geachtet. Der

16-Jährige stürzte. Er wurde leicht verletzt. An seinem Motorrad entstand

vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw war weniger beschädigt. Die

Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Mann geschlagen – Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots) – Weil ein 58-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen Gäste

eines Lokals in der Mannheimer Straße darum bittet, leiser zu sein, ist er von

einem Unbekannten geschlagen worden.

Der später leicht Verletzte sprach die Gruppe kurz vor 4:30 Uhr auf der Straße

an. Er bat sie darum, sich leiser zu verhalten. Daraufhin trat ein Unbekannter

auf ihn zu und schlug dem 58-Jährigen ins Gesicht. Von dem Angreifer ist

bekannt, dass er etwa 25 bis 30 Jahre alt sein könnte. Der Mann ist circa 1,75

Meter groß und hat kurze, dunkle Haare. Diese hatte er augenscheinlich mit Gel

nach oben frisiert. Der Unbekannte war weiß bekleidet. Die Fahndung nach dem

Verdächtigen verlief erfolglos, weshalb die Polizei nun um Hinweise bittet. Wem

ist der Mann aufgefallen oder bekannt? Wer kann Hinweise zu der Personengruppe

geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Fußgänger zu Fall gebracht

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am Mittwoch in der

Richard-Wagner-Straße einen Fußgänger zu Fall gebracht. Der Mann verletzte sich

und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der 22-jährige Autofahrer mit seinem

Transporter auf einem Parkplatz neben der Fahrbahn rangiert. Beim

Rückwärtsfahren streifte er den Fußgänger – dieser stürzte und zog sich

Verletzungen zu.

Weil der 72-Jährige über so starke Schmerzen klagte, dass er nicht mehr

aufstehen konnte, wurden Rettungsdienst und Notarzt verständigt. Sie versorgten

den Mann zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend ins Klinikum. |cri

Parkmanöver geht ziemlich schief

Kaiserslautern (ots) – Ziemlich schiefgelaufen ist ein Parkmanöver am Mittwoch

in einem Parkhaus in der Fruchthallstraße. Gegen 14 Uhr verwechselte eine

Autofahrerin beim Einparken auf dem obersten Parkdeck das Brems- mit dem

Gaspedal. Die Folge: Der Pkw machte einen ruckartigen Satz nach vorne und

prallte gegen die Wand des Parkhauses.

Daraus wiederum resultierten Schäden am Fahrzeug, an der Wand und an einem

Geländer, das sich vor der Wand befindet. Außerdem wurden durch den Aufprall die

Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite ausgelöst. Fazit: Der Wagen war nicht

mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das einzig Positive: Verletzt

wurde niemand. |cri

Wer hat den Toyota gerammt?

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am

Mittwoch im Bereich Johanniskreuz einen Unfall beobachtet haben. Hier wurde ein

geparkter Toyota vermutlich von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt.

Der Halter des betroffenen Fahrzeugs meldete am späten Mittwochnachmittag, dass

er gerade zu seinem Auto zurückgekehrt sei und einen Schaden am vorderen

Kotflügel auf der Beifahrerseite entdeckt habe. Der Wagen habe über mehrere

Stunden auf einem Parkplatz vor einem Café gestanden.

Vom Verursacher des Schadens war weit und breit nichts mehr zu sehen. Es fehlt

derzeit jede Spur. Die Polizei ist deshalb für jeden Hinweis unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 dankbar. |cri

Transporter brennt aus

Kaiserslautern (ots) – Völlig ausgebrannt ist ein Transporter am Mittwochabend

im Bereich Königsau. Gegen halb 8 wurde der Fahrzeugbrand bei der Polizei

gemeldet. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Der Transporter wurde aber

komplett zerstört. Verletzt wurde zum Glück niemand. Ersten Einschätzungen

zufolge dürfte der Brand durch einen technischen Defekt entstanden sein. Es gab

keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. |cri

Unter Drogen gefahren – und Drogen in der Tasche

Kaiserslautern (ots) – Gleich zwei Anzeigen hat sich ein junger Mann aus dem

Stadtgebiet in der Nacht zu Donnerstag eingehandelt – eine wegen Fahrens unter

Drogeneinfluss und eine zweite wegen Drogenbesitzes.

Der 21-Jährige war gegen 0.20 Uhr auf dem Einsiedlerhof mit einem E-Scooter

aufgefallen und wurde einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die

Polizeibeamten bei dem Rollerfahrer drogentypische Auffälligkeiten fest.

Der junge Mann wurde zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ein Schnelltest den

Verdacht bestätigte: Er hatte Rauschmittel „intus“. Daraufhin wurde sein

Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe veranlasst, um die genauen

Wirkstoffe und die Konzentration im Blut zu bestimmen.

Unfallflucht in der Hasenstraße

Kaiserslautern (ots) – Ein Unfall mit Fahrerflucht ist am Mittwoch aus der

Hasenstraße gemeldet worden. Die Polizei sucht Zeugen!

Zwischen 16 und 20 Uhr wurde ein Opel, der in Höhe des Hauses Nummer 29 geparkt

war, am vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite beschädigt. Den Spuren nach zu

urteilen, ist vermutlich ein anderes Fahrzeug gegen den Opel gestoßen. Der

verantwortliche Fahrer machte sich aber aus dem Staub. Von ihm fehlt bislang

jede Spur.

Hinweise auf das Verursacherfahrzeug und/oder den Fahrer nimmt die

Polizeiinspektion 2 jederzeit unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250

entgegen. |cri

in einer Jackentasche des 21-Jährigen noch ein Päckchen zum Vorschein, bei

dessen Inhalt es sich um Betäubungsmittel handeln dürfte. Die Substanz wurde

ebenfalls sichergestellt. |cri

