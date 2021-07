Täter nach Raub mit Messer festgenommen, Limburg, Schießgraben, Mittwoch, 28.07.2021, 11:40 Uhr

(wie)Am Mittwochmittag wurden zwei Jugendliche in der Limburger Innenstadt beraubt. Zwei 16-Jährige waren in der Limburger Altstadt unterwegs, als sie plötzlich von zwei jungen Männern mit Messern am Hals bedroht und zur Herausgabe von Handys und Bargeld aufgefordert wurden. Die Jugendlichen zeigten den Tätern ihre Portemonnaies, aus denen die Männer eine geringe Menge Bargeld entnahmen. Daraufhin flohen die beiden Täter. Die herbeigerufene Polizei wurde von einem Zeugen auf zwei flüchtende Männer angesprochen, er konnte die Männer und deren Fluchtrichtung detailliert beschreiben. Aufgrund der Beschreibung kam der Verdacht schnell auf zwei polizeibekannte Männer. Sie deckte sich mit der Beschreibung der Täter von den beiden beraubten Jugendlichen. Mehrere Streifen wurden in die Fahndung eingebunden. Ein 20-Jähriger konnte kurz darauf festgenommen werden. Ein 18-Jähriger ist weiter flüchtig und konnte bisher noch nicht gefasst werden. An seiner Wohnanschrift wurden aber die mutmaßlichen Tatwaffen und ein Päckchen Betäubungsmittel sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Gedenkstätte,

Hadamar, Mönchberg, Montag, 26.07.2021, 16:30 Uhr bis Dienstag, 27.07.2021, 08:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten unbekannte Täter in die Gedenkstätte in Hadamar einzubrechen. Am Dienstagmorgen fiel dem Haustechniker der Gedenkstätte auf, dass eine Notausgangstür nicht zu öffnen war. Bei der Nachschau entdeckte der Mann Hebelspuren an der Tür und informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei begab sich zum Tatort, nahm den Sachverhalt auf und sicherte Spuren. Offensichtlich war es den Tätern nicht gelungen in das Innere der Gedenkstätte zu gelangen, es wurde nichts entwendet. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von ca. 750 EUR.

Motorradfahrer bei Unfall mit LKW verletzt, Limburg-Eschhofen, Dietkircher Straße, Mittwoch, 28.07.2021, 14:57 Uhr

(wie)Am Mittwochnachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem LKW schwer verletzt. Ein 43-Jähriger wollte auf der Dietkircher Straße in Eschhofen mit seinem LKW einen stehenden Autotransporter überholen. Hierbei fuhr er auf die Gegenfahrbahn und übersah ein entgegenkommendes Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß, der 17-Jährige Motorradfahrer stürzte und wurde verletzt. Nach Erstversorgung durch einen Rettungsdienst wurde der Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme und Bergung musste die Dietkircher Straße für ca. eine Stunde gesperrt werden.

Betrunkener Radfahrer verletzt sich bei Sturz, Limburg, Elzer Straße, Mittwoch, 28.07.2021, 22:00 Uhr

(wie)Am Mittwochabend wurde ein betrunkener Fahrradfahrer bei einem Sturz in Limburg verletzt. Ein 62-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad die Elzer Straße von Limburg in Richtung Elz. Höchstwahrschein verlor er aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte zu Boden. Dabei stieß der Mann mit dem Kopf gegen den Bürgersteig und erlitt eine stark blutende Wunde. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde auch eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt. Die Kopfverletzung war zum Glück nicht so gravierend wie zuerst gedacht, daher konnte der Mann das Krankenhaus wieder verlassen.

Unfallflucht in Wolfenhausen – Zeugen gesucht, Weilmünster-Wolfenhausen, Grabenstraße, Sonntag, 25.07.2021,17:00 Uhr

(wie)Am Sonntagnachmittag wurde ein Auto bei einem Unfall in Wolfenhausen beschädigt, der Verursacher floh von der Unfallstelle. Eine 20-Jährige stellte ihren Opel Corsa in der Grabenstraße ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie hinten links Beschädigungen mit roten Farbanhaftungen fest. Eine Zeugin hatte einen schwarzen BMW mit einem langen, roten Anhänger bemerkt, der die Unfallstelle zur fraglichen Zeit passiert hatte. Der Sachschaden an dem Opel beläuft sich auf ca. 2.000 EUR. Die Polizei in Weilburg bittet nun unter der Rufnummer 06471/9386-0 um Hinweise, um die Unfallflucht aufklären zu können.