Kreis Bergstraße

Viernheim: Motorradfahrer 64 km/h zu schnell

Viernheim (ots) – Einen 35 Jahre alten Motorradfahrer stoppten zivile

Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwochmittag (28.07.) auf

der A 659.

Einen Streckenabschnitt, auf dem maximal 100 km/h zulässig sind, passierte der

35-Jährige zuvor mit 164 Stundenkilometern. Den Biker erwarten nun 440 Euro

Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.

Darmstadt

Darmstadt – Straßenbahn kollidiert mit Fahrradfahrerin

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag (29.07.) kam es gegen 06:20 Uhr auf dem Platz

der Deutschen Einheit in Darmstadt zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin

und einer Straßenbahn der Linie 3.

Nach ersten Ermittlungen wollte die 23-jährige Darmstädterin mit ihrem Fahrrad

die Straßenbahnschienen überqueren und übersah dabei eine anfahrende

Straßenbahn, die Richtung Goebelstraße einbog. Die Straßenbahn kollidierte trotz

Vollbremsung mit der Radfahrerin, sodass diese stürzte.

Die Radfahrerin wurde anschließend schwer-, aber nicht lebensgefährlich verletzt

in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme fuhren

mehrere Linien der Straßenbahn nur eingeschränkt.

Darmstadt: Rote Vespa gestohlen / Wer kann Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges geben?

Darmstadt (ots) – Auf eine weinrote Vespa vom Herstelle Piaggio hatten es Diebe

in der Nacht zum Mittwoch (27.-28.7.) abgesehen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls

stand das Fahrzeug im Granatweg. Hinweise zu den Tätern nimmt das Kommissariat

43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Erst ausgespäht, dann gestohlen / Diebe im Handyladen / Täter flüchten mit Beute

Darmstadt (ots) – Zwei circa 20 Jahre alte und 1,70 bis 1,80 Meter große Männer

von kräftiger Statur und kurzen schwarzen Haaren haben am Mittwoch (28.7.) ihr

Unwesen in einem Computerfachgeschäft am Ludwigsplatz getrieben. Nachdem das Duo

offenbar das Treiben in dem Geschäft beobachtet hatte, betraten die Unbekannten

gegen 10.30 Uhr den Verkaufsraum, durchtrennten die Sicherheitskabel eines

iPhones und das zweier Apple Watch Uhren und traten damit die Flucht in Richtung

Schulstraße an. Dort verlor sich ihre Spur. Beide Täter waren mit T-Shirts

bekleidet über die sie braune Westen trugen. Einer der beiden hatte kurz

rasierte Haare. Der Wert der Beute dürfte ersten Erkenntnissen zufolge bei rund

2200 Euro liegen. Das Kommissariat 21/22 ist mit dem besonders schweren Falls

des Diebstahls betraut und nimmt unter Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg: Die Polizei-News

Roßdorf: Schneller Fahndungserfolg nach mehreren Bränden / Polizei nimmt 42-jährige Tatverdächtige fest

Roßdorf (ots) – Nach mehreren kleineren Bränden, die sich am Mittwochabend

(28.7.) in der Ried- und Schulgasse zugetragen haben, konnte die Polizei einen

schnellen Fahndungserfolg verzeichnen.

Weil im dortigen Bereich unter anderem eine Hecke und ein Gartenzaun brannte,

alarmierten Anwohner gegen 20 Uhr die Feuerwehr und Polizei. Laut Zeugen soll

sich dort zuvor eine Frau verdächtig verhalten haben. Daraufhin begaben sich

mehrere Streifen zum Einsatzort und konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen die

beschriebene Frau antreffen. Als die Ordnungshüter bei der Durchsuchung mehrere

Feuerzeuge feststellten, erhärtete sich der Tatverdacht gegen die 42-Jährige.

Sie musste im Anschluss die Streife auf die Polizeistation nach Ober-Ramstadt

begleiten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern weiterhin an. Die

Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen und ein Ausbreiten verhindern.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Münster-Altheim: Unbekannter berührt 15-Jährige unsittlich / Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Münster-Altheim (ots) – Ein 15 Jahre altes Mädchen wurde am Dienstagabend

(27.7.) bei einer Fußgängerampel an der Bundesstraße 26 von einem bislang

Unbekannten unsittlich berührt. In diesem Zusammenhang ermittelt die

Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Unbekannte die 15-Jährige bereits am

gleichen Tag im Skatepark in der Friedrich-Ebert-Straße angesprochen haben. Als

das Mädchen mit ihrem Fahrrad gegen 22 Uhr in Richtung Altheim fuhr, folgte ihr

der junge Mann. An der dortigen Fußgängerampel hielt der Unbekannte mit seinem

schwarzen Velo neben dem Mädchen an und berührte sie unter anderem unsittlich am

Oberschenkel. Er ließ von ihr ab, als sich das Mädchen zur Wehr setzte und mit

ihrem Rad weiterfuhr. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige und bog in eine

Seitenstraße in Altheim ab.

