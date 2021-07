Mann mit Hund zerkratzt PKW – Hinweise erbeten!

Wiesbaden-Biebrich, Biebricher Allee, Freitag, 23.07.2021, 09:30 Uhr

(he)Am vergangenen Freitag zerkratzte ein bis dato unbekannter Täter in

Wiesbaden auf dem Parkplatz eines Discounters einen PKW und verursachte dadurch

einen Sachschaden von fast 2.000 Euro. Da eine Personenbeschreibung des

mutmaßlichen Täters vorliegt, bittet die Polizei nun um Hinweise auf die Person.

Am Morgen des 23.07.2021 kam es gegen 09:30 Uhr auf dem Parkplatz des

Discounters zu einem verbalen Streit zwischen dem PKW-Fahrer und dem

mutmaßlichen, späteren Täter. Streitpunkt war die Parkplatzwahl des

Tesla-Fahrers. Als dieser dann nur wenige Minuten in das Geschäft ging, musste

er bei seiner Rückkehr feststellen, dass sein PKW zerkratzt worden war.

Zeuginnen berichteten, dass sie die Tat beobachtet hätten uns es sich bei dem

Täter um den Mann gehandelt habe, mit dem es zuvor zu dem verbalen Streit

gekommen war. Beschreibung: 50 – 60 Jahre, 1,70 – 1,75 Meter groß, kurze,

graubraune Haare, beige Jacke, orangene Hose, blaue Umhängetasche, hatte einen

kniehohen, braunen Hund, vermutlich ein Mischling. Das 5. Polizeirevier hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2540 um

Hinweise zu diesem Mann.

Diebespaar auf frischer Tat festgenommen – Haftbefehl, Wiesbaden, Kirchgasse,

Dienstag, 27.07.2021, 11:55 Uhr

(he) Am vergangenen Dienstag nahmen Zivilkräfte der Polizei in einem Kaufhaus in

Wiesbaden ein Diebespaar fest, welches zuvor einer 79-jähigen Wiesbadenerin die

Geldbörse aus der Handtasche entwendet hatten. Gestern wurde nun ein Haftbefehl

erlassen und das Paar in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Am

Dienstagmorgen waren die 24-jährige Täterin und ihr 23-jähriger Begleiter in

Wiesbaden unterwegs und gerieten in das Visier von zivilen Einsatzkräften. Als

das Paar in ein Kaufhaus in der Kirchgasse ging folgten die Ermittler und

konnten nach kurzer Zeit beobachten, dass die Frau der Seniorin die Geldbörse

aus der Handtasche fischte. Anschließend wurde das Diebesgut an den Begleiter

übergeben und schnell der Tatort verlassen. Nun wurden die verdutzten Täter

festgenommen und das Portmonee bei einer Durchsuchung aufgefunden. Auf einer

Polizeidienststelle erfolgten eine Personalienfeststellung und weitere

polizeiliche Maßnahmen. Dabei stellte sich heraus, dass die zwei Personen

bulgarische Staatsbürger sind und keinen Wohnsitz in Deutschland haben. Darüber

hinaus waren die Personen schon in der Vergangenheit mit Eigentumsdelikten in

Deutschland polizeilich in Erscheinung getreten. Während der Vorführung vor

einem Haftrichter erließ dieser einen entsprechenden Haftbefehl.

Kleinbus von Hausmeisterservice aufgebrochen, Wiesbaden-Klarenthal,

Anne-Frank-Straße, Mittwoch, 28.07.2021, 15:00 Uhr – Donnerstag, 29.07.2021,

05:50 Uhr

(he)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter einen in

der Anne-Frank-Straße abgestellten Kleinbus auf und entwendeten daraus mehrere

Handwerksmaschinen. Heute gegen 05:50 Uhr stellte der Fahrzeugverantwortliche

fest, dass an dem weißen Peugeot Boxer ein Seitenfenster aufgehebelt wurde und

von der Ladefläche eine Steintrennscheibe von Husqvarna, ein grüner Koffer samt

Akkuschrauber von Dewalt, ein Koffer mit einem Trennschleifer sowie ein Bosch

Schlagbohrhammer entwendet worden waren. Täterhinweise liegen nicht vor. Es

entstand ein Gesamtschaden von knapp 3.000 Euro. Das 5. Polizeirevier hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Einbrecher scheitern und flüchten,

Wiesbaden, Hertha-Genzmer-Straße, Mittwoch, 28.07.2021, 22:10 Uhr – 22:25 Uhr

(he)Gestern Abend versuchten Einbrecher in der Hertha-Genzmer-Straße in

Wiesbaden in eine Wohnung einzubrechen, scheiterten jedoch an der Terrassentür

und machten durch den verursachten Lärm die Nachbarn auf sich aufmerksam.

Zwischen 22:10 Uhr und 22:25 Uhr näherten sich die Täter mutmaßlich von der

Rückseite des Mehrfamilienhauses der angegangenen Erdgeschosswohnung und

versuchten eine Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Diese hielt dem Versuch stand,

die Gewaltanwendung verursachte jedoch einen entsprechenden Lärm und Nachbarn

wurden auf die Täter aufmerksam. Diese hatten augenscheinlich gerade ihr

Vorhaben aufgegeben und flüchteten über eine Grundstücksmauer in unbekannte

Richtung. Beide Täter seien circa 16 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, von

normaler Statur und hätten ein asiatisches Aussehen. Ein Täter habe

schulterlange, schwarze Haare, eine weiße Umhängetasche, ein weißes T-Shirt

sowie eine dunkle, lange Hose getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise

zu den Tätern.

