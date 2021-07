PKW überschlägt sich in Rapsfeld – Fahrer schwer verletzt

Nentershausen (ots)

Am Donnerstag (29.07.) kam ein 38-jährige Fahrer aus Dens mit seinem Ford Focus auf der K53 zwischen Solz und Dens nach links von der Fahrbahn ab. Im Anschluss durchquehrte das Fahrzeug ein angrenzendes Rapsfeld und überschlug sich. Hierbei wurde der 38-jährige Fahrzeugführer, der entgegen erster Mitteilung alleine im Fahrzeug war, schwer verletzt und zur ärztlichen Versorgung in das Kreiskrankenhaus nach Rotenburg verbracht. Während der Bergungsarbeiten war die K53 für ca 30 Minuten voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Derzeit muss von nicht angepasster Geschwindigkeit als Ursache ausgegangen werden.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld – Am späten Mittwochabend (28.07.), gegen 23:50 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus Großsröhrsdorf die B 324 von Bad Hersfeld in Richtung Neuenstein. In einer Rechtskurve vor dem Abzweig Heenes kam ihm ein Lkw entgegen, der zu weit links fuhr, so dass es zur seitlichen Berührung der Außenspiegel kam. Dabei wurden an dem Lkw des 58-Jährigen der linke Außenspiegel sowie das linke Seitenteil beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt circa 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 066621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Beleuchtungsmast beschädigt

Feldatal – In der Zeit von Montag (19.07.) bis Dienstag (20.07.) wurde ein in Windhausen befindlicher Beleuchtungsmast beschädigt. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer kam vermutlich beim Abbiegen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte den dort stehenden Mast. Ohne sich um den entstanden Sachschaden in Höhe von etwa 1.800 Euro zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Auffahrunfall

Berfa – Am Dienstagnachmittag (27.07.), gegen 14:30 Uhr, befuhren eine 54-jährige Ford-Focus-Fahrerin sowie ein 22-jähriger VW-Lupo-Fahrer die Landesstraße 3157 von Berfa kommend in Richtung Alsfeld. In Höhe der Unfallstelle kam ihnen im dortigen Kurvenbereich ein heller Pkw entgegen. Der bisher unbekannte, entgegenkommende Fahrzeugführer schnitt die Kurve, sodass die 54-Jährige ihren Pkw bis zum Stillstand abbremsen musste. Der hinter ihr fahrende 22-Jährige bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Brand von Motorsäge

Schotten – Unbekannte zündeten am Sonntagabend (25.07.), gegen 22:40 Uhr, auf einem Schulgelände im Lindenweg eine weiß-orange Motorsäge der Marke „Dolmar“ an. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits erloschen. Woher die Säge stammt oder wem sie gehört, ist bis dato noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf circa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher oder die Herkunft der Motorsäge geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Zigaretten gestohlen

Alsfeld – Zwei unbekannte Männer stahlen am Mittwochnachmittag (28.07.), gegen 15:30 Uhr, mehrere Packungen Zigaretten aus einem Lebensmittelgeschäft in der Straße „An der Au“. Während einer der Unbekannten die Kassiererin in ein Gespräch verwickelte, nahm der andere Mann zunächst unbemerkt diverse Zigarettenpackungen im Wert von mehreren hundert Euro aus der Auslage und verpackte diese in einem mitgeführten Rucksack. Ein aufmerksamer Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl schließlich und verfolgte einen der Männer bis zu einem angrenzenden Maisfeld.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich circa 30 Jahre alt etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß sehr kurze, schwarze Haare dichter Bart

Täter 2: männlich etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß kurzes, dunkelgraues Haar dünne Statur trug eine dunkle Jeans, dunkelgelbe Übergangsjacke ohne Kapuze

und eine weiße Gucci-Cap führte einen schwarzen Rucksack und eine helle Brusttasche mit

sich



Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörsen-Diebstahl in Einkaufsmarkt

Künzell – Eine 81-jährige Frau aus Fulda wurde am Mittwoch (28.07.), gegen 9.30 Uhr, in einem Einkaufsladen im Landweg in Pilgerzell von einem Mann in ein Gespräch verwickelt. Der Unbekannte bat um Hilfe bei der Suche nach einem bestimmten Produkt und lenkte die 81-Jährige so aller Voraussicht nach ab. Als die Geschädigte kurz darauf an der Kasse bezahlen wollte, merkte sie, dass ihre Handtasche, die in ihrem Einkaufswagen stand, offen war und die darin verstaute schwarze Ledergeldbörse mit rund 60 Euro Bargeld fehlte.

Die Geschädigte beschreibt den Täter, der sie angesprochen hat, wie folgt: männlich, circa 30 Jahre, zwischen 165 bis 175 Zentimeter groß, schlanke Gestalt, kurzes und vermutlich graumeliertes, gefärbtes Haar, gepflegtes äußeres Erscheinungsbild. Der Unbekannte sprach Deutsch mit ausländischem Akzent und trug ein helles kurzärmeliges Hemd.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbrüche – Tipps der Polizei

Rotenburg – Unbekannte brachen am frühen Mittwochmorgen (28.07.) in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses im Steinweg ein. Durch Aufhebeln der Wohnungseingangstüren gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 1.100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Im Rahmen der aktuellen Sommerkampagne zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls will Ihre Polizei sensibilisieren:

Auch im Sommer bieten sich Einbrechern günstige Tatmöglichkeiten. Einbrüche können sich sowohl zur Tages- als auch Nachtzeit ereignen. Nicht selten kommt es während der mitunter langen Abwesenheiten von Bewohnerinnen und Bewohnern zu den Taten. Insbesondere im Zeitraum der Schulferien eröffnen sich den Langfingern mühelos Tatgelegenheiten, beispielsweise durch die Wahrnehmung von überfüllten Briefkästen, geschlossenen Rollläden, dauerhaft vor dem Haus geparkten Fahrzeugen und Abwesenheitsnachrichten auf dem Anrufbeantworter oder in den sozialen Netzwerken.

Ihre Polizei rät daher:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit!

kurzer Abwesenheit!

kurzer Abwesenheit! Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur

kurzzeitig verlassen!

Achten Sie darauf, Ihre Abwesenheit nicht offensichtlich nach außen für Unbekannte deutlich zu machen (optische Akzente am Wohnobjekt, Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter)

außen für Unbekannte deutlich zu machen (optische Akzente am

Wohnobjekt, Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem

Anrufbeantworter)

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck.

draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck.

Neben verstärkten Kontrollmaßnahmen setzt das Polizeipräsidium Osthessen auch auf eine intensive Präventionsarbeit. Dabei bieten Expertinnen und Experten der Präventionsabteilung der Polizei Osthessen interessierten Privat- und Geschäftspersonen kostenlose Beratungen an und informieren über geeignete Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Einbrüchen. Hierbei suchen sie auch die entsprechenden Örtlichkeiten persönlich auf, analysieren Schwachstellen und geben Tipps, wie zum Beispiel Fenster oder Türen noch besser gesichert werden können. Bereits einfache technische Maßnahmen können dazu führen, dass Einbrechern die Tatausführungen erschwert wird und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie von der weiteren Tatausführung ablassen.

Am 17. August informieren unsere Beraterinnen und Berater ganztägig an der Stadtwache in Fulda zum Thema Einbruchsschutz. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind hierzu herzlich eingeladen. Über weitere Beratungstermine und -veranstaltung informieren wir frühzeitig, unter anderem auf unseren Social Media-Kanälen (Twitter: @Polizei_OH, Instagram: polizei_oh, Facebook:@polizeiOsthessen).

Die Ansprechpartner unserer kriminalpolizeilichen Beratungsstellen

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

stehen Ihnen auch gerne telefonisch jederzeit für Fragen zum Thema Einbruchsschutz zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten sie auch online unter www.polizei.hessen.de/prävention und www.polizei-beratung.de nützliche Informationen zum Thema.