Der Flüchtige soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß

gewesen sein. Sein Erscheinungsbild wurde als südländisch beschrieben. Er hatte

einen dunkelbraunen Vollbart und braune kurze Haare. Neben einer schwarzen

Kapuzensweatjacke, trug er eine schwarze Jeans.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K10) sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen,

die das Treiben des jungen Mannes, bereits im Skatepark, beobachtet haben und

Hinweise zu seinem Aufenthalt geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler

sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Unfall mit Straßenbahn

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (28.07.) kam es gegen 20:50 Uhr in der Holzstraße

(Cityring) in Höhe der Schustergasse zu einem Unfall zwischen einem Pkw und

einer Straßenbahn. Nach ersten Ermittlung fuhr ein 19-jähriger Darmstädter mit

seinem Pkw auf dem Cityring und wollte am Unfallort kurzzeitig auf dem

Gleiskörper anhalten und übersah hierbei die parallel fahrende Straßenbahn. Der

36-jährige Straßenbahnfahrer aus Darmstadt konnte eine Kollision trotz

Vollbremsung nicht mehr verhindern. Die beiden Fahrzeuge verkeilten sich und die

Straßenbahn entgleiste leicht. Sie konnte nur mit Hilfe der Darmstädter

Feuerwehr wieder in die Gleise gehoben werden. Der Pkw musste abgeschleppt

werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden vorläufig auf ca. 11.000EUR.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Während der Bergungsarbeiten war eine

Spur des Cityrings sowie der dortige Gehweg gesperrt.

Groß-Gerau: Die Polizei-News

Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Holz aus Waldgrundstück entwendet – Zeugen gesucht!

Neckarbischofsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach einem Sturmgeschehen

stürzten in einem Privatwald im Gewann Neuwiesenrain zwei 100 Jahre alte Eichen

um und blockierten einen Waldweg zwischen Neckarbischofsheim und Helmhof. Noch

bevor die beiden Bäume durch einen Holzrückebetrieb fachmännisch geerntet werden

konnten, wurden die Stämme durch unbekannte Täter mehrfach durchsägt und

abtransportiert. Der Wert des gestohlenen Holzes beträgt ca. 2.500 Euro. Die

Bearbeitung der beiden Bäume mittels Motorsäge und Keil erfordert

Fachkenntnisse, geeignetes Werkzeug und zum Abtransport ein geländegängiges

Fahrzeug. Der Weg wird häufig von Spaziergängern, Hundehaltern und Radfahrern

genutzt, weshalb sich der ermittelnde Polizeiposten Waibstadt Hinweise erhofft.

Zeugen, die in der Zeit von 17.07. und 20.07.2021 verdächtiges beobachteten

haben, werden gebeten, sich unter 07263 5807 bei den Beamten zu melden.

Kelsterbach: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Kelsterbach (ots)

Einen 37 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Kelsterbach in der Nacht zum Donnerstag (29.07.), gegen 1.15 Uhr, „Am Südpark“.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter anschließend, dass der 37-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Rüsselsheim: Sattelzugmaschine gestohlen (MTK-WS 200)/Wer hat etwas bemerkt?

Eine auf einem Parkplatz in der Mainzer Straße abgestellte weiße Sattelzugmaschine der Marke Mercedes Actros im Wert von rund 10.000 Euro, entwendeten Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (29.07.) auf bislang nicht bekannte Weise. An dem Lastwagen ist das Kennzeichen MTK-WS 200 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Mercedes Actros geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Alleinunfall mit schwerverletztem Radfahrer – Rettungshubschrauber im Einsatz

Gem. Trebur-Astheim (ots)

Am Mittwochabend, 28.07.2021 gegen 19:00 Uhr, kam es auf dem Radweg entlang des Damms zwischen Trebur-Astheim und Ginsheim-Gustavsburg zu einem folgenschweren Unfall.

Ein 53-jähriger Fahrradfahrer aus Erfelden befuhr den dortigen Radweg mit seinem Rennrad, als ein Hermelin den Radweg kreuzte, sich im Vorderreifen verfing und den Radfahrer so zu Fall brachte. Dabei zog sich der Radfahrer schwerste Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Radfahrer trug keinen Fahrradhelm.

Der Unfall konnte durch Zeugen beobachtet werden.

Odenwaldkreis

Reichelsheim: Sachbeschädigung

In der Nacht von Montag auf Dienstag (26./27.7) verschafften sich bisher unbekannte Personen Zutritt zum Sportplatz „An der Ruh“, indem sie das verschlossene Gittertor beschädigten. Auf dem Sportplatz selbst wurde ein Mast und eine Holzbank zerstört sowie Teile der Kunstrasenfläche herausgerissen. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hofft Zeugen zu finden, die Hinweise zu den Tätern geben können. Alle Beobachtungen werden vom Polizeiposten Reichelsheim entgegengenommen. Telefonisch ist die Schutzfrau vor Ort unter der Rufnummer 06164 / 75695-40 zu erreichen.

Michelstadt: Verursacher nach Unfall geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots)

Am Mittwoch (28.07.) gegen 07:30 Uhr stellte ein 56-Jähriger aus dem Landkreis Offenbach seinen Pkw in einer Parkbucht in der Frankfurter Str. in Michelstadt ordnungsgemäß ab.

Als er gegen 17:15 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er mehrere Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest. Die hintere linke Fahrzeugtür sowie das Heck des Fahrzeugs wurden offensichtlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise auf einen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Nummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.