Präventionsveranstaltung „Einbruch in Gartenhütte“ – Premiere voller Erfolg! Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Kleingartenanlage „Unter den Nussbäumen e.V.“ Montag, 26.07.2021, 17:00 Uhr – 19:30 Uhr

Wiesbaden (ots) – Am vergangenen Montag fand in Wiesbaden eine

Präventionsveranstaltung, speziell auf die Bedürfnisse von

Kleingartenbesitzerinnen und -besitzern zugeschnitten, statt. Die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich begeistert und wünschten sich

unmittelbar nach der Veranstaltung eine Ausweitung dieses Angebotes.

Auf Initiative des 3. Polizeireviers Wiesbaden wurden die Vorstände der im

Revierbereich beheimateten Kleingartenvereine kontaktiert und das Angebot

unterbreitet, mit einer kleinen Abordnung je Verein die Präventionsveranstaltung

zu besuchen. Wie sichere ich mein Gartenhaus wirksam? Wie arbeitet die Polizei

im Falle eines Einbruchs? Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den

Ermittlern? Wie verhindere ich wichtiges Spurenmaterial zu vernichten? Wie

dreist gehen die Täter in vielen Fällen vor? Darf ich eine Wildtierkamera

nutzen? Dies waren nur einige der Fragestellungen, welche in der Gartenanlage

„Unter den Nussbäumen e. V.“ thematisiert wurden.

Bei gutem Wetter konnte die Veranstaltung im Freien stattfinden. Nach

einleitenden Worten der Vereinsvorsitzenden Frau Vooss und dem „Schutzmann vor

Ort“ des 3. Polizeireviers, Herrn Polizeihauptkommissar Uwe Nägel startete der

fachliche Teil. Frau Polizeioberkommissarin Andrea Gleinert, Mitarbeiterin der

Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers, berichtete aus der polizeilichen

Praxis. Hierbei ging sie unter anderem auf die Vorgehensweise der Täter und die

Ermittlungsarbeit der Polizei ein. Anhand praktischer Beispiele wurde die

Wichtigkeit einer guten Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen, Bürgern und Polizei

erläutert und die 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer entsprechend sensibilisiert.

Im Anschluss trug Kriminalhauptkommissar Frank Anders von der

Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle seinen Fachvortrag zum Thema

Einbruchsschutz sehr bildhaft vor. Dass er den Nerv der Teilnehmerinnen und

Teilnehmer getroffen hatte zeigte die Vielzahl von Fragen, welche er im

Anschluss individuell beantwortete.

Um 19.30 Uhr beendete Polizeihauptkommissar Nägel die Veranstaltung, nicht ohne

den Gartenfreunden Tipps zu geben, wie sie sich bei einem Aufeinandertreffen mit

einem Täter bestenfalls verhalten sollten.

Durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die am Ende der Veranstaltung nicht

mit Applaus sparten, wurde der Wunsch nach weiteren Veranstaltungen geäußert.

Allein im Bereich der Landeshauptstadt Wiesbaden gibt es 46 Kleingartenvereine

mit 3631 Mitgliedern. Grund genug, zukünftig auch in anderen Gartenkolonien

diese Veranstaltungsreihe anzubieten.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Brandserie in Rüdesheim mit hohem Sachschaden,

Rüdesheim, Geisenheimer Straße / Europastraße, Donnerstag, 29.07.2021, 03:15 Uhr

bis 05:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag kam es in Rüdesheim zu insgesamt vier Bränden,

welche einen Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich verursachten und bei

denen die Polizei aktuell von Brandstiftung ausgeht. Bei den Brandorten handelt

es sich nach aktuellem Kenntnisstand um gewerbliche Objekte wie ein

Bekleidungsgeschäft, einen Einkaufsmarkt, einen Getränkemarkt und ein weiteres

Gebäude, welche rund um die Geisenheimer Straße und die Europastraße gelegen

sind. Gegen 03:15 Uhr wurde die Polizei zunächst über den Brand des

Bekleidungsgeschäftes informiert. Beim Eintreffen der Streife brannte bereits

die Außenfassade des Ladens und musste durch die herbeigeeilte Feuerwehr

gelöscht werden. Während der Löscharbeiten wurden in unmittelbarer Nähe weitere

Brände festgestellt, bei denen jeweils Container und Mülltonnen brannten. Die

Brände wurden allesamt im Laufe der Nacht durch die Feuerwehr gelöscht. Durch

die Polizei konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Kriminalpolizei

aus Wiesbaden hat die Ermittlungen hinsichtlich einer vorsätzlichen

Brandstiftung aufgenommen und erbittet Hinweise über die Telefonnummer (0611)

345-3333.

Streit führt zu Körperverletzungen, Oestrich-Winkel, Mittelheim,

Rieslingstraße, Mittwoch, 28.07.2021, 20:00 Uhr

(fh)Am Mittwochabend eskalierte ein Streit in der Rieslingstraße in Mittelheim

zwischen zwei Gruppen und mündete in einer handfesten Auseinandersetzung. Gegen

20:00 Uhr beobachtete eine Gruppe Erwachsener, wie eine Schar Heranwachsender

eine Sitzbank davontrug. Man habe die jungen Leute daraufhin angesprochen,

welche die Bank umgehend zurückstellten. Ungeachtet dessen kam es zu einem

Streitgespräch zwischen einem 40-Jährigen Rheingauer der einen und zwei

17-Jährigen der anderen Gruppe, welches zu einer gegenseitigen verbalen

Entgleisung und einem Handgemenge führte. Dabei habe der 40-Jährige einen der

Heranwachsenden geschlagen und sei seinerseits von den Beiden geschubst und

geschlagen worden. Der 40 Jahre alte Rheingauer kam zu Fall und trug dabei eine

Fraktur an der Hand davon, woraufhin er zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht wurde. Die herbeigerufene Polizei konnte alle Beteiligten

antreffen und entsprechende Strafverfahren einleiten.