Frankfurt-Bahnhofsviertel: 42-Jähriger wirft mit Flaschen um sich

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 42 Jahre alter Mann randalierte in der Nacht von

Mittwoch auf Donnerstag (29. Juli 2021) im Bahnhofsviertel. Die Polizei nahm den

Störenfried kurzum fest.

Ein Anrufer hatte den Randalierer der Polizei gemeldet. Im Kreuzungsbereich der

Elbestraße/Münchener Straße warf dieser beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen

mit Flaschen um sich und pöbelte Passanten an. Die anwesenden Beamten begrüßte

er zudem mit den Worten „Kurwa“ und „Fuck you“. Die Beamten nahmen den Mann

schließlich fest. Der offensichtlich stark alkoholisierte Mann versuchte noch,

sich mit Tritten gegen die Festnahme zu wehren. Darüber hinaus konnte eine ihm

aufgezogene Spuckschutzhaube, die schon nach kurzer Zeit mit Speichel durchnässt

war, Spuckattacken verhindern. Weder Passanten noch die eingesetzten Beamten

wurden verletzt. Es erfolgte die Einlieferung des 42-Jährigen ins

Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums, in dem er ausgenüchtert wurde.

Frankfurt-BAB 5: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Frankfurt (ots) – (em) Gestern Nachmittag (28. Juli 2021) kam es auf der

Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Kassel zu einem Verkehrsunfall. Im Zuge dessen

wurde mehrere Personen leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 29-jähriger VW-Fahrer, ein

34-jähriger Ford-Fahrer, ein 57-jähriger Volvo-Fahrer und ein 63-jähriger

Mercedes-Fahrer zwischen dem Nordwestkreuz Frankfurt und dem Bad Homburger Kreuz

die linke Fahrbahn der A5, in Fahrtrichtung Kassel. Verkehrsbedingt bremsten der

Golf-, Ford- sowie Volvo-Fahrer ab. Der 63-jährige Fahrer des Mercedes konnte

nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in den Volvo XC60 hinein. Durch die

Kollision wurde der Volvo nach rechts geschoben, kollidierte im Zuge dessen mit

dem Heck des Ford Focus und kam schließlich auf der mittleren Fahrspur zum

Stehen. Währenddessen fuhr der Mercedes dem Ford in das Heck. Dieser wurde durch

den Aufprall wiederum auf den VW Golf geschoben.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bei dem Unfall insgesamt sechs Personen,

der 57-jährige Fahrer des Volvo XC60 sowie der 29-jährige Fahrer des VW Golf

sowie deren Mitfahrerinnen bzw. Mitfahrer, leicht verletzt. Alle vier Fahrzeuge

wurden beschädigt. Der Mercedes, der Volvo sowie der Ford mussten abgeschleppt

werden.

Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs sowie der Höhe des

finanziellen Schadens dauern an.

Frankfurt-Gallus: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Am Dienstagabend, den 27. Juli 2021, ereignete sich in

der Mainzer Landstraße eine Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Frau

touchierte mit ihrem Pkw einen 55-jährigen E-Scooter-Fahrer, der zu Boden

stürzte und sich dabei verletzte. Die Frau entfernte sich anschließend unerlaubt

von der Unfallstelle.

Gegen 19:00 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann mit einem E-Scooter die Mainzer

Landstraße aus Richtung Griesheim kommend, in Richtung Galluswarte. An der

Kreuzung Mainzer Landstraße/Schmidtstraße beabsichtigte der 55-Jährige von der

Fahrbahn auf den parallel verlaufenden Radweg zu wechseln. Zu diesem Zeitpunkt

befand sich hinter ihm ein Pkw, welcher den 55-Jährigen bei einem Überholmanöver

seitlich streifte. Der E-Scooter-Fahrer stürzte dabei zu Boden und zog sich

leichte Verletzungen zu. Der Pkw hielt kurz neben dem 55-Jährigen an. Die

beteiligte Autofahrerin teilte noch mit, dass sie aufgrund ihres Hundes nicht

warten könne. Sie fuhr anschließend einfach in Richtung Innenstadt davon.

Beschreibung der Fahrerin: 60-70 Jahre alt, graue kurze Haare. Beschreibung des

Pkw: Peugeot 206, silber grau.

Auf dem Beifahrersitz befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls ein Hund.

Sachdienliche Hinweise zu dem Pkw und /oder der geflüchteten Unfallfahrerin

werden an das 16. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 11600 erbeten.

Frankfurt-Ostend: 27-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) Am Mittwochabend (28. Juli 2021) kam es im Ostend zu

einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern, in deren Verlauf ein

27-Jähriger schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Stand sollen im Bereich einer Übernachtungsstätte für

Obdachlose der 27-Jährige und ein 28 Jahre alter Mann aus bislang unbekannten

Gründen zunächst auf einen 54-Jährigen eingeschlagen haben. Im weiteren Verlauf

habe dann der 54-Jährige mit einem spitzen Gegenstand auf den 27-Jährigen

eingestochen und diesen schwer verletzt. Die danach alarmierte Polizei konnte

noch vor Ort alle Beteiligten antreffen und festnehmen.

Während sich der 28-Jährige mittlerweile wieder auf freiem Fuß befindet, sitzt

der 54-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, derzeit in den

Haftzellen des Polizeipräsidiums ein. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt

werden. Der 27-Jährige, der schwer verletzt wurde und ebenfalls wohnsitzlos ist,

kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Geschehens dauern noch an.

Täterfestnahme nach räuberischer Erpressung

Frankfurt am Main (ots) – Am Mittwoch, den 28. Juli nahmen Beamte der

Bundespolizei gegen 07.00 Uhr einen 21-jährigen Mann nach räuberischer

Erpressung fest.

Zwei Stunden zuvor drohte der Täter am Hauptbahnhof in Frankfurt/Main unter

Vorhalten eines Messers einem 22-Jährigen und forderte die Herausgabe dessen

Rucksack. Nach der Tat flüchtete er zunächst in unbekannte Richtung. Die

Schadensumme beläuft sich auf ca. 700 Euro.

Der Mann ist der Polizei wegen zahlreicher Delikte einschlägig bekannt und

konnte anhand der vorliegenden Videoaufnahmen identifiziert werden.

Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten zwei Messer sicher, welche der Mann

griffbereit in der Hosentasche hatte. Den Rucksack führte der 21-Jährige nicht

mehr mit sich.

Die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung hat das Polizeipräsidium

Frankfurt am Main übernommen